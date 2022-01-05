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Persona 4 Revival
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name : Persona 4 Revival
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 350
visites since opening : 769126
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Les Waifus du Xbox Games Showcase
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Voici le bilan du Xbox Game Showcase, waifu édition .

Double sondage aujourd'hui ! Votez pour vos personnages préférés du dernier State of Play (finalement je l'ai fait ...) et du Xbox Game Showcase d'aujourd'hui.

Et les Waifus du PC Gaming Show, ça devrait arriver cette nuit je pense.

Fable (Xbox Game Studios)
Isabel



Resonance - A Plague Tale Legacy (Focus Entertainement)
Sophia



Persona 4 Revival (Atlus / SEGA)
Margaret


Yukiko Amagi


Chie Satonaka


Marie


Rise Kujikawa



Senua (Xbox Game Studios)
Senua



Doom The Dark Ages - Revelation (Xbox Game Studios)
Thira



Crazy Taxi World Tour (SEGA)
???



The Elder Scrolls Online (Bethesda / Xbox Game Studios)
Quenneth


Abrasia



Where Winds Meet (NetEase)
???


???



Castlevania: Belmont's Curse (Konami)
Rose Belmont

Exit Sonia, l'héroïne est bien une nouvelle Belmont.


Clockwork Revolution (Xbox Game Studios)
Lady Ironwood


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    tags : sega persona 4 konami castlevania atlus crazy taxy belmont curse
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    posted the 06/07/2026 at 09:07 PM by masharu
    comments (6)
    akinen posted the 06/07/2026 at 09:13 PM
    Pas fameux fameux pour le coup
    sandman posted the 06/07/2026 at 09:20 PM
    la tronche des filles dans les jeux occidentaux, un délire d'avoir si peu de gout et surtout de talent de chara design...

    Senua est très bien depuis les 1er jeux, rien à redire, mais ca reste l'exception des jeux occidentaux. Je connais pas sophia de plague tales mais de loin ca a l'air ok. Mais les autres OMG
    guiguif posted the 06/07/2026 at 09:27 PM
    t'as oublié celle-là
    jackfrost posted the 06/07/2026 at 09:28 PM
    guiguif quelle horreur
    adamjensen posted the 06/07/2026 at 09:29 PM
    Putain, Hayley Atwell a pris cher pour sa gueule...
    ravyxxs posted the 06/07/2026 at 09:33 PM
    guiguif
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