La sortie de Kyoto Xanadu approche, l'occasion pour Falcom de montrer une nouvelle séquence qui annonce toujours ces intentions de mélanger exploration 2d avec des combats en 3D pour les boss.



Dans ce nouvel épisode inédit, on suivra le personnage de Rei, transféré à l'académie Hirasaka, il acquerra des pouvoirs surnaturels et partira à la conquête du mystérieux labyrinthe Xanadu.



Les joueurs pourront jongler entre différentes activités de l'école et exploration du donjon, deux ambiances différentes pour ce titre qui sortira le 16 juillet au Japon sur PS5, PC et Switch 1/ 2.