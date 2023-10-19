Nouveau trailer pour l’anime Yomi no Tsugai qui sortira à partir du 4 avril sur Crunchyroll pour un total de 24 épisodes.
SynopsisDans un monde où certains humains peuvent contrôler des duos d’esprits surnaturels appelés Daemons, les jumeaux Yuru et Asa voient leur destin bouleversé. Séparés dès leur enfance, ils se retrouvent au cœur d’un conflit ancien opposant des clans mystiques et des forces divines prêtes à plonger le monde dans le chaos. Entre secrets d’État, prophéties et sacrifices, Yuru devra affronter la vérité sur sa sœur et sur le lien qui unit leurs âmes aux Daemons de la lumière et des ténèbres.
L’anime Rooster Fighter : Coq de Baston sortira à partir du 5 avril au Japon.
SynopsisDans un Japon ravagé par les kijû, de gigantesques monstres assoiffés de sang, les humains, complètement démunis face à cette menace sans précédent, vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures : Keiji, un coq à la détermination sans faille et au cri surpuissant. Son but : retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux !
La saison 6 de DanMachi est annoncée, plus d’info prochainement.
Mobile Suit GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph Circe s’offre un quatrième trailer qui présente son ending, aucune info sur une sortie chez nous pour l’instant.
Crunchyroll augmente de nouveau ces tarifs, depuis le 2 février, les nouveaux venus paieront l’abonnement mensuel Fan 6,99 € par mois (anciennement 5,99 €) tandis que l’abonnement Mega Fan mensuel passe à 8,99 € par mois. L’annuel passe donc de 59,99 € à 69,99 € ainsi que l’offre Mega Fan à 89,99 €. A noter que pour les abonnés, ces tarifs rentreront en vigueur à partir du 4 mars.
Alors que la saison 4 de Welcome to Demon School Iruma-kun sortira en avril, son spin of If Episode of Mafia se dévoile dans une première affiche pour une sortie en janvier 2027.
Nouveau trailer pour Baki Dou : Le samurai invincible qui débute le 26 Février sur Netflix.
Glénat annonce une édition deluxe pour le manga Bleach qui sortira à partir de septembre, plus d’info prochainement.
SynopsisAdolescent de quinze ans, Ichigo Kurosaki possède un don particulier : celui de voir les esprits. Un jour, il croise la route d'une belle Shinigami (un être spirituel) en train de pourchasser une "âme perdue", un esprit maléfique qui hante notre monde et n'arrive pas à trouver le repos. Mise en difficulté par son ennemi, la jeune fille décide alors de prêter une partie de ses pouvoirs à Ichigo, mais ce dernier hérite finalement de toute la puissance du Shinigami. Contraint d'assumer son nouveau statut, Ichigo va devoir gérer ses deux vies : celle de lycéen ordinaire, et celle de chasseur de démons...
Glénat annonce aussi la sortie du nouvel artbook de Berserk pour la fin d’année, au programme des illustrations et des planches ainsi qu'une interview du regretté Kentaro Miura.
Dans la foulée, Glénat sortira un coffret qui réuni les trois tomes de la perfect edition de Ghost in the Shell, pas encore de date pour l’instant.
SynopsisDans une société futuriste régie entièrement par l'information, l'ordinateur est devenu l'ultime outil de prise de pouvoir. Mais alors que la plupart des habitants se branchent sur des réseaux pour communiquer, l'ère des pirates informatiques bat son plein...
Kurokawa sortira un collector pour le dernier tome de Vinland Saga, qui sortira le 13 mai au prix de 20,99€.
SynopsisDepuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre l'homme qu'il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant. Jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment…
Ki-oon ont acquis le manga Gaslight Stray Dog Detectives, le tome 1 sortira le 7 mai au prix de 7,95€.
SynopsisDans le Londres du XIXe siècle, les enfants des rues, à l'image de Louis, sont traités comme des moins que rien. Le garçon survit grâce à sa capacité d'observation sans égale et à la protection de son amie Nina, génie de la débrouille... Ces derniers temps, elle travaille pour un mystérieux détective, mais une des missions qu'il lui confie tourne pas, et la jeune fille est tuée.
Les talents de déduