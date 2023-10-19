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Né en 1928 à Toyonaka, à Osaka, Osamu Tezuka a débuté le dessin très tôt, issu d'un milieu aisé, sa rencontre avec les dessins animés de Walt Disney a profondément influencé son style qui se reconnaît par ces personnages expressifs aux grands yeux.
https://espacelanguetokyo.fr/osamu-tezuka-le-pere-du-manga/
https://www.manga-news.com/index.php/auteur/TEZUKA-Osamu
https://nippon-sensei.over-blog.com/2016/03/portrait-osamu-tezuka-le-dieu-du-manga.html
C'est à l'âge de 17 ans que Tezuka a commencé sa carrière professionnelle de mangaka en publiant chez Shōkokumin Shinbun, où il est également devenu rédacteur. Son habileté à dessiner et son style singulier, révélé par la bande dessinée "Le Journal de Mā-chan", ne passent pas inaperçus. Parallèlement, la parution de "Shin Takarajima" provoque un engouement national au Japon d'après-guerre, dépassant les 400 000 ventes.
Pendant ce temps, il suit des études de médecine à l'Université d'Osaka. En 1947, il publie La Nouvelle Île au Trésor, son premier grand succès, qui s'inspire du roman occidental "L'Île au Trésor" de Robert L. Stevenson. Ce manga est reconnu comme le premier manga moderne et propulse la carrière de l’artiste.
La renommée d'Osamu Tezuka explose, avec plus de 700 manga et 500 épisodes d’animés produit, couvrant une large palette de genres, passant par l’historique (Adolf, Ayako), la science-fiction (Wonder 3, Metropolis), le fantastique (Vampire, The Three-Eyed One, Dororo), jusqu’au shôjo (Princesse Saphir) Il marqua le monde, notamment par ses œuvres phares comme Astro Boy, Black Jack, Le Roi Léo ou encore Phénix L’oiseau de Feu.
« Ce que j'ai cherché à exprimer dans mes œuvres tient tout entier dans le message suivant : Aimez toutes les créatures ! Aimez tout ce qui est vivant ! »
Considérer comme le premier manga de science fiction, Astro Boy est une vision futuriste du monde où on y rencontre Astro, un petit robot créé par un savant devenu fou à la mort de son fils. Rejeté par son créateur, il est alors récupéré par le professeur Ochanomizu qui l’élève comme son propre fils. Astro utilise notamment ses capacités pour protéger les habitants et lutter contre le crime et autres menaces. L’œuvre brille par son exploration novatrice de la technologie et de la société futuriste, et s’enrichit par ses thèmes abordés.
Pendant qu’il étudie la médecine à l'Université d'Osaka, Tezuka imagina le manga Black Jack, qui nous raconte les aventures de [couleur=000080 ]Kuro Hazama[/couleur], un chirurgien de génie qui exerce sans licence. Sa réputation le précède : il est souvent appelé pour secourir des patients que les autres médecins ont renoncé à soigner, que ce soit des bonnes ou mauvaises personne, ce médecin de l’ombre demandera toujours en échange des sommes astronomiques.
Black Jack est une des œuvres les plus abouti de Tezuka, d’un côté très réaliste par son univers médical, et assez mature par ces histoires touchantes et ces thèmes traités, son héros froid et énigmatique cache en réalité une profonde humanité, chacune de ses interventions en résulte d’une réflexion sur la vie.
En 1951, Tezuka crée le manga iconique Le Roi Léo, qui suit Pandja, un lion blanc dont la protection des animaux de son domaine est brisée par des braconniers qui le tuent et emmènent sa compagne pour l'exhiber dans un zoo européen. En chemin, elle met au monde Léo, il réussit à quitter le bateau qui les emmenait pour regagner son territoire, un royaume où le trône de son père est vacant. Le Roi Léo, une œuvre dont Disney s'est inspiré pour Le Roi Lion, est un manga captivant qui nous transporte dans une aventure pleine de péripéties tout en portant un message de paix pour le monde.
Pour continuer dans ces œuvres phares, Phénix L’oiseau de Feu est l’une d’entre elle, publiée en 1954, ces volumes dépeignent une vaste fresque historique, couvrant l'humanité depuis ses débuts jusqu'à un futur très avancé, le tout est maintenu par une perspective humaniste sur l'existence humaine dont son fil rouge est intimement connecté à chaque histoire liée au Phénix.
Auteur de génie, le pilier et le père du manga meurt en 1989, mais laisse derrière lui un héritage qui perdure à jamais, ces œuvres ont influencé bon nombre d’artistes japonais et occidentaux comme Akira Toriyama, Hayao Miyazaki, Stanley Kubrick et bien d’autres.
Asahi Shinbun, quotidien populaire : « Les visiteurs étrangers ont souvent du mal à comprendre pourquoi les Japonais lisent autant de mangas. Une explication de la popularité de ces bandes dessinées japonaises dans notre pays est que le Japon eut Tezuka Osamu, là où d’autres nations n’eurent aucun équivalent. Sans Tezuka-sensei, l’explosion de la bande dessinée dans le Japon d’après-guerre eut été inconcevable. »
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posted the 04/25/2026 at 04:13 PM by yanssou