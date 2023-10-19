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Actu anime / manga et bien plus !
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http://www.gamekyo.com/group/mangacity
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yanssou
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10/19/2023
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06/29/2026
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L'actualité manga et anime sur gamekyo
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lt93
posted the 06/28/2026 at 03:07 PM by
yanssou
comments (
7
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jf17
posted
the 06/28/2026 at 03:26 PM
Perso je reprendrai quand il ya aura beaucoup plus de chapitre, ça me soule de relire les chapitres précédents a chaque fois pour se souvenir de ce qu'il se passe, on est plus proche d'un roman que d'un manga
Le nombre de chapitre a été annoncé avant la prochaine pause ?
mizuki
posted
the 06/28/2026 at 03:45 PM
jf17
Une dizaine de chapitres, parution jusqu'en septembre.
5120x2880
posted
the 06/28/2026 at 03:46 PM
jf17
J'ai encore tout bien en tête, mais ça me le fait sur d'autres mangas, généralement j'abandonne car ça me fait dire que ça n'en vaut pas la peine si j'oublie
kikoo31
posted
the 06/28/2026 at 04:02 PM
jf17
idem ,osef si il y 2 3 truks quim'échappent
je vais pas m'amuser à relire les anciens chap
sauf quand l'arc sera fini
ça veut dire en 2050
yanssou
posted
the 06/28/2026 at 04:09 PM
jf17
Pourtant le texte dans le manga fait le charme de la série, ta les derniers chapitres dispo ici d'ailleurs. Dire que c'est un roman est un peu fort quand le truc fait même pas 500 chapitres.
Là on est à une dizaine et Togashi bosse actuellement sur la prochaine.
lt93
posted
the 06/28/2026 at 05:50 PM
sino
posted
the 06/28/2026 at 09:21 PM
Il y a pas à dire, c'est définitivement le meilleur arc du manga jusqu'ici. La tension est terriblement bien retranscrite.
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Le nombre de chapitre a été annoncé avant la prochaine pause ?
je vais pas m'amuser à relire les anciens chap
sauf quand l'arc sera fini
ça veut dire en 2050
Là on est à une dizaine et Togashi bosse actuellement sur la prochaine.