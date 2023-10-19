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Manga - Verse
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last update : 05/06/2026
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Le Tombeau des Lucioles de retour au cinéma
Actu Manga / Anime


Le Tombeau des Lucioles, grand classique du studio Ghibli par l’illustre Isao Takahata fera son retour au cinéma le 1er juillet prochain grâce à Crunchyroll et Sony Pictures France.




Synopsis Quand leur mère est tuée lors d'un raid aérien américain dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Seita, 14 ans, et sa sœur Setsuko, 4 ans, se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la campagne japonaise dévastée. Après une dispute avec leur unique parent survivant, Seita fait de son mieux pour subvenir à leurs besoins en volant de la nourriture et en s'installant dans un abri anti-aérien abandonné. Alors que les vivres se font rares, les deux enfants ne peuvent s'accrocher qu'à de brefs instants de bonheur dans leur dure réalité.
https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/05/06/Le-Tombeau-des-Lucioles-va-bientot-revenir-au-cinema
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    esets, nicolasgourry, kisukesan, burningcrimson, aeris112
    posted the 05/06/2026 at 08:31 PM by yanssou
    comments (17)
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 08:40 PM
    J'ai vu ça
    rupinsansei3 posted the 05/06/2026 at 08:47 PM
    Qui a pas chialer est un menteur
    aeris112 posted the 05/06/2026 at 08:56 PM
    Je l’ai vu pour la premiere fois sur Canal+ a la fin des années 90 debut 2000.

    A l’epoque j’avais CanalSatellite, je sais pas si ca existe encore, avec la parabole toussa Et yavait un bouquet avec Canal+, Canal+ Jaune, Canal+ Bleu et Canal+ Vert

    Et pendant environ quelques semaines le Tombeau Des Lucioles passait en boucle sur ces chaines de Canal+, ca m’a permis de le voir plusieurs fois.

    Le film m’a mis une claque. Puis il me semble que c’est le premier film Ghibli que j’ai vu dans ma vie.
    burningcrimson posted the 05/06/2026 at 09:00 PM
    Un vrai chef d'oeuvre comme souvent avec Ghibli
    micheljackson posted the 05/06/2026 at 09:08 PM
    Le genre de film tire-larmes que je ne supporte pas, maintenant on a toute une partie de la population française qui pense que l'animation japonaise se résume à soit Dragon Ball Z, soit Ghibli et ses films gnan gnan et soporifiques.
    torotoro59 posted the 05/06/2026 at 09:11 PM
    rupinsansei3 micheljackson je l'ai vu une fois ça me suffira, magnifique mais d'une tristesse
    rupinsansei3 posted the 05/06/2026 at 09:12 PM
    micheljackson il se pète pas un peu trop le mickeyjackson là ?!
    micheljackson posted the 05/06/2026 at 09:21 PM
    rupinsansei3
    Bah j'en ai marre d'entendre parler de ce film, on dirait qu'il n'y a que le studio Ghibli qui existe dans ce pays.

    Personne ne parle des Ailes d'Honnéamise, d'Arion, de Kamui no Ken ou même du film Cobra de 82 qui est un chef d'oeuvre
    yurienu posted the 05/06/2026 at 09:22 PM
    Je l'ai vu bien trop jeune pensant que c'était un dessin animé à la télé... Puis il y a eu la fameuse scène avec la petite soeur, et mon cerveau n'a pas voulu comprendre ce qui été en train de se passer.

    Deux ans plus tard je suis tombé sur Mon voisin Totoro et j'étais persuadé que c'était le même film.... Heureusement non.
    yanssou posted the 05/06/2026 at 09:23 PM
    micheljackson Sur ce site en tous cas, les gens ont du gout.
    mooplol posted the 05/06/2026 at 09:26 PM
    Courage aux frères qui vont le decouvrir
    rupinsansei3 posted the 05/06/2026 at 09:27 PM
    micheljackson merci pour les titres. Je vais checké
    aeris112 posted the 05/06/2026 at 09:31 PM
    micheljackson D’accord avec toi pour le film Cobra. D’ailleurs je prefere la facon dont est traité l’arc des trois soeurs dans le film plutot que dans la serie animé. Par contre je prefere l’OST jazzy de la serie animé.

    Malgré tout, le son electro de Yello colle bien a l’ambiance de Cobra et j’aime beaucoup Drive Driven en guise d’ouverture au film
    burningcrimson posted the 05/06/2026 at 09:31 PM
    micheljackson Je pense sincèrement que tu es quelqu'un qui a un grand bagage culturel et à mon avis tu devrais partager tout ça avec les membres, en postant aussi des articles Je materais les films que tu viens de citer car à part Kamui no Ken et Cobra (de nom), je n'en connais aucun.
    esets posted the 05/06/2026 at 09:33 PM
    rupinsansei3 j'ai pas chialer. MAIS! MAIS il m'a foutu le cafard pendant trois jours. Je ne peux pas le regarder, j'ai les boules à la fin. Et ça reste un excellent film d'animation.
    rupinsansei3 posted the 05/06/2026 at 09:53 PM
    esets pareille j'étais a deux point de chialer. J'avais deux amygdales a la fin du film
    esets posted the 05/06/2026 at 10:11 PM
    rupinsansei3 non mais même pas une larme. Mais juste j'avais un mal être un truc fou à l'intérieur de moi quand j'ai vu ce film. Ils ont su transmettre la mélancolie, le malheur et le désespoir comme les japonais savent faire dans presque tous leurs animés. Même les animés les plus drôles est déjanté, il y a une petite et une légere mélancolie.
    J'avoue que même dans les animés US et occidentaux, il n'en a pas beaucoup qui arrive à transmettre cette état d'esprit je trouve perso.
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