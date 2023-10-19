A l’occasion du panel jeux video du Dragon Ball Games Battle Hour que Bandai lève le voile sur Xenoverse 3 en dévoilant un premier trailer, le titre sortira en 2027 sur Ps5, Xbox series et Pc.

Le dlc de Sparking Zero se présente en trailer, en plus de proposer 30 personnages supplémentaires (du petit Ub passant par Super C17, Bardock Super Saiyan, Piccolo Daimao, Roi Vegeta ou encore Paikûhan et Sû Shinron) 4 nouveaux stages seront rajoutés (Palais de Dieu, Glacier, Planète Vegeta, Kame House et la stratosphère de la Terre) avec aussi un tas de costumes, et un nouveau mode de jeu.



Le dlc est attendu pour cet été sans plus de précisions.