description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
L'annonce est un peu maladroite, on aurait d'abord cru que c'etait une suite de Murasama The Demon Blade, mais visiblement non, c'est le premier qui ressort. Mais y a du nouveau contenus, y avait que 2 persos dans le premier , là on est à 6
Xenoblade et Fire Emblem, fournisseurs officiel de... générosité dirons-nous.