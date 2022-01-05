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Stellar Blade
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name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/11/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 358
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Shift Up dévoile les vinyles Stellar Blade
Collection
Shift Up s'associe avec Laced Records pour la production de vinyles Stellar Blade, comportant une quarantaine de musiques du jeu composées par Seibin, Hyunmin Cho et d'autres artistes. Des illustrations d'EVE, Tachy, Lily et Raven sont présents en bonus.

Existe en 2 versions : Deluxe Double (22 pistes sur 2 vinyles, ~41€) et la Deluxe X4LP Boxset (44 pistes sur 4 vinyles, ~89€). Chaque version ayant une version exclusive avec vinyles bleu.









Et sinon oui, il y a l'emploie de l'IA générative dans une partie de ces illustrations (notamment l'illustration pour de la version premium des 4 vinyles, ça fait mal...).
    tags : shift up stellar blade
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    mercure7
    posted the 06/11/2026 at 05:20 PM by masharu
    comments (1)
    mercure7 posted the 06/11/2026 at 05:24 PM
    Lien : https://www.lacedrecords.co/
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