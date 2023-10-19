group information
Scarlet et l'éternité / Dernière BA
Actu Manga / Anime


Le film d'animation Scarlet et l'éternité de Mamoru Hosoda s'offre une dernière bande annonce avant sa sortie le 11 mars au cinéma.


Synopsis Scarlet, une princesse médiévale experte en combat à l'épée se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père. Son plan échoue et grièvement blessée elle se retrouve projetée dans un autre monde, le Pays des Morts. Elle va croiser la route d'un jeune homme idéaliste de notre époque, qui non seulement l'aide à guérir mais lui laisse également entrevoir qu'un monde sans rancœur ni colère est possible. Face au meurtrier de son père, Scarlet devra alors mener son plus grand combat : briser le cycle de la haine et donner un sens à sa vie en dépassant son désir de vengeance.
https://m.youtube.com/watch?v=HBwFFjlfWmM
    djfab
    posted the 03/06/2026 at 02:56 PM by yanssou
    comments (2)
    djfab posted the 03/06/2026 at 03:20 PM
    Hâte !
    e3ologue posted the 03/06/2026 at 03:38 PM
    C'était greg dans Sumimasen qui disait que le film se fait "défoncer" au Japon par les critiques et que c'est un giga bide en terme de box office.
