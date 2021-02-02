GAC 9/10

IGNFrance 7/10

Numerama 7/10

Gamekult 5/10

Tests en vidéo

DayOne 9/10



Replaced est un jeu comme on en voit rarement. La qualité de la production est maximale et c’est franchement impressionnant pour un si petit studio. Oui, le genre ne va pas plaire à tout le monde, mais ceux qui tenteront le coup seront agréablement surpris. Un scénario de bonne qualité, de l’action à profusion ainsi qu’une bande sonore merveilleuse amènent le jeu parmi les meilleurs disponibles en 2026. Est-ce le début d’une grande époque pour Sad Cat Studios ? On peut uniquement le souhaiter et regarder jusqu’où ils peuvent se rendre. Pour l’instant, il est temps de profiter pleinement de Replaced.Je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment sur Replaced. L'univers et l'histoire de ce monde rétro-futuriste dystopique sont captivants et maintiennent l'intérêt du jeu, à condition d'être amateur de lecture de codex et de profiter de tout ce qu'une direction artistique a à offrir. Malheureusement, la construction est très scolaire et les phases de plateforme sont entachées de nombreux problèmes : une physique étrange, une lisibilité en dents de scie et de nombreux illogismes qui bloquent le joueur dans sa progression ou lors de chutes du personnage. De même, bien que toujours grisantes et cherchant à se renouveler par l'ajout de nouvelles mécaniques, les phases de combat restent simples dans leur essence et ne deviennent complexes que si vous ne parvenez pas à bien lire ce qui vous entoure (en 2D). Sans être difficile, le jeu risque donc de frustrer de nombreux joueurs en raison de ses mécaniques perfectibles. Si les joueurs ne sont pas convaincus par l'univers ou la direction artistique, ils resteront largement sur leur faim.Si la plastique hybride de Replaced est absolument irréprochable et souvent bluffante, l’aventure trébuche de temps à autre à cause d’une maniabilité un poil maladroite qui contredit les aspirations dynamiques et spectaculaires de son gameplay. Heureusement, le jeu compense ces accrocs par un cocktail varié et efficace de situations où se mêlent plateforme, combats tendus, réflexion et narration. Cela donne un rythme palpitant à cette aventure d’une dizaine d’heures qui file à toute allure. On sent au final qu’elle aurait pu livrer bien plus, mais ce serait dommage de bouder cette escapade rétro-futuriste captivante.Est-il bien nécessaire d'acheter Replaced quand sa substantifique mœlle sera disponible sur YouTube d'ici quelques heures ? C'est la question qui se pose. Visuellement, c'est un chef-d'œuvre ; ludiquement, c'est particulièrement dispensable, à cause de contrôles lourdingues pour simuler une espèce de logique cinématographique dans le mouvement, alors que cette pesanteur finit justement par briser le rythme de l'aventure ou induire des combats brouillons. De toute évidence, la conception est partie de la vidéo pour aller vers le jeu et pas l'inverse. Dommage.