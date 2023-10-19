Nouveau visuel pour la saison 2 de Dorohedoro qui débutera le 1er avril au Japon.
Adapté du manga de Youmochi Gyoumu, l’anime Chii Fuyo est annoncé et sera produit par le studio P.A. WORKS.
SynopsisAprès avoir largement contribué à renforcer l’ensemble de l’équipement des membres de sa guilde grâce à sa magie, l’enchanteur Rein est soudainement expulsé de celle-ci. Indigné par ce traitement aussi absurde qu’intolérable, il décide de récupérer l’énorme quantité de mana qu’il avait investie dans leur matériel et la canalise dans une simple épée en cuivre. Contre toute attente, celle-ci se transforme alors en une arme épique aux statistiques démentielles, affichant 10 000 points d’amélioration !
Dès lors, sans la moindre expérience du combat, mais doté d’une magie capable de rendre n’importe quel équipement surpuissant, Rein entame une nouvelle vie d’aventurier, libre et sans contraintes…
La partie 2 de la saison 3 de Beastars s’offre aussi un nouveau visuel pour une sortie le 7 mars sur Netflix.
L’anime MarrigeToxin fixe sa date pour le 7 avril au Japon, pour rappel, Motonobu Hori réalise le projet au studio d’animation BONES Film.
SynopsisDepuis des générations, la famille Gero règne sur l’art de l’assassinat, avec une maîtrise singulière des poisons. Héritier de cette lignée redoutée, Hikaru Gero a grandi loin de toute lumière, enfermé dans l’univers clandestin des tueurs à gages, sans jamais envisager l’amour ni le mariage. Mais lorsque son père, patriarche du clan, décrète que sa petite sœur devra enfanter pour préserver le sang des Gero, Hikaru refuse de la laisser subir un tel destin.
C’est dans ce contexte qu’il croise la route de Mei Kinosaki, une arnaqueuse de génie spécialisée dans les mariages… et accessoirement sa cible actuelle. Au lieu d’exécuter son contrat, Hikaru prend une décision inattendue : demander à Mei de l’aider à trouver une épouse. De cette alliance improbable naît un duo explosif : un assassin d’élite guidé par une escroc redoutable, lancés ensemble dans la mission la plus périlleuse qui soit… décrocher le mariage parfait !
Les éditions Kana annoncent la publication de l’artbook CTRL + T d'Inio Asano, au programme 152 pages pour découvrir quelques œuvres de l’auteur comme Un monde formidable, Bonne nuit Punpun, Le quartier de la lumière, Solanin, et La fin du monde, avant le lever du jour. Cette arbook sortira le 7 juillet au prix de 15,95€.
Attendu le 11 mars au cinéma, le roman Scarlet et l'éternité de Mamoru Hosoda arrive en France le 13 mars au prix de 14,50€.
SynopsisLa princesse Scarlet, dont le père a été assassiné et qui n'a pas réussi à se venger, se réveille au « Pays des Morts ». Dans ce monde rempli de folie, elle doit se venger de son ennemi juré. Si elle n'atteint pas le « lieu sans fin », elle deviendra le « néant » et son existence disparaîtra. Une aventure au-delà de l'imagination. Un combat sans fin. Une rencontre fatidique qui transcende le temps et l'espace. Scarlet parviendra-t-elle à trouver un chemin dans la vie au terme de ce voyage sans fin ?
Panini dévoile Saint Seiya Episode G Requiem, la continuité de l’episode G et G assassin, cette troisième partie est conçu en couleur par Megumu Okada. Le premier tome arrive le 1er avril au prix de 9,29€.
SynopsisLe monde est dévoré par les flammes. Malgré un désespoir écrasant, Saori refuse de céder et s'offre en sacrifice pour endiguer l'embrasement. Les constellations disparaissent du ciel, les Chevaliers sombrent dans la mer noire de Pontos, et le Sanctuaire tombe. Ne demeure plus que Seiya, héritier de l'Armure d'Or du Sagittaire. La bataille ultime contre les dieux primordiaux commence !
Pika Edition annonce l’arrivée du shōnen Galaxias dont le premier tome sortira le 17 juin au prix de 7,20€.
SynopsisAu royaume de Laniakea, les humains vivent aux côtés de dracoïdes, des êtres dotés d’une queue aux pouvoirs surpuissants. Geo, une jeune habitante d’une île reculée, ne rêve que d’une chose : partir explorer le monde ! Mais son père s’y oppose fermement. Tout bascule lorsqu’elle fait la connaissance de Nereid, un mystérieux mais candide dracoïde amnésique... et qu’un membre du gouvernement débarque afin d’éliminer la jeune fille ! Ces événements vont entraîner le départ de Geo qui, accompagnée du fougueux Nereid, part sur les traces du plus grand aventurier du monde, Yuri Holst, qui pourrait bien être la clef à toutes leurs questions...
Le livre illustré Super Mario - Les Histoires d'Harmonie sortira le 19 mars au prix de 24.99 €.
SynopsisRetrouvez dans un magnifique ouvrage tout en couleur, l'un des événements majeur de Super Mario Galaxy, la rencontre entre Harmonie et l'adorable petit Luma.
Notre histoire débute il y a fort, fort longtemps avec la découverte d'une navette spatiale rouillée par une jeune femme. Ainsi commence la légende unissant Harmonie et un petit enfant-étoile, Luma. Chacun étant en quête d'une certaine chose, mais finissant par se trouver un but commun et un lien amené à devenir de plus en plus fort.
