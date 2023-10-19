Le nouvel anime Magic Knight Rayearth dévoile son trailer et sera diffusé en octobre, Yui Miura réalise le projet au studio E&H Production, les musiques sont composées par Yuki Kajiura, Takumi Ozawa et Shiho Terada.
SynopsisTrois lycéennes, Hikaru Shidou, Umi Ryuuzaki et Fû Hououji, se rencontrent pour la première fois lorsqu’un événement mystique vient bouleverser leur réalité. Une voix féminine, accompagnée d’un flash de lumière, les implore de sauver le Royaume de Cefiro, menacé par une force obscure. Propulsées dans un monde fantastique, elles découvrent qu’elles sont les légendaires « Magic Knights », invoquées par la princesse Émeraude afin de restaurer la paix et l’harmonie à Cefiro.
Guidées par Clef, un mystérieux mentor, elles apprennent qu’elles ne pourront rentrer chez elles qu’après avoir accompli leur destinée. Pour y parvenir, elles doivent libérer la princesse Émeraude des griffes du redoutable grand prêtre Zagato et affronter les créatures maléfiques qui envahissent le royaume. Coincées, Hikaru, Umi et Fû acceptent la mission qui leur est confiée et reçoivent chacune une armure ainsi que des pouvoirs magiques pour mener à bien cette périlleuse quête…
Réalisé par Kei Umabiki au studio 100studio, l’anime Black Torch sera diffusé à partir du 4 juillet sur Crunchyroll.
Synopsis [i]Jiro n’est pas un adolescent comme les autres. Héritier d’une lignée de ninjas et doté d’un don unique lui permettant de comprendre les animaux, il aspire pourtant à une vie paisible. Mais son destin bascule le jour où il recueille un mystérieux chat noir blessé. Sous cette apparence inoffensive se cache en réalité Rago, un Mononoke légendaire et surpuissant, traqué aussi bien par des exorcistes que par ses propres semblables.
Lorsque les démons passent à l’attaque, Jiro réalise à ses dépens que sa maîtrise des arts martiaux, si redoutable contre les humains, s’avère inefficace face aux créatures de l’ombre. Pour protéger son bienfaiteur, Rago n’a alors d’autre choix que de fusionner avec lui, donnant naissance à un être inédit : un humain et un Mononoke partageant un même corps.
Dès lors, le duo se retrouve à la croisée des chemins, tiraillé entre le monde des exorcistes et celui des esprits.
L’anime Kindergarten Wars se présente dans un premier teaser pour une sortie au printemps 2027, Shinsuke Gomi réalise cette adaptation du manga au studios SUNRISE et FelixFilm.
SynopsisBienvenue au Kindergarten Black, la maternelle la plus sécurisée du pays… et pour cause : ses enseignants ne sont autres que d’anciens criminels, désormais chargés de repousser les tueurs à gages venus cibler les enfants de l’élite.
Au sein de ces insti-tueurs, on retrouve Rita, nouvelle recrue et ex-tueuse légendaire, qui a accepté ce poste en échange d’une remise de peine. Mais derrière son passé sanglant se cache une femme sensible, prête à tout pour trouver l’amour. Pour elle, chaque assaillant est un prétendant potentiel, soumis à des tests improbables : du goût culinaire à la personnalité, gare à celui qui échoue… car l’erreur est fatale !
La partie 2 de l’anime BAKI-DOU : Le samouraï invincible se dévoile en teaser et sortira prochainement sur Netflix.
L’anime Iwamoto Senpai s’offre un premier trailer pour une diffusion en juillet.
SynopsisDans le Japon des années 1910, à une époque où l’armée étend son influence jusque dans l’éducation, Kodo Iwamoto est élève au collège Seiho, un établissement placé sous tutelle militaire. Sur ordre de sa hiérarchie, il parcourt le pays afin d’enquêter sur des phénomènes surnaturels inexpliqués qui menacent l’équilibre du territoire.
Lors d’une mission dans un village frappé par une inquiétante neige noire, Iwamoto rencontre Shizuma, un adolescent doté de pouvoirs étranges qu’il considère comme une malédiction. Iwamoto lui révèle alors qu’ils partagent un lien singulier avec ces manifestations occultes et lui offre une lettre de recommandation pour intégrer le collège Seiho. Dès lors, à mesure que leurs chemins se croisent, mystères paranormaux et destins liés se multiplient, donnant naissance à une relation empreinte de fantastique, de secrets et de sensibilité, au cœur d’un Japon en pleine mutation.
L’anime Sparks of Tomorrow produit par Kyoto Animation se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer, sa diffusion est prévu en juillet.
SynopsisL’ère Meiji (1868~1912 – basculement de l’époque féodal à industrialisation du Japon) a ouvert la porte à la culture occidentale. Ce fut aussi l’âge de l’électricité qui a commencé à éclairer les villes. Ce fut une ère mystérieuse où le passé et le futur se mélangèrent. A cette époque des histoires d’amours sont nées sans marquer l’histoire.
Nous suivons le quotidien de l’adolescente Inako Momokawa qui vit à Kyoto et qui est la 2e fille d’un brasseur de saké.
Maladroite dans tout ce qu’elle entreprend, son seul soulagement est la confiance qu’elle place dans ses prières aux divinités. Un jour, elle rencontre Kihachi Sakamoto, un jeune homme qui rejette les traditions et s’intéresse à l’industrialisation qu’apporte l’électricité.
Bien que les deux soient attirés l’un par l’autre, Momokawa est promise à un autre suite au mariage arrangé par son père…
La saison 2 de Tougen Anki sera diffusée en octobre.
Nouveau visuel pour le film d’animation Made in Abyss : Mezameru Shinpi qui sortira le 23 octobre au Japon.