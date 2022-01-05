Events
Voici le bilan du Xbox Game Showcase, waifu édition
.
Double sondage aujourd'hui ! Votez pour vos personnages préférés du dernier State of Play (finalement je l'ai fait
...) et du Xbox Game Showcase d'aujourd'hui.
Et les Waifus du PC Gaming Show, ça devrait arriver cette nuit je pense.
posted the 06/07/2026 at 09:07 PM by masharu
Senua est très bien depuis les 1er jeux, rien à redire, mais ca reste l'exception des jeux occidentaux. Je connais pas sophia de plague tales mais de loin ca a l'air ok. Mais les autres OMG