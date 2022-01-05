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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/11/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 358
visites since opening : 778130
subscribers : 4
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Les Waifus du Nintendo Direct
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Avec du retard que je vous poste les waifus du dernier Nintendo Direct, mais j'inclus les personnages féminins qui sont apparus dans la version japonaise de la présentation.


Dragon's Dogma II: Dark Arisen (Capcom)
Eir



Stellar Blade (SHIFT UP)
EVE


Raven



Rayman Legend Retold (Ubisoft)
Barbara

Je ne vous rappelle pas que Barbara a eu une réduction mammaire, non .


ONE PIECE: Grand Gourmet (Bandai Namco)
Nami et Robin

(le jeu étant en pixel-art, pour les besoins de cet article cet artwork vient de la collaboration avec Granblue Fantasy)


Fire Emblem: Fortune's Weave (Nintendo)
Theodora

Reine du Royaume de Samaris, situé au sud de Dagda.
Theodora a l'emblème de Gautier (porté par Sylvain dans Three Houses), ça c'est une surprise.

Leda


Ninae


Alexandra


Ursula

Ursula est évidemment la descendante de Marianne, portant même l'emblème de la bête.

Sothis


Personnages dont on n'a pas encore de nom :



JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON (SHUEISHA GAMES)
Nobara Kugisaki



Muramasa: Revenant Blades (Marvelous)
Momohime


Yuzuruha


Shiomaki




Xenoblade Chronicles Definitive Edition / 2 / 3 - Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo)
Pyra


Kora


Fiora


Zenobia


Perun


Ashera


Mio



Xenoblade Genesis (Nintendo)
Eleanor

"Elly"+"Noah"

???

Elle manie un arc, mais également le bâton (mage) et a un second vêtement (kimono)

???

Elle se bat contre Eleanor, la prenant de haut. Mais elle fait parti de l'équipe.
Elle semble avoir la capacoté d'utiliser son arme (vassalaï) sans le recours d'une orbe.

???



FINAL FANTASY RESONANCE (Square Enix)
Dark Fina


Fina



Metaphor: ReFantazio (Atlus / SEGA)
Eiselin Burchelli Meijal Hulkenberg


Euphausia Etoreika



Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories (Koei Tecmo)
Karia


Yumia Liessfeldt

Malgré le tease, on reconnait Yumia qui sera bien présente dans Atelier Karia.


Rise of Tomb Raider: 20 Year Celebration (Aspyr / Crystal Dynamics)
Lara Croft



Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer ()
Monica, Lin et Janice



Granblue Fantasy Re:link - Endless Ragnarok (Cygames)
Fediel


Fraux



Digimon Story: Time Stranger (Bandai Namco)
Kanan Yuki


Venusmon


Lilithmon



Brigandine Abyss (Happinet)
Lunadea



Trails in the Sky 2nd Chapter (Nihon Falcom)
Estelle Bright
    tags : nintendo fire emblem atlus marvelous muramasa vanillaware gust monolith soft intelligent systems koei tecmo cygames shift up stellar blade metaphor fortune's weave xenoblade genesis atelier karia
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    abookhouseboy
    posted the 06/11/2026 at 02:31 PM by masharu
    comments (8)
    rogeraf posted the 06/11/2026 at 03:05 PM
    Ah oui t'en as trouvé quand meme pas mal
    abookhouseboy posted the 06/11/2026 at 03:06 PM
    Nintendo qui offre la meilleure sélection, et pas uniquement grâce aux tiers !
    rogeraf posted the 06/11/2026 at 03:14 PM
    Tres beau dessin Shiomaki et ceux de FINAL FANTASY RESONANCE
    masharu posted the 06/11/2026 at 03:15 PM
    rogeraf Corrigé pour Shiomaki .
    testament posted the 06/11/2026 at 04:05 PM
    Theodora
    mibugishiden posted the 06/11/2026 at 04:22 PM
    Muramasa il est sorti ailleurs que sur Wii ?
    syoshu posted the 06/11/2026 at 04:29 PM
    mibugishiden Il etait sortit apres sur Vita.

    L'annonce est un peu maladroite, on aurait d'abord cru que c'etait une suite de Murasama The Demon Blade, mais visiblement non, c'est le premier qui ressort. Mais y a du nouveau contenus, y avait que 2 persos dans le premier , là on est à 6
    oreillesal posted the 06/11/2026 at 04:33 PM
    syoshu c'est justement le contenu des ajouts de la version VITA, les "nouveaux" perso.

    Xenoblade et Fire Emblem, fournisseurs officiel de... générosité dirons-nous.
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