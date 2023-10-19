Nouveau trailer pour Patlabor Ezy, ces 8 épisodes sortiront sous forme de trois long métrage au Japon. (15 mai 2026, 14 août 2026 et mars 2027)

L’anime original Mebius Dust s’offre un premier extrait et sera diffusé prochainement en juillet, pour rappel cette anime réalisé par Taro Iwasaki au studio Doga Kobo (OSHI NO KO) est né du Project Anima, un projet qui a pour ambition de donner à tous les créateurs la possibilité de voir leurs œuvres prendre vie sous forme d'anime.

Adapté du manga Umi ga Hashiru End Roll de Jon Tarachine, le film d’animation Ocean Rush est annoncé par le studio Kyoto Animation et sortira en 2027 au Japon.

L’anime Goodbye Lara débutera le 5 juillet au Japon.

L’anime de cuisine Iron Wok Jan s’offre son trailer principal et sera aussi diffusé le 5 juillet.

Le manga Seraph of the End de Takaya Kagami (Scénariste), Daisuke Furuya (Story-board) et Yamato Yamamoto (Dessinateur) s’achèvera avec son 37e tome après 14 ans de parution.

Les éditions Mangetsu annonce le manga en six tomes Deep Insanity NIRVANA de Etorouji Shiono (Übel Blatt), Makoto Fukami (Magical Task Force Asuka) et Norimitsu Kaiho (School-Live!), le tome 1 est a découvrir le 21 octobre au prix de 7,95€.

Delcourt/Tonkam annonce l’arrivée de l’ouvrage Bienvenue dans l'étrange boutique d'antiquités dans la collection Moonlight, mélangeant manga et livre d’art, cette œuvre en couleurs qui sortira cet automne nous invite à un voyage sombre et mystérieux.

Pour le lancement des deux premiers tomes du manga Hero Organization, Glénat annonce un collector au prix de 15,80€.

Alors que l’anime est en cours de diffusion, et qui est pour le coup une agréable surprise, le tome 10 de Tsugai - Daemons of the Shadow Realm s’offre un jolie collector en proposant une jaquette alternative, une carte effet métallisé, un overlay et un mini-artbook inédit, le tout au prix de 11,99€ pour une sortie le 2 juillet prochain.

Les éditions Pika annoncent la sortie de l’artbook de luxe L’Atelier des Sorciers - La Magie créatrice qui réunis quelques croquis et planches de l’œuvre, en plus d’y découvrir 8 illustrations en couleur. L’ouvrage sortira le 4 novembre au prix abusé de 120€.

Au tour des éditions komikku d’annoncés le manga d’horreur Le cœur de Mina, ce thriller surnaturel mise en grande partie sur cet aspect psychologique de Mina, une jeune fille habitée par des pulsions meurtrières. Le tome 1 est à découvrir le 4 juin au prix de 8.50 €.

Les éditions Rue de Sèvres sortiront le manga Les Chants du Cygne Noir de Alex Alice, le premier tome d’une série en trois volumes sortira le 20 mai au prix de 13,90€, une édition collector est aussi prévu au prix de 17,90€ et inclura une jaquette inédite recto/verso, une planche de stickers, un ex libris "fac similé" d'une case, et un marque-page.