EuroGamer 5/5

Deuxième jeu du studio ZA/UM (Disco Elysium), ce RPG riche en texte et basé sur les dés est une interprétation exquise du consumérisme, de l'empire, de la nostalgie et bien plus encore.

Destructoid 9/10

Zero Parades: For Dead Spies n'est pas un jeu facile, et c'est précisément cette difficulté qui lui permet d'explorer des thèmes intéressants liés aux médias, aux idées, à la curiosité et aux dangers de la pulsion. Il s'efforce de trouver sa propre identité tout en s'appuyant sur les précédents travaux du studio ZA/UM, et y parvient avec brio.

JVFrance 90%

Gamekult 8/10

GamesRadar 3,5/5

Successeur de Disco Elysium, le RPG d'espionnage de ZA/UM hésite un peu trop à prendre des risques avec une approche novatrice. Si les systèmes et les thèmes de Zero Parades : For Dead Spies semblent un peu trop familiers, cela signifie aussi que le charme d'antan persiste. Et si vous parvenez à passer outre quelques petites irritations, vous découvrirez à Portofiro une bande de PNJ attachants.

Traduction :Traduction :Dès le début, Zero Parades: For Dead Spies semblait destiné à devenir un grand nom du genre. Après plusieurs heures passées à découvrir cet univers riche visuellement, sur le plan sonore et psychologique, on ne peut que saluer le travail accompli par le studio ZA/UM. Le studio signe ici une nouvelle prouesse. Son univers est prenant et reprend les bases de Disco Elysium tout en y apportant une touche de nouveauté appréciable pour les habitués. Les nouveaux venus y trouveront également leur compte, malgré un lore dense et une narration parfois complexe à appréhender. Son ambiance générale saura séduire les amateurs de jeux de rôle et de RPG narratifs, malgré des dialogues parfois trop longs et des déplacements parfois fastidieux au clavier/souris. Une expérience exigeante, mais marquante. Une véritable pépite pour les puristes.Avec Zero Parades : For Dead Spies, ZA/UM réussit l'exploit de livrer un successeur à Disco Elysium sans se vautrer dans l'autoréférence, ni sacrifier sa densité et son intelligence, au détriment cependant d'une perte d'accessibilité. Outre la complexification de sa géopolitique (et l'écriture parfois moins évocatrice malgré de nombreux efforts), le jeu s'avère surtout être un commentaire métatextuel sur sa nature d'œuvre culturo-industrielle. Et là, tout de suite, quand on a besoin de dégainer les grands mots pour aborder l'intrigue, on sent qu'il y aura quelques passionnés qui seront laissés sur le carreau. Surtout en l'absence d'une localisation française au lancement. Pourtant, c'est aussi ce qui le sauve d'être « un clone de plus » dans un sous-genre déjà vivace et généralement de très belle facture. Zero Parades : For Dead Spies étreint son héritage et ses conditions de productions particulières pour les incorporer à son intrigue et à ses jeux d'espions. Ce qu'il perd en puissance évocatrice brute, il le retrouve en niveaux de lecture et en ludisme, sous une sublime direction artistique. Un beau monument à la résilience créative.Traduction :