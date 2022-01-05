Je ne vous rappelle pas que Barbara a eu une réduction mammaire, non(le jeu étant en pixel-art, pour les besoins de cet article cet artwork vient de la collaboration avec Granblue Fantasy)Reine du Royaume de Samaris, situé au sud de Dagda.Theodora a l'emblème de Gautier (porté par Sylvain dans Three Houses), ça c'est une surprise.Ursula est évidemment la descendante de Marianne, portant même l'emblème de la bête.Personnages dont on n'a pas encore de nom :"Elly"+"Noah"Elle manie un arc, mais également le bâton (mage) et a un second vêtement (kimono)Elle se bat contre Eleanor, la prenant de haut. Mais elle fait parti de l'équipe.Elle semble avoir la capacoté d'utiliser son arme (vassalaï) sans le recours d'une orbe.Malgré le tease, on reconnait Yumia qui sera bien présente dans Atelier Karia.