Après l’énorme succès de Kena : Bridge of Spirits, le studio Ember Lab a pris le temps de réfléchir à l’avenir de sa licence avant d’annoncer Kena : Scars of Kosmora.
Développé en partenariat avec PlayStation Studios, le jeu est attendu sur PS5 et PC dans le courant de l’année. L'équipe a souhaité préserver l'essence même de ce qui rendait Kena si unique, ainsi, le studio a conçu une héroïne plus mature, désormais connue comme Guide des Esprits.
Josh Grier Co-Fondateur, Ember Lab « Après avoir sorti Kena: Bridge of Spirits, nous avons pris le temps de réfléchir à ce que nous voulions créer par la suite. Nous avons réfléchi à des idées qui pourraient reproduire ce qui a rendu Kena spécial, tout en nous appuyant sur tout ce que nous avons appris durant son développement. Lorsque nous avons commencé à penser à retourner dans ce monde, nous avons aimé l’idée que Kena soit une guide des esprits plus expérimentée qui pourrait aider les vivants, et non plus seulement les morts. »
Dans cette nouvelle histoire, Kena, désormais plus âgée et reconnue pour ses compétences, continuera de porter le poids d'une mystérieuse maladie qui la suit depuis son plus jeune âge. À la recherche de réponses, elle voyagera vers l’île mystérieuse de Kosmora, un lieu riche en cultures diverses et en régions variées, qui est hanté par un passé tragique. Elle fera Face à un esprit redoutable qui brisera son bâton, et ayant besoin de celui-ci pour survivre, elle sera contrainte d'adopter une ancienne méthode oubliée de Guide des Esprits, basée sur l'alchimie et la maîtrise des éléments.
Kena devra s’allier avec de nouveaux compagnons spirituels élémentaires qui évolueront à mesure que votre lien se renforcera, et tout comme son prédécesseur, cela permettra de débloquer des compétences inédites. Le studio promet des affrontements épiques et plus stratégiques grâce aux compétences élémentaires, aux infusions spirituelles et à une utilisation plus poussée des esprits alliés.
« Bien que nous aimerions vous en dire plus sur l’histoire que vous allez vivre, nous ne voulons rien vous gâcher. Nous avons mis énormément d’efforts dans l’écriture de l’histoire de Scars of Kosmora, et celle-ci se concentre sur la création d’une aventure émotionnelle et touchante pour les joueurs ayant joué à Kena: Bridge of Spirits, ainsi que pour ceux qui découvrent le monde de Kena. »
J’attends d’en voir/savoir plus sur ce second opus. Mais j’ai beaucoup aimé le trailer du State of Play. Mon gros coup de cœur du State of Play d’hier.
On sait quels studios PlayStation ont étés impliqués? Et a quel niveau ?
Une belle surprise.
On a eu pas mal de dates entre le Xbox Partner Showcase, le Nintendo Direct et le State of Play pour les sorties de cette année c'est top !
Quasiment TOUS les jeux Playstation Studios ont une VF.
Stellar Blade, Helldivers 2, Demon Souls, Returnal, Rise of the Ronin et même le petit God of War Sons of Sparta sortit hier, ont tous un doublage VF.
Moi qui avait adoré le premier ce fut une telle surprise de le voir pop comme ça sans une rumeur, ça fait plaisir d’avoir encore des surprises de nos jours ou tout fuites à des degrés différents.
Je ne me suis rarement autant fait chier dans un jeu d’action de ce genre. Ce qui m’a fait le terminer était ses graphismes et son histoire.
À voir pour cette suite si enfin ils ont bossé le gameplay pour que ce soit un minimum amusant.
Personnellement des bugs j'en ai jamais eu. Pour le reste, le gameplay était relativement simple dans ses mécaniques, mais bien pensé et je ne l'ai jamais trouvé ennuyeux, d'autant plus qu'avec les contres et la difficulté mine de rien bien présente, les combats étaient bien pêchus. Vivement cette suite.