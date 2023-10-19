Le nouvel anime Magic Knight Rayearth dévoile son trailer et sera diffusé en octobre, Yui Miura réalise le projet au studio E&H Production, les musiques sont composées par Yuki Kajiura, Takumi Ozawa et Shiho Terada.

Réalisé par Kei Umabiki au studio 100studio, l’anime Black Torch sera diffusé à partir du 4 juillet sur Crunchyroll.

L’anime Kindergarten Wars se présente dans un premier teaser pour une sortie au printemps 2027, Shinsuke Gomi réalise cette adaptation du manga au studios SUNRISE et FelixFilm.

La partie 2 de l’anime BAKI-DOU : Le samouraï invincible se dévoile en teaser et sortira prochainement sur Netflix.

L’anime Iwamoto Senpai s’offre un premier trailer pour une diffusion en juillet.

L’anime Sparks of Tomorrow produit par Kyoto Animation se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer, sa diffusion est prévu en juillet.

La saison 2 de Tougen Anki sera diffusée en octobre.

Nouveau visuel pour le film d’animation Made in Abyss : Mezameru Shinpi qui sortira le 23 octobre au Japon.