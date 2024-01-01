Moyenne 4/5

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d'Ulysse vers Ithaque.

"L’Odyssée" est d’abord une expérience brute, intime et sensorielle, accentuée par un montage jalonné d’aspérités et une bande-son enivrante.Époustouflant.Un grand voyage de cinéma, visuellement captivant et émotionnellement puissant.Beaucoup d’éléments de "L’Odyssée" peuvent rebuter au premier abord, mais au début de son dernier acte, Nolan réussit si bien le coup de maître préparé en secret dès la première scène qu’on ne peut que retenir le sublime avant tout.(...) un spectaculaire et dangereux voyage, dans lequel, faut-il le rappeler, on embarque volontiers.L’épopée d’Homère revu par Christopher Nolan avec Matt Damon remplit sa mission : nous rafraîchir la mémoire et offrir trois heures de cinéma qu’on ne voit pas passer.Sans révolutionner ce récit antique, Nolan en tire un blockbuster non-linéaire séduisant et surprenant.Avec son casting de stars comme autant de muses olympiennes, ses 250 millions de dollars et son tournage dans six pays différents, Christopher Nolan ne tombe pour autant pas dans les possibles travers des films à gros budgets, et rend intelligemment compte de sa propre idée du magistral.Un grand moment de cinéma, qui a toute sa place dans la filmographie désormais imposante de l’auteur britannique, parmi les plus audacieux de sa génération.Adaptation très ambitieuse du récit d’Homère, le nouveau film de Christopher Nolan puise dans l’œuvre d’origine les thèmes qui lui sont chers : le défi prométhéen, la responsabilité individuelle, la mémoire et l’oubli. Un film riche et spectaculaire mais rarement touché par la grâce.A la recherche d’une esthétique originale susceptible de figurer le chef-d’œuvre épique de l’Antiquité, le cinéaste joue la carte du grandiose, avec un casting de prestige et d’énormes moyens, sans parvenir à convaincre.En adaptant l’un des plus grands monuments de la littérature occidentale, le réalisateur hollywoodien fait écho aux tensions géopolitiques qui divisent le monde mais agace par son refus de mettre en image l’univers homérique.