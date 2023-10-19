profile
Kena : Scars of Kosmora
name : Kena : Scars of Kosmora
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Embark Studios
genre : action-aventure
other versions : PC
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 02/14/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
articles : 475
visites since opening : 902847
subscribers : 16
bloggers : 7
Kena: Scars of Kosmora se présente
JV




Après l’énorme succès de Kena : Bridge of Spirits, le studio Ember Lab a pris le temps de réfléchir à l’avenir de sa licence avant d’annoncer Kena : Scars of Kosmora.

Développé en partenariat avec PlayStation Studios, le jeu est attendu sur PS5 et PC dans le courant de l’année. L'équipe a souhaité préserver l'essence même de ce qui rendait Kena si unique, ainsi, le studio a conçu une héroïne plus mature, désormais connue comme Guide des Esprits.

Josh Grier Co-Fondateur, Ember Lab « Après avoir sorti Kena: Bridge of Spirits, nous avons pris le temps de réfléchir à ce que nous voulions créer par la suite. Nous avons réfléchi à des idées qui pourraient reproduire ce qui a rendu Kena spécial, tout en nous appuyant sur tout ce que nous avons appris durant son développement. Lorsque nous avons commencé à penser à retourner dans ce monde, nous avons aimé l’idée que Kena soit une guide des esprits plus expérimentée qui pourrait aider les vivants, et non plus seulement les morts. »


Dans cette nouvelle histoire, Kena, désormais plus âgée et reconnue pour ses compétences, continuera de porter le poids d'une mystérieuse maladie qui la suit depuis son plus jeune âge. À la recherche de réponses, elle voyagera vers l’île mystérieuse de Kosmora, un lieu riche en cultures diverses et en régions variées, qui est hanté par un passé tragique. Elle fera Face à un esprit redoutable qui brisera son bâton, et ayant besoin de celui-ci pour survivre, elle sera contrainte d'adopter une ancienne méthode oubliée de Guide des Esprits, basée sur l'alchimie et la maîtrise des éléments.



Kena devra s’allier avec de nouveaux compagnons spirituels élémentaires qui évolueront à mesure que votre lien se renforcera, et tout comme son prédécesseur, cela permettra de débloquer des compétences inédites. Le studio promet des affrontements épiques et plus stratégiques grâce aux compétences élémentaires, aux infusions spirituelles et à une utilisation plus poussée des esprits alliés.

« Bien que nous aimerions vous en dire plus sur l’histoire que vous allez vivre, nous ne voulons rien vous gâcher. Nous avons mis énormément d’efforts dans l’écriture de l’histoire de Scars of Kosmora, et celle-ci se concentre sur la création d’une aventure émotionnelle et touchante pour les joueurs ayant joué à Kena: Bridge of Spirits, ainsi que pour ceux qui découvrent le monde de Kena. »
https://blog.fr.playstation.com/2026/02/13/kena-scars-of-kosmora-annonce-sur-ps5-et-pc-prevu-pour-2026/
    gamesebde3
    posted the 02/13/2026 at 08:12 PM by yanssou
    comments (14)
    marcus62 posted the 02/13/2026 at 08:32 PM
    Le premier était loin d’être parfait mais j’avais apprécié l’expérience.

    J’attends d’en voir/savoir plus sur ce second opus. Mais j’ai beaucoup aimé le trailer du State of Play. Mon gros coup de cœur du State of Play d’hier.
    akinen posted the 02/13/2026 at 08:37 PM
    J’espère qu’ils garderont l’idée du hub simeless. Ça se fait tellement plus pour l’action/aventure old school
    51love posted the 02/13/2026 at 09:16 PM
    Ah mais il y a un partenariat avec PlayStation, peut être une exclusivité console du coup?

    On sait quels studios PlayStation ont étés impliqués? Et a quel niveau ?
    marcelpatulacci posted the 02/13/2026 at 09:29 PM
    Faut que je Ken le 1 avant celui la.
    aozora78 posted the 02/13/2026 at 11:12 PM
    Avec cette fois, une sortie dans l'année, peu d'attente, c'est beau.
    Une belle surprise.

    On a eu pas mal de dates entre le Xbox Partner Showcase, le Nintendo Direct et le State of Play pour les sorties de cette année c'est top !
    aozora78 posted the 02/13/2026 at 11:26 PM
    J'espère qu'avec les Playstation Studios derrière, il y aura une VF cette fois.

    Quasiment TOUS les jeux Playstation Studios ont une VF.

    Stellar Blade, Helldivers 2, Demon Souls, Returnal, Rise of the Ronin et même le petit God of War Sons of Sparta sortit hier, ont tous un doublage VF.
    kraken posted the 02/13/2026 at 11:53 PM
    La DA plus réaliste fait moins rever
    djfab posted the 02/14/2026 at 07:01 AM
    kraken : c'est la même DA, y a juste l'héroïne qui est un peu plus âgée...
    link571 posted the 02/14/2026 at 07:58 AM
    kraken C’est la même DA… faut se laver les yeux je crois

    Moi qui avait adoré le premier ce fut une telle surprise de le voir pop comme ça sans une rumeur, ça fait plaisir d’avoir encore des surprises de nos jours ou tout fuites à des degrés différents.
    benichou posted the 02/14/2026 at 08:17 AM
    Le gameplay du 1er était d’un ennui incroyable, toujours la même boucle pendant 5/6h ( heureusement le jeu était court) sans compter tous les bugs qu’il y avait pendant les combats.
    Je ne me suis rarement autant fait chier dans un jeu d’action de ce genre. Ce qui m’a fait le terminer était ses graphismes et son histoire.
    À voir pour cette suite si enfin ils ont bossé le gameplay pour que ce soit un minimum amusant.
    terminagore posted the 02/14/2026 at 10:00 AM
    benichou

    Personnellement des bugs j'en ai jamais eu. Pour le reste, le gameplay était relativement simple dans ses mécaniques, mais bien pensé et je ne l'ai jamais trouvé ennuyeux, d'autant plus qu'avec les contres et la difficulté mine de rien bien présente, les combats étaient bien pêchus. Vivement cette suite.
    lautrek posted the 02/14/2026 at 11:07 AM
    terminagore clairement, l'obligation d'utiliser la parade parfaite dans les modes de difficulté supérieur rendait le gameplay fort sympathique.
    supasaiyajin posted the 02/14/2026 at 01:03 PM
    Excellente surprise. Etonnant qu'il soit développé en partenariat avec PlayStation. Parce que ça m'étonnerait que ce soit une exclu console alors que le premier est multi. Qu'est ce que PlayStation y gagne à codévelopper ce jeu ? Enfin, si c'est ce qui a permis cette suite, tant mieux.
    natedrake posted the 02/14/2026 at 01:05 PM
    supasaiyajin Ben, peut-être que Sony envisage un rachat du studio à l'avenir.
