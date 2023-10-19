Le film Ghost in the Shell réalisé par Mamoru Oshii reviendra en salle dans une restauration 4K en Vostfr et VF à partir du 10 juin prochain, une annonce surprise pour les 30 ans du film.
Synopsis2029, Newport City. Le Major Motoko Kusanagi, femme cyborg ultra-perfectionnée, à la tête de la Section 9, une unité d'élite anti-terroriste, enquête sur un nouveau cyber-virus capable de contrôler les esprits et d'altérer les souvenirs de ses victimes. Le suspect principal, surnommé le « Marionnettiste », à la réputation aussi mystérieuse qu'insaisissable, devient la cible d'une traque intense sur fond de rivalité avec la section 6, à la solde du Ministère des Affaires Etrangères et de son mystérieux Projet 2501. Écoutant sa voix intérieure, Motoko se lance corps et âme dans une quête sans relâche qui l'amènera à questionner son existence et sa part d'humanité.
UP : Sortie du blu Ray le 17 juin, l'un en version standard, l'autre en édition anniversaire, pré-commande disponible à la fnac et sur le site All the anime.
En tous cas j'ai réservé ma soirée
shirou aucune idée, le mieux c'est de voir directement avec ton ciné le plus proche.
J’espère pour ceux qui le regarderont que ce sera la version 2D et non celle avec la 3D dégueulasse à plusieurs endroits du film.