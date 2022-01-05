Nouvel article vrac sur les nouvelles figurines non-officielles à venir ces prochains mois. Je vais aller en décroisant, on commence par la plus récente des annonces, celle d'une Tifa classique mais vraiment "classique"
, réalisée par Dream Studio. Deux versions : l'échelle 1/6 et échelle 1/4.
Ensuite on a Selvaria Bles de la série Valkyria Chronicles réalisée par Xpic Studio, en 2 versions (normal et reverse bunnysuit).
Une figurine pour Kunimitsu II de TEKKEN 8 réalisée par VOLT, avec ou sans son masque.
Une figurine par KOD Studio pour 2B de NieR: Automata dans une apparence officieuse. Existe en version blanche.
Sword&Wing Studio a réalisé deux figurine Stellar Blade, Tachy et EVE dans son apparence finale (mais existe également avec 2 autres vêtements). Tachy a également 2 versions, normal et boss avec ses équipements.
On revient sur NieR: Automata avec une figure de la Commandande White par Thunder Studio, posant avec une opératrice
.
Une figurine de Ryza d'Atelier Ryza réalisée par FWS Studio. Existe en version +18
.
On termine ce vrac avec Chun-Li de Street Fighter 6 posant avec style et avec son maillot de bain, figurine réalisée par HAO BO Studio.