Le film Ghost in the Shell réalisé par Mamoru Oshii reviendra en salle dans une restauration 4K en Vostfr et VF à partir du 10 juin prochain, une annonce surprise pour les 30 ans du film.

UP : Sortie du blu Ray le 17 juin, l'un en version standard, l'autre en édition anniversaire, pré-commande disponible à la fnac et sur le site All the anime.