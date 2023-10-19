Kena

Josh Grier Co-Fondateur, Ember Lab « Après avoir sorti Kena: Bridge of Spirits, nous avons pris le temps de réfléchir à ce que nous voulions créer par la suite. Nous avons réfléchi à des idées qui pourraient reproduire ce qui a rendu Kena spécial, tout en nous appuyant sur tout ce que nous avons appris durant son développement. Lorsque nous avons commencé à penser à retourner dans ce monde, nous avons aimé l’idée que Kena soit une guide des esprits plus expérimentée qui pourrait aider les vivants, et non plus seulement les morts. »

« Bien que nous aimerions vous en dire plus sur l’histoire que vous allez vivre, nous ne voulons rien vous gâcher. Nous avons mis énormément d’efforts dans l’écriture de l’histoire de Scars of Kosmora, et celle-ci se concentre sur la création d’une aventure émotionnelle et touchante pour les joueurs ayant joué à Kena: Bridge of Spirits, ainsi que pour ceux qui découvrent le monde de Kena. »