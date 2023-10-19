Après avoir connu une adaptation hollywoodienne, All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka renaît aujourd’hui en anime sous l’impulsion visuelle radicale du STUDIO 4°C.



À découvrir au cinéma le 20 mai !

Le Dernier Souffle d'un Yakuza (Housenka) est un film à découvrir au cinéma le 27 mai !

En VF & en VOSTFR.