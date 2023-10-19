Nouveau trailer pour Patlabor Ezy, ces 8 épisodes sortiront sous forme de trois long métrage au Japon. (15 mai 2026, 14 août 2026 et mars 2027)
SynopsisL’histoire se déroule désormais dans les années 2030, alors que le Japon est confronté à une pénurie de main-d’œuvre croissante et à une automatisation accrue via l’IA.
Les Labors, ces mechas pilotés autrefois considérés comme une technologie de pointe pour les travaux manuels, font désormais partie intégrante du quotidien, et sont progressivement remplacés par des robots autonomes.
La mission de SV-2, qui consiste à prévenir les crimes commis par les Labors, reste inchangée, même à cette époque, grâce à l’utilisation d’une version améliorée de leurs SV-98 Ingrams d’origine.
L’anime original Mebius Dust s’offre un premier extrait et sera diffusé prochainement en juillet, pour rappel cette anime réalisé par Taro Iwasaki au studio Doga Kobo (OSHI NO KO) est né du Project Anima, un projet qui a pour ambition de donner à tous les créateurs la possibilité de voir leurs œuvres prendre vie sous forme d'anime.
SynopsisAraki, Stella et Olga sont trois lycéens qui vivent dans un quartier populaire. Leur quotidien suit un rythme simple et sans véritable organisation : ils passent leur temps à jouer, se rendent aux bains publics, puis rentrent chez eux. Une vie ordinaire en apparence… mais cache-t-elle autre chose ?
Adapté du manga Umi ga Hashiru End Roll de Jon Tarachine, le film d’animation Ocean Rush est annoncé par le studio Kyoto Animation et sortira en 2027 au Japon.
SynopsisPour Umiko, simple grand-mère de 65 ans, la vie avait pris un rythme un peu routinier depuis le décès de son mari, survenu deux mois plus tôt. Lorsque son magnétoscope tombe en panne, elle décide de se rendre au cinéma pour regarder un film, se remémorant ainsi son premier rendez-vous avec l’homme qu’elle a toujours aimé. Mais, une fois sur place, son attention se porte surtout sur la salle et ses occupants.
À la fin de la séance, elle fait la rencontre de Kai Hamauchi, un étudiant en cinéma dans une école d’art. Au fil de leur conversation, Umiko prend conscience d’un désir qu’elle n’avait jamais su formuler : elle veut devenir réalisatrice de films. Mais entamer une telle carrière à son âge, est-ce vraiment raisonnable ?
L’anime Goodbye Lara débutera le 5 juillet au Japon.
Synopsisl était une fois Lara, une princesse sirène choyée par son père, roi des mers, et ses sœurs. Curieuse du monde terrestre, elle tomba un jour amoureuse d’un prince humain, transgressant ainsi l’interdit suprême de son royaume sous-marin. Pour rejoindre l’homme qu’elle aimait, Lara but le breuvage interdit offert par la sorcière Grace et troqua sa queue de sirène contre des jambes.
Mais ce pacte cruel exigeait un prix terrible : sans amour véritable, elle devait disparaître à jamais en écume. Son rêve s’éteignit sans se réaliser et son corps se dissout alors dans les flots. Deux siècles passèrent. Après un long silence, Lara renaquit dans les eaux paisibles du lac Biwa. Forte de ses regrets passés, la princesse sirène se dressa, bien décidée à réécrire son destin et à saisir, cette fois, l’amour vrai qu’elle n’avait jamais pu atteindre.
L’anime de cuisine Iron Wok Jan s’offre son trailer principal et sera aussi diffusé le 5 juillet.
SynopsisJan Akiyama, un adolescent arrogant et sûr de lui, veut exaucer le souhait de son grand-père en vainquant son ennemi juré, Mutsuju Gobancho, dans un concours culinaire. Lorsqu’il arrive au restaurant des Gobancho, il rencontre sa petite-fille, Kiriko Gobancho. Leur rivalité rappelle facilement celle de leurs grands-pères : Jan est convaincu que la cuisine est avant tout une question de compétition, tandis que Kiriko pense qu’elle repose sur le cœur et les sentiments…
Le manga Seraph of the End de Takaya Kagami (Scénariste), Daisuke Furuya (Story-board) et Yamato Yamamoto (Dessinateur) s’achèvera avec son 37e tome après 14 ans de parution.
SynopsisUn virus inconnu a décimé l'humanité. Seuls les enfants ont survécu au fléau et vivent dans une cité souterraine sous la domination des vampires. Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon courageux réussit à s'enfuir au prix du sacrifice de plusieurs de ses compagnons qu'il promet de venger. Quel monde va-t-il découvrir à la surface ?!
Les éditions Mangetsu annonce le manga en six tomes Deep Insanity NIRVANA de Etorouji Shiono (Übel Blatt), Makoto Fukami (Magical Task Force Asuka) et Norimitsu Kaiho (School-Live!), le tome 1 est a découvrir le 21 octobre au prix de 7,95€.
