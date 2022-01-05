Collection















Shift Up s'associe avec Laced Records pour la production de vinyles Stellar Blade, comportant une quarantaine de musiques du jeu composées par Seibin, Hyunmin Cho et d'autres artistes. Des illustrations d'EVE, Tachy, Lily et Raven sont présents en bonus.Existe en 2 versions : Deluxe Double (22 pistes sur 2 vinyles, ~41€) et la Deluxe X4LP Boxset (44 pistes sur 4 vinyles, ~89€). Chaque version ayant une version exclusive avec vinyles bleu.Et sinon oui, il y a l'emploie de l'IA générative dans une partie de ces illustrations (notamment l'illustration pour de la version premium des 4 vinyles, ça fait mal...).