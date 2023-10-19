Nouveau visuel pour la saison 2 de Dorohedoro qui débutera le 1er avril au Japon.

Adapté du manga de Youmochi Gyoumu, l’anime Chii Fuyo est annoncé et sera produit par le studio P.A. WORKS.

La partie 2 de la saison 3 de Beastars s’offre aussi un nouveau visuel pour une sortie le 7 mars sur Netflix.

L’anime MarrigeToxin fixe sa date pour le 7 avril au Japon, pour rappel, Motonobu Hori réalise le projet au studio d’animation BONES Film.

Les éditions Kana annoncent la publication de l’artbook CTRL + T d'Inio Asano, au programme 152 pages pour découvrir quelques œuvres de l’auteur comme Un monde formidable, Bonne nuit Punpun, Le quartier de la lumière, Solanin, et La fin du monde, avant le lever du jour. Cette arbook sortira le 7 juillet au prix de 15,95€.

Attendu le 11 mars au cinéma, le roman Scarlet et l'éternité de Mamoru Hosoda arrive en France le 13 mars au prix de 14,50€.

Panini dévoile Saint Seiya Episode G Requiem, la continuité de l’episode G et G assassin, cette troisième partie est conçu en couleur par Megumu Okada. Le premier tome arrive le 1er avril au prix de 9,29€.

Pika Edition annonce l’arrivée du shōnen Galaxias dont le premier tome sortira le 17 juin au prix de 7,20€.

Le livre illustré Super Mario - Les Histoires d'Harmonie sortira le 19 mars au prix de 24.99 €.