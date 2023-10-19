Le film d’animation Une Aube Nouvelle sortira le 12 août au cinéma, pour rappel ce long métrage original est une coproduction franco-japonaise des studios Asmik Ace, Miyu Productions et Outrigger dirigé par Yoshitoshi Shinomiya avec Akiko Majima (Your Name) à la direction artistique.

L’anime Dans le sens du vent adapté du manga de Aki Irie est annoncée dans un premier visuel, plus d’infos prochainement.

L’anime Lord of Mysteries fait un petit come back en juin avec trois épisodes spéciaux, le premier City of Silver sortira le 20 juin sur Crunchyroll, les deux suivront aussi dans le même mois.

L’éditeur Doki-Doki annonce l’arrivé du manga The Marshal King de l’auteur Boichi (Sun-Ken Rock). Mélangeant western et Steam Punk, le tome 1 est prévu le 1er juillet au prix de 7,95€.

La mangaka Kohske et l’éditeur Shinchosha annoncent via X que le manga Gangsta reprendra sa publication le 3 juillet 2026, le rythme de publication sera néanmoins très irrégulier en raison de la maladie auto-immune chronique rare de Kohske qui a subit d’énorme complication médical depuis quelques années, on ne peut que lui souhaiter force et courage à elle.

ADN étoffe son planning de mai et rajoute quelques animes en plus comme BANANA FISH, HELLSING ou encore la saison 4 de Haikyu!! en vf.

L’intégral de la série Avatar le dernier maître de l’air arrive en Blu-ray le 8 juillet au prix de 49,99 €.

La saison 3 de Link Click débutera cet été, un premier teaser à été partagé.

: Au-dessus d'un brouillard éternel, Klein Moretti, énigmatique Fou, présidait le Club de Tarot lorsqu’une nouvelle prière, venue de loin, résonna à travers les brumes. Traversant le voile, il invoqua Derrick Berg depuis la Cité d’Argent, un bastion maudit emprisonné au sein de la Terre Abandonnée de Dieu. À travers les récits troublants de Derrick, l’histoire sinistre de cette cité qui ne voyait pas le soleil fut dévoilée. Cherchant le salut pour son peuple, Derrick voua son âme à la grâce du Fou. Parmi les vingt-deux arcanes majeurs, il choisit son manteau : « Le Soleil ».: La conversation s'orienta ensuite vers une soif de sang et d'ambition. « Le Pendu », Alger Wilson, proposa un échange aux enjeux considérables. Il réclama la tête de Qilangos, l'un des sept tristement célèbres amiraux pirates, et chargea « La Justice », Audrey Hall, de mettre à profit son influence nobiliaire à Backlund pour traquer ce tueur béni des vents.Dans les rues brumeuses de la capitale de Loen, la quête d’Audrey la conduisit jusqu’au duo des Beyonder, Fors Wall et Xio Derecha. Alors que l’étau se resserrait autour de l’amiral, Klein sollicita l’intervention de son mentor, le mystérieux M. Azik. En tissant ensemble les fils du divin, d’un pouvoir ancestral et de la ruse des mortels, Le Fou assura au Club de Tarot son premier grand triomphe : la chute de Qilangos.[/i]