SynopsisL’histoire prend place dans un futur métamorphosé par la survenue d’une mystérieuse maladie : le “syndrome de Randolph”, qui a plongé des millions de personnes dans le coma. L’origine de ce phénomène semble provenir d’un gouffre gigantesque découvert en Antarctique, baptisé “Asylum”. Très vite, explorateurs, scientifiques et mercenaires s’y aventurent, afin de percer les secrets enfouis dans ses profondeurs…
Au cœur de ce monde en crise, le récit suit un jeune homme immunisé contre la maladie, qui croise la route d’une agente de terrain au passé trouble. Ensemble, ils décident de descendre dans l’Asylum, territoire inconnu peuplé de créatures mortelles et de survivants altérés par le syndrome. Ce voyage devient alors une quête tant physique que psychologique, où chaque découverte soulève de nouvelles questions…
Delcourt/Tonkam annonce l’arrivée de l’ouvrage Bienvenue dans l'étrange boutique d'antiquités dans la collection Moonlight, mélangeant manga et livre d’art, cette œuvre en couleurs qui sortira cet automne nous invite à un voyage sombre et mystérieux.
SynopsisAu fond d’une ruelle sombre et déserte se trouve la porte bleue d’une boutique d’antiquités. Cette boutique relie le monde d’en haut, où vivent les humains, et le monde d’en bas que se partagent humains, démons et autres créatures. Elle est tenue par un frère et sa sœur, tous deux prêts à répondre aux étranges requêtes de leur étonnante clientèle…
Pour le lancement des deux premiers tomes du manga Hero Organization, Glénat annonce un collector au prix de 15,80€.
SynopsisConfrontés à une multitude de problèmes menaçant leur survie sur Terre, les humains ont lancé une vaste campagne de colonisation spatiale lors de la deuxième moitié du XXIe siècle. Une centaine d’années plus tard, un nouveau péril se présente sous la forme de mystérieuses créatures appelées “star beasts”. Pour les combattre, les Terriens construisent de gigantesques armures robotiques : les A.I.G.I.S. Leurs pilotes, qui défendent les colonies spatiales au risque de leur vie, sont de véritables héros aux yeux du peuple. Ryu Tyler est ouvrier dans une usine de fabrication d’A.I.G.I.S. Il ne roule pas sur l’or mais vit heureux en compagnie de son fils Leo. Ceci est l’histoire d’un homme ordinaire qui devient un héros.
Alors que l’anime est en cours de diffusion, et qui est pour le coup une agréable surprise, le tome 10 de Tsugai - Daemons of the Shadow Realm s’offre un jolie collector en proposant une jaquette alternative, une carte effet métallisé, un overlay et un mini-artbook inédit, le tout au prix de 11,99€ pour une sortie le 2 juillet prochain.
Les éditions Pika annoncent la sortie de l’artbook de luxe L’Atelier des Sorciers - La Magie créatrice qui réunis quelques croquis et planches de l’œuvre, en plus d’y découvrir 8 illustrations en couleur. L’ouvrage sortira le 4 novembre au prix abusé de 120€.
Au tour des éditions komikku d’annoncés le manga d’horreur Le cœur de Mina, ce thriller surnaturel mise en grande partie sur cet aspect psychologique de Mina, une jeune fille habitée par des pulsions meurtrières. Le tome 1 est à découvrir le 4 juin au prix de 8.50 €.
SynopsisUne attaque au couteau a lieu en plein jour. Parmi les victimes, Mina, une lycéenne. Elle survit miraculeusement grâce à une greffe du cœur. Alors que la jeune fille tente de retrouver une vie normale, elle est prise de pulsions meurtrières qu'elle n'avait jamais eues auparavant. En vérité, le cœur qu'elle a reçu appartenait à Misako Shimizu, celle qui a perpétré l'attaque au couteau... Les parents de Mina, désemparés, assistent impuissants aux changements qui s'opèrent chez leur fille, dont les pulsions meurtrières ne cessent de croître.
Les éditions Rue de Sèvres sortiront le manga Les Chants du Cygne Noir de Alex Alice, le premier tome d’une série en trois volumes sortira le 20 mai au prix de 13,90€, une édition collector est aussi prévu au prix de 17,90€ et inclura une jaquette inédite recto/verso, une planche de stickers, un ex libris "fac similé" d'une case, et un marque-page.
Synopsis1880, la conquête de l'espace bat son plein : au-delà de Mars, les puissances européennes rivalisent pour le contrôle du Ring, la ceinture d'astéroïdes. Mais les vaisseaux qui s'y risquent s'évanouissent sans laisser de traces...
La jeune Benesh, à la recherche du meurtrier de son frère, s'engage à bord d'un paquebot interplanétaire à destination de Jupiter. Alors qu'elle s'apprête à assouvir sa vengeance, des pirates abordent le navire. La rencontre est explosive. Benesh rejoindra-t-elle le capitaine Lohengrin et l'équipage du Cygne Noir dans sa quête d'une relique extra-terrestre aux pouvoirs étranges ?
Oui patlabor, j'ai toujours voulu le voir, mais jamais pu, c'est l'occasion.
Hero organization, je l'adore, je prends rarement des mangas, mais je vais le prendre, déjà du mecha/des bad guy dans la grosse organization/ monstre et amis, bref c'est simple et efficace.