L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d'Ulysse vers Ithaque.
La Voix du Nord 5/5
"L’Odyssée" est d’abord une expérience brute, intime et sensorielle, accentuée par un montage jalonné d’aspérités et une bande-son enivrante.
Le Parisien 5/5
Époustouflant.
Les Echos 5/5
Un grand voyage de cinéma, visuellement captivant et émotionnellement puissant.
Ecran Large 4/5
Beaucoup d’éléments de "L’Odyssée" peuvent rebuter au premier abord, mais au début de son dernier acte, Nolan réussit si bien le coup de maître préparé en secret dès la première scène qu’on ne peut que retenir le sublime avant tout.
Franceinfo Culture 4/5
(...) un spectaculaire et dangereux voyage, dans lequel, faut-il le rappeler, on embarque volontiers.
Le Figaro 4/5
L’épopée d’Homère revu par Christopher Nolan avec Matt Damon remplit sa mission : nous rafraîchir la mémoire et offrir trois heures de cinéma qu’on ne voit pas passer.
Les Fiches du Cinéma 4/5
Sans révolutionner ce récit antique, Nolan en tire un blockbuster non-linéaire séduisant et surprenant.
Les Inrockuptibles 4/5
Avec son casting de stars comme autant de muses olympiennes, ses 250 millions de dollars et son tournage dans six pays différents, Christopher Nolan ne tombe pour autant pas dans les possibles travers des films à gros budgets, et rend intelligemment compte de sa propre idée du magistral.
Sud Ouest 4/5
Un grand moment de cinéma, qui a toute sa place dans la filmographie désormais imposante de l’auteur britannique, parmi les plus audacieux de sa génération.
La Croix 3/5
Adaptation très ambitieuse du récit d’Homère, le nouveau film de Christopher Nolan puise dans l’œuvre d’origine les thèmes qui lui sont chers : le défi prométhéen, la responsabilité individuelle, la mémoire et l’oubli. Un film riche et spectaculaire mais rarement touché par la grâce.
Le Monde 3/5
A la recherche d’une esthétique originale susceptible de figurer le chef-d’œuvre épique de l’Antiquité, le cinéaste joue la carte du grandiose, avec un casting de prestige et d’énormes moyens, sans parvenir à convaincre.
Libération 3/5
En adaptant l’un des plus grands monuments de la littérature occidentale, le réalisateur hollywoodien fait écho aux tensions géopolitiques qui divisent le monde mais agace par son refus de mettre en image l’univers homérique.
Les bandes annonces ne m'ont pas excité que ça.
Nolan est capable du pire comme du meilleur.
Il y a toujours un côté agaçant de se dire la chose suivante:
Ulysse dans le rôle de Matt Damon
Athéna dans le rôle de Zendaya
Spiderman dans le rôle Télémaque
etc
en fait il ne manquait que Georges Clooney, Brad Pitt, Samuel L Jakson Margot Robbie, Ryan Gosling, Di Caprio et Keanu Reeves.
Y'a trop de gueule connu pour ne pas avoir un sentiment de crédibilité très relatif...il avait d'ailleurs ce cas avec Matt Damon dans Interstellar...une bien mauvaise blague quand y repense (un peu comme si la mission de Seul sur Mars avait croisé la mission d'Interstellar parce que l'univers est le même! l'espace.
Je n'ai pas encore vu Oppenheimer... peut-être une petite fatigue avec Nolan son Tenet m'a vraiment assez déçu.
Aujourd'hui genre c'est Nolan donc faut aller au cinéma, il se perd et comme il a touché le ciel donc pour redescendre: incroyable il passe son temps maintenant à faire des interviews et à donner son avis sur tout. On croirait un mec à la retraite.
Reste concentré mec!