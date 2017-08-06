description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : 11 bit studios
Développeur : 11 bit studios
Genre : Gestion
Disponible sur PC/PS4/XOne
Langues : Français/Anglais/Allemand/Espagnol/Polonais/Russe/Chinois/Portugais/Turc/Italien/Japonais/Coréen
Par les créateurs de : This War of Mine
Dans un futur où le froid règne, des habitants tentent de survivre à l'aide de la technologie à vapeur.
Jakub Stokalski :
« J'adore Frostpunk parce que vous portez toujours en vous le poids des décisions difficiles que vous prenez et toute la culpabilité qui va avec »
« Bientôt, vous pourrez faire cela littéralement, car Frostpunk arrive sur Nintendo Switch. C'est exact : tout le gameplay passionnant et la tension morale qui en ont fait un classique moderne seront prêts à être dégustés en déplacement. En tant que designer principal du Frostpunk original et co-réalisateur de la suite, pouvoir apporter ce jeu à un si grand nombre d'entre vous est un rêve qui devient réalité. C'est l'aboutissement parfait de ce voyage. » Gematsu