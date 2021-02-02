Gamekult 9/10

GAC 8,5/10

IGNFrance 8/10

Quand un jeu est aussi séduisant sur les premières minutes, il y a souvent le petit instinct de la critique qui se réveille et murmure que « ça s'essoufflera avant la fin ». Mais loin de ralentir, Denshattack est une accélération perpétuelle sur les rails du kiff, un feu d'artifice permanent, avec des parcours arcade très léchés où trouver le high score demande autant de la rigueur que des réflexes et du skill. C'est l'idéal platonique du jeu type Dreamcast en 2026. Que dire, aussi, de sa bande-son lunaire, qui multiplie les styles sans jamais s'éloigner de son sujet ? C'est quasiment le sans faute, excepté une mécanique un peu bateau (parmi tant d'options géniales) et quelques bugs de collision qui peuvent aisément être corrigés sur le temps. À 19,99€, il n'y a pas de raisons de se retenir.Denshattack! part d’une idée complètement loufoque et réussit à en faire une excellente expérience. Sa jouabilité est accessible, précise et immédiatement satisfaisante, tout en offrant suffisamment de profondeur pour récompenser les joueurs qui veulent maîtriser chaque parcours. Grâce à sa direction artistique remarquable, à sa bande sonore énergique et à sa façon d’introduire constamment de nouvelles idées, le jeu évite également de reposer uniquement sur la surprise de voir un train effectuer des figures. Le studio réussit ainsi à transformer une prémisse improbable en une aventure généreuse, amusante et particulièrement difficile à déposer.Denshattack! a tenu toutes les promesses qu’il nous a faites avant sa sortie. Il ne se contente pas de l'originalité de son concept préférant en pousser toujours plus loin la folie, et tant pis si ça n’a aucun sens, parce que de toutes façons, c’est des trains qui font des tricks bon sang ! En mettant continuellement la barre de ses exigences plus haut, en proposant toujours davantage de spectacle visuel, et malgré quelques légers problèmes d’ergonomie et de visibilité, il rentre dans le club des très bons indés de cette année 2026.