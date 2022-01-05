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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
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group information
Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/13/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 361
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[Figurine] En vrac : Une Tifa "classic" + d'autres figurines
Collection
Nouvel article vrac sur les nouvelles figurines non-officielles à venir ces prochains mois. Je vais aller en décroisant, on commence par la plus récente des annonces, celle d'une Tifa classique mais vraiment "classique" , réalisée par Dream Studio. Deux versions : l'échelle 1/6 et échelle 1/4.




Ensuite on a Selvaria Bles de la série Valkyria Chronicles réalisée par Xpic Studio, en 2 versions (normal et reverse bunnysuit).




Une figurine pour Kunimitsu II de TEKKEN 8 réalisée par VOLT, avec ou sans son masque.




Une figurine par KOD Studio pour 2B de NieR: Automata dans une apparence officieuse. Existe en version blanche.




Sword&Wing Studio a réalisé deux figurine Stellar Blade, Tachy et EVE dans son apparence finale (mais existe également avec 2 autres vêtements). Tachy a également 2 versions, normal et boss avec ses équipements.






On revient sur NieR: Automata avec une figure de la Commandande White par Thunder Studio, posant avec une opératrice .



Une figurine de Ryza d'Atelier Ryza réalisée par FWS Studio. Existe en version +18 .




On termine ce vrac avec Chun-Li de Street Fighter 6 posant avec style et avec son maillot de bain, figurine réalisée par HAO BO Studio.



    tags : square enix capcom tekken nier bandai namco nier automata street fighter 6 sf6 shift up stellar blade
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    oboro, spontexes, abookhouseboy
    posted the 06/13/2026 at 02:02 PM by masharu
    comments (2)
    testament posted the 06/13/2026 at 02:19 PM
    seul version valable de tifa, oui je sais c'est la nostalgie qui parle
    abookhouseboy posted the 06/13/2026 at 02:27 PM
    testament Tifa version FFVII Rebirth + mod costume d'origine pour moi.
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