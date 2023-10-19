Le film d’animation Une Aube Nouvelle sortira le 12 août au cinéma, pour rappel ce long métrage original est une coproduction franco-japonaise des studios Asmik Ace, Miyu Productions et Outrigger dirigé par Yoshitoshi Shinomiya avec Akiko Majima (Your Name) à la direction artistique.
SynopsisL'usine de la famille Obinata, spécialisée dans les feux d'artifice, est sur le point d'être fermée administrativement. Autrefois nichée au cœur d'une forêt verdoyante, le site est désormais recouvert de panneaux solaires, et une route départementale doit bientôt traverser l'emplacement de l'usine.
Depuis quatre ans, Keitaro s'est enfermé dans cette usine désaffectée, où il fabrique seul des feux d'artifice. Il est obsédé par le mystère du shuhari, un feu d'artifice fantôme censé représenter l'univers, que son père avait créé juste avant de disparaître. Avant la confiscation de l'usine, Keitaro est déterminé à lancer le shuhari de son père. Hanté par ses souvenirs, il fait appel à son frère Chicchi et à son amie d'enfance Kaoru pour faire éclater Une Aube Nouvelle.
L’anime Dans le sens du vent adapté du manga de Aki Irie est annoncée dans un premier visuel, plus d’infos prochainement.
SynopsisDétective indépendant âgé de 17 ans, Kei Miyama vit en Islande avec son grand-père français. Comme les autres hommes de sa famille, il possède un pouvoir singulier : la capacité de communiquer avec les appareils électriques et les automobiles. Son quotidien paisible, partagé entre voyages et enquêtes, bascule lorsqu’un détective japonais lui apprend l’assassinat de son oncle et de sa tante, prétendument commis par son propre frère. Persuadé de l’innocence de ce dernier, Kei décide de partir à la recherche de la vérité…
L’anime Lord of Mysteries fait un petit come back en juin avec trois épisodes spéciaux, le premier City of Silver sortira le 20 juin sur Crunchyroll, les deux suivront aussi dans le même mois.
City of Silver : Au-dessus d'un brouillard éternel, Klein Moretti, énigmatique Fou, présidait le Club de Tarot lorsqu’une nouvelle prière, venue de loin, résonna à travers les brumes. Traversant le voile, il invoqua Derrick Berg depuis la Cité d’Argent, un bastion maudit emprisonné au sein de la Terre Abandonnée de Dieu. À travers les récits troublants de Derrick, l’histoire sinistre de cette cité qui ne voyait pas le soleil fut dévoilée. Cherchant le salut pour son peuple, Derrick voua son âme à la grâce du Fou. Parmi les vingt-deux arcanes majeurs, il choisit son manteau : « Le Soleil ».
The Marked Hunt : La conversation s'orienta ensuite vers une soif de sang et d'ambition. « Le Pendu », Alger Wilson, proposa un échange aux enjeux considérables. Il réclama la tête de Qilangos, l'un des sept tristement célèbres amiraux pirates, et chargea « La Justice », Audrey Hall, de mettre à profit son influence nobiliaire à Backlund pour traquer ce tueur béni des vents.
Dans les rues brumeuses de la capitale de Loen, la quête d’Audrey la conduisit jusqu’au duo des Beyonder, Fors Wall et Xio Derecha. Alors que l’étau se resserrait autour de l’amiral, Klein sollicita l’intervention de son mentor, le mystérieux M. Azik. En tissant ensemble les fils du divin, d’un pouvoir ancestral et de la ruse des mortels, Le Fou assura au Club de Tarot son premier grand triomphe : la chute de Qilangos.[/i]
L’éditeur Doki-Doki annonce l’arrivé du manga The Marshal King de l’auteur Boichi (Sun-Ken Rock). Mélangeant western et Steam Punk, le tome 1 est prévu le 1er juillet au prix de 7,95€.
SynopsisDans une ère de désolation où les desperados sèment le chaos, un homme traverse seul le désert, traînant derrière lui le cercueil de M. Godspeed, l'invincible hors-la-loi. Son nom est Jim Godspeed, le fils de "M".Venu offrir la dépouille de son père, qu'il aurait lui-même tué, Jim proclame qu'il veut devenir marshal ! Mais que renferme le coeur de ce fils de bandit notoire ? La justice ou bien... le mal ?
La mangaka Kohske et l’éditeur Shinchosha annoncent via X que le manga Gangsta reprendra sa publication le 3 juillet 2026, le rythme de publication sera néanmoins très irrégulier en raison de la maladie auto-immune chronique rare de Kohske qui a subit d’énorme complication médical depuis quelques années, on ne peut que lui souhaiter force et courage à elle.
SynopsisL'histoire se passe dans la ville d'Ergastulum où coexistent gangs, voyous, prostituées et police, ainsi qu'humains normaux et ceux qui sont appelés twilights (crépusculaires), reconnaissables à leurs plaques minéralogiques. Le tout dans un équilibre précaire maintenu par les quatre grandes familles.
Un jour, Alex, une prostituée parmi tant d'autres, croise la route des Benriya (services en tous genres) ou, en d'autres termes, des hommes à tout faire du nom de Worick (Warwick) et Nicolas. Ils exécuteront n'importe quelle tâche tant que le prix y sera : réparations, livraison, escorte ainsi que nettoyage en tout genre...
ADN étoffe son planning de mai et rajoute quelques animes en plus comme BANANA FISH, HELLSING ou encore la saison 4 de Haikyu!! en vf.
L’intégral de la série Avatar le dernier maître de l’air arrive en Blu-ray le 8 juillet au prix de 49,99 €.
La saison 3 de Link Click débutera cet été, un premier teaser à été partagé.
Il faut que je rattrape mon retard...Toujours pas vu la saison précédente de Link Click ni Lord of mysteries.
Sympa Avatar (le film est excellent d’ailleurs j’espère qu’il va fonctionner malgré le leak)
ratchet merci je fais au mieux et ici c'est surtout des articles de qualité.
Pour Avatar j'espère qu'il va marcher, il a coûter pas mal à produire, le leak + pas de sortie au ciné n'aide pas. J'attend au moins une BA officiel d'ici là.