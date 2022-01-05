description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Capcom a présenté cette nuit le gameplay SF6 de Ingrid, dernier personnage du 3e passe saisonnier. Originaire du jeu Capcom Fighting Evolution et apparaissant dans la version MAX de Street Fighter Alpha 3, elle sera présente avec son apparence classique.
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