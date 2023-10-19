Le Tombeau des Lucioles, grand classique du studio Ghibli par l’illustre Isao Takahata fera son retour au cinéma le 1er juillet prochain grâce à Crunchyroll et Sony Pictures France.
SynopsisQuand leur mère est tuée lors d'un raid aérien américain dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Seita, 14 ans, et sa sœur Setsuko, 4 ans, se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la campagne japonaise dévastée. Après une dispute avec leur unique parent survivant, Seita fait de son mieux pour subvenir à leurs besoins en volant de la nourriture et en s'installant dans un abri anti-aérien abandonné. Alors que les vivres se font rares, les deux enfants ne peuvent s'accrocher qu'à de brefs instants de bonheur dans leur dure réalité.
A l’epoque j’avais CanalSatellite, je sais pas si ca existe encore, avec la parabole toussa Et yavait un bouquet avec Canal+, Canal+ Jaune, Canal+ Bleu et Canal+ Vert
Et pendant environ quelques semaines le Tombeau Des Lucioles passait en boucle sur ces chaines de Canal+, ca m’a permis de le voir plusieurs fois.
Le film m’a mis une claque. Puis il me semble que c’est le premier film Ghibli que j’ai vu dans ma vie.
Bah j'en ai marre d'entendre parler de ce film, on dirait qu'il n'y a que le studio Ghibli qui existe dans ce pays.
Personne ne parle des Ailes d'Honnéamise, d'Arion, de Kamui no Ken ou même du film Cobra de 82 qui est un chef d'oeuvre
Deux ans plus tard je suis tombé sur Mon voisin Totoro et j'étais persuadé que c'était le même film.... Heureusement non.
Malgré tout, le son electro de Yello colle bien a l’ambiance de Cobra et j’aime beaucoup Drive Driven en guise d’ouverture au film
J'avoue que même dans les animés US et occidentaux, il n'en a pas beaucoup qui arrive à transmettre cette état d'esprit je trouve perso.