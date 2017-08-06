Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Hades II
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name : Hades II
platform : PC
editor : N.C
developer : Supergiant Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Switch - Switch 2
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/26/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PS5/XSX] Hades 2 / Date de sortie
Action




Éditeur : Supergiant Games
Développeur : Supergiant Games
Genre : Action
Disponible sur PC/Switch/NS2
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 14 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Grec / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Incarnez Mélinoé, l’immortelle Princesse des Enfers, et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Triomphez des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe, le tout accompagné d’une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de vos échecs et de vos succès.


Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie
Quelques tests :
OpenCritic 95% GAC 10/10 BetaTetseur 9,9/10 JV 18/20 Gamekult 9/10 ActuGaming 9/10 Jdg 9/10
https://www.youtube.com/watch?v=ppEKFy83w-o
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    posted the 03/26/2026 at 05:55 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    perse9 posted the 03/26/2026 at 05:57 PM
    superbe news!
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