profile
Street Fighter 6
7
Likers
name : Street Fighter 6
platform : Playstation 5
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : combat
other versions : PC Xbox Series X -
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 04/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 315
visites since opening : 700410
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Street Fighter 6 - Du gameplay pour Ingrid
Actualité


Capcom a présenté cette nuit le gameplay SF6 de Ingrid, dernier personnage du 3e passe saisonnier. Originaire du jeu Capcom Fighting Evolution et apparaissant dans la version MAX de Street Fighter Alpha 3, elle sera présente avec son apparence classique.




Gematsu - https://www.gematsu.com/2026/04/street-fighter-6-dlc-character-ingrid-launches-may-28
    tags : capcom street fighter 6 sf6
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/23/2026 at 09:48 AM by masharu
    comments (7)
    bladagun posted the 04/23/2026 at 10:17 AM
    Super agréable à regarder son gameplay, ça doit être bien chiant à jouer contre par contre. Petites vibes megan qui danse dans son deuxième costume.

    https://c.tenor.com/wHRXTKCVTwUAAAAd/tenor.gif
    icebergbrulant posted the 04/23/2026 at 10:48 AM
    Ingrid, est-ce que tu bai... , heu... est-ce que tu te bats bien ?
    testament posted the 04/23/2026 at 10:58 AM
    Kraken ton main ?
    5120x2880 posted the 04/23/2026 at 11:15 AM
    Je la trouve horrible, je pense que ça me fait penser à Buu ou au mec dans Bleach

    icebergbrulant Pas mal
    icebergbrulant posted the 04/23/2026 at 11:17 AM
    vohmp posted the 04/23/2026 at 11:25 AM
    a l'air tellement péter ça sent un équivalent à Jp
    pharrell posted the 04/23/2026 at 11:41 AM
    icebergbrulant : ils ont flingués un prénom ces cons impossible d'appeler ton gosse Ingride
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo