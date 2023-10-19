Une première affiche et trailer pour Cyberpunk : Edgerunners 2 qui arrivera sur Netflix dès cet automne. Cette série d’animation toujours produite par le studio Trigger en collaboration avec CD Projekt nous fera découvrir une histoire indépendante du premier anime en plus de présenter quatre nouveaux personnages principaux :



- Weak Kingsley reconnaissable à ses cheveux blonds.



- D visible par sa veste bleu, un netrunner de la Snake Nation qui a soif de vengeance rappelant étonnamment quelqu’un.



- Le jeune cinéphile Roman Carax au centre.



- Et Talia Yang, qui a succombé au chrome, elle se distingue par sa longue tresse rose.



10 épisodes seront proposées pour une intrigue qui mêlera rédemption et vengeance.