« Ce que j'ai cherché à exprimer dans mes œuvres tient tout entier dans le message suivant : Aimez toutes les créatures ! Aimez tout ce qui est vivant ! »

Phénix L’oiseau de Feu

Asahi Shinbun, quotidien populaire : « Les visiteurs étrangers ont souvent du mal à comprendre pourquoi les Japonais lisent autant de mangas. Une explication de la popularité de ces bandes dessinées japonaises dans notre pays est que le Japon eut Tezuka Osamu, là où d’autres nations n’eurent aucun équivalent. Sans Tezuka-sensei, l’explosion de la bande dessinée dans le Japon d’après-guerre eut été inconcevable. »