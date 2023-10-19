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Manga - Verse
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last update : 04/22/2026
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All You Need Is Kill / Le Dernier Souffle d'un Yakuza (Housenka) : trailer VF
Actu Manga / Anime


Après avoir connu une adaptation hollywoodienne, All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka renaît aujourd’hui en anime sous l’impulsion visuelle radicale du STUDIO 4°C.

À découvrir au cinéma le 20 mai !


Synopsis Dans un futur proche, le Japon se reconstruit après l’invasion d’une gigantesque fleur extraterrestre. Quand elle entre en éruption et libère des créatures dévastatrices, Rita meurt dans le chaos... avant de se réveiller au début de la même journée. Prisonnière d’une boucle temporelle, elle revit sans cesse la bataille. Jusqu’à sa rencontre avec Keiji, lui aussi piégé dans le cycle. Ensemble, ils vont tenter de briser la boucle... ou mourir pour toujours.



Le Dernier Souffle d'un Yakuza (Housenka) est un film à découvrir au cinéma le 27 mai !
En VF & en VOSTFR.


Synopsis Automne 2023. Akutsu, un détenu âgé purgeant une peine de réclusion à perpétuité, est sur le point de mourir seul dans sa cellule. Une fleur dotée de parole lui assène: "Quelle vie pourrie tu as eue." Au fil de leur conversation, Akutsu commence à replonger dans son passé. Été 1986. Akutsu vit avec Nana, une femme six ans plus jeune, et son fils, Kensuke, dans un appartement délabré. Leur quotidien est marqué par la précarité, mais aussi par des instants de bonheur. Cependant, hanté par ses propres démons et accablé par un passé trouble, Akutsu lutte pour trouver un sens à son existence.
Alors que les jours passent, des tensions émergent, révélant des fissures profondes dans leur fragile équilibre. Jusqu'au jour où un événement irréversible vient bouleverser leur destin.
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    burningcrimson
    posted the 04/22/2026 at 02:36 PM by yanssou
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    5120x2880 posted the 04/22/2026 at 02:54 PM
    Passer de Obata à son meilleur à Code Lyoko, ça fait bizarre
    erleerween posted the 04/22/2026 at 03:02 PM
    5120x2880
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