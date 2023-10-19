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Dragon Ball Xenoverse 2
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name : Dragon Ball Xenoverse 2
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Dimps
genre : combat
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 04/19/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Dragon Ball Xenoverse 3 se dévoile + des nouvelles du dlc de Sparking Zero
JV


A l’occasion du panel jeux video du Dragon Ball Games Battle Hour que Bandai lève le voile sur Xenoverse 3 en dévoilant un premier trailer, le titre sortira en 2027 sur Ps5, Xbox series et Pc.




Le dlc de Sparking Zero se présente en trailer, en plus de proposer 30 personnages supplémentaires (du petit Ub passant par Super C17, Bardock Super Saiyan, Piccolo Daimao, Roi Vegeta ou encore Paikûhan et Sû Shinron) 4 nouveaux stages seront rajoutés (Palais de Dieu, Glacier, Planète Vegeta, Kame House et la stratosphère de la Terre) avec aussi un tas de costumes, et un nouveau mode de jeu.

Le dlc est attendu pour cet été sans plus de précisions.
https://www.youtube.com/watch?v=cF0zH5ly_g4
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    posted the 04/19/2026 at 09:04 PM by yanssou
    comments (6)
    thelastone posted the 04/19/2026 at 09:07 PM
    Paaq de gameplay dommage
    mrponey posted the 04/19/2026 at 09:13 PM
    Vrai question ca Hype quelqu'un ce trailer ?
    22 posted the 04/19/2026 at 09:17 PM
    C'est quoi exactement les Xenoverse ? C'est juste pour se mettre sur la gueule en ligne ou il y a du solo ?

    mrponey ce trailer la surement pas
    ozyxp posted the 04/19/2026 at 09:18 PM
    mrponey Pas hype franchement mettre du gameplay c'est la base... en tout cas on n'a un apercu graphique c'est mieux mais pas fou pour le moment. wait and see
    thejoke posted the 04/19/2026 at 09:20 PM
    Il faut qu'ils arrêtent de mettre le nom d'akira toriyama partout, ça n'a plus aucune valeur. Et aucune hype, autant je me suis bien amusé sur xenoverse 2, autant là ce trailer ne m'inspire rien du tout.
    liberty posted the 04/19/2026 at 09:37 PM
    Bof, mais bon tout bon fan va lui donner sa chance... Des millions vendu, va durer des années... Comme le 1 et surtout le 2
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