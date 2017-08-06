Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Blasphemous 2
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name : Blasphemous 2
platform : PC
editor : Team 17
developer : The Game Kitchen
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/06/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Blasphemous 2 / DLC (Gratuit)
Metroidvania





Éditeur : Team17
Développeur : The Game Kitchen
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Langues : Français/ Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Russe / Chinois / Polonais / Portugais.

Le deuxième manuscrit de la série Blasphemous annonce le retour du Pénitent, avec une histoire qui se poursuit depuis le DLC gratuit Wounds of Eventide du jeu original, où le Cœur dans le ciel annonçait le retour du Miracle et prédisait la naissance d’un nouvel enfant miraculé.
Se réveillant dans une nouvelle contrée étrange, et arraché à sa dernière demeure, le Pénitent est replongé dans le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la résurrection. Il n’a d’autre choix que d’explorer ce nouveau monde périlleux et d’en découvrir les secrets tombés dans l’oubli depuis des temps immémoriaux.
Se dressant sur votre chemin, des hordes d’ennemis grotesques attendent le jugement final exécuté par la main brutale du Pénitent. Des boss titanesques et contre nature se tapissent également dans les ténèbres, prêts à vous renvoyer dans le tombeau d’où vous venez.
Les terrasser ne sera guère aisé, mais avec Blasphemous 2 qui offre plus de possibilités de personnalisation et d’amélioration de vos compétences, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques à manier avec un zèle vertueux et une fureur infinie, nul doute que la victoire est à portée de main.
Au final, une seule chose est sûre... Jamais la pénitence ne s’arrête.

DLC : The Third Sin
Gratuit / Disponible
-Une nouvelle zone
-Un nouveau Boss
-Nouveaux ennemis
-Nouvelle arme
-6 titres musicaux supplémentaires



Steam
Quelques tests :
Numerama 9/10 ActuGaming 8/10 Gameblog 8/10 JV 16/20 IGNFrance 7/10
https://www.youtube.com/watch?v=97ydHJeqHi8
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    yukilin
    posted the 06/06/2026 at 08:15 PM by nicolasgourry
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