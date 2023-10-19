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Manga - Verse
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Ghost in the Shell (1995) revient au cinéma pour ses 30 ans [Up] Sortie de la version Blu Ray
Actu Manga / Anime


Le film Ghost in the Shell réalisé par Mamoru Oshii reviendra en salle dans une restauration 4K en Vostfr et VF à partir du 10 juin prochain, une annonce surprise pour les 30 ans du film.




Synopsis 2029, Newport City. Le Major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra-perfectionnée, à la tête de la Section 9, une unité d'élite anti-terroriste, enquête sur un nouveau cyber-virus capable de contrôler les esprits et d'altérer les souvenirs de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le « Marionnettiste », à la réputation aussi mystérieuse qu'insaisissable, devient la cible d'une traque intense sur fond de rivalité avec la section 6, à la solde du Ministère des Affaires Etrangères et de son mystérieux Projet 2501. Écoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans relâche qui l'amènera à questionner son existence et sa part d'humanité.



UP : Sortie du blu Ray le 17 juin, l'un en version standard, l'autre en édition anniversaire, pré-commande disponible à la fnac et sur le site All the anime.
https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/04/06/Ghost-in-the-Shell-fetera-ses-30-ans-au-cinema-en-4K
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    newtechnix, adamjensen
    posted the 04/10/2026 at 07:42 AM by yanssou
    comments (9)
    rogeraf posted the 04/10/2026 at 08:10 AM
    Ah ba dis donc, parmis les Blu-ray 4K Ghost in the shell et Akira sont les plus dur a trouver
    shirou posted the 04/10/2026 at 08:12 AM
    On sait si c'est une séance unique/seulement cinéma partenaire ou si c'est pour une durée plus large avec diffusion dans la majorité des cinémas ?

    En tous cas j'ai réservé ma soirée
    yanssou posted the 04/10/2026 at 08:15 AM
    rogeraf ouais une vrai galère en particulier ces deux là.

    shirou aucune idée, le mieux c'est de voir directement avec ton ciné le plus proche.
    newtechnix posted the 04/10/2026 at 08:16 AM
    une des plus grande oeuvre du manga Japonais
    newtechnix posted the 04/10/2026 at 08:18 AM
    Il est curieux et vraiment dommage qu'aucun Jeu Vidéo ne soit à la hauteur d'autant que GitS possède tout ce qu'il faut pour produire un JV démentiel.
    yanssou posted the 04/10/2026 at 08:33 AM
    rogeraf tu va pouvoir l'acquerir au moins pour celui ci.
    rogeraf posted the 04/10/2026 at 08:35 AM
    yanssou ah ouais cool
    yanssou posted the 04/10/2026 at 08:40 AM
    rogeraf
    adamjensen posted the 04/10/2026 at 08:49 AM
    Un chef-d’œuvre, ce film.
    J’espère pour ceux qui le regarderont que ce sera la version 2D et non celle avec la 3D dégueulasse à plusieurs endroits du film.
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