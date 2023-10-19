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Manga - Verse
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 06/29/2026
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Hunter x hunter 411
Lire ou relire
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    5120x2880, lt93
    posted the 06/28/2026 at 03:07 PM by yanssou
    comments (7)
    jf17 posted the 06/28/2026 at 03:26 PM
    Perso je reprendrai quand il ya aura beaucoup plus de chapitre, ça me soule de relire les chapitres précédents a chaque fois pour se souvenir de ce qu'il se passe, on est plus proche d'un roman que d'un manga
    Le nombre de chapitre a été annoncé avant la prochaine pause ?
    mizuki posted the 06/28/2026 at 03:45 PM
    jf17 Une dizaine de chapitres, parution jusqu'en septembre.
    5120x2880 posted the 06/28/2026 at 03:46 PM
    jf17 J'ai encore tout bien en tête, mais ça me le fait sur d'autres mangas, généralement j'abandonne car ça me fait dire que ça n'en vaut pas la peine si j'oublie
    kikoo31 posted the 06/28/2026 at 04:02 PM
    jf17 idem ,osef si il y 2 3 truks quim'échappent

    je vais pas m'amuser à relire les anciens chap

    sauf quand l'arc sera fini
    ça veut dire en 2050
    yanssou posted the 06/28/2026 at 04:09 PM
    jf17 Pourtant le texte dans le manga fait le charme de la série, ta les derniers chapitres dispo ici d'ailleurs. Dire que c'est un roman est un peu fort quand le truc fait même pas 500 chapitres.

    Là on est à une dizaine et Togashi bosse actuellement sur la prochaine.
    lt93 posted the 06/28/2026 at 05:50 PM
    sino posted the 06/28/2026 at 09:21 PM
    Il y a pas à dire, c'est définitivement le meilleur arc du manga jusqu'ici. La tension est terriblement bien retranscrite.
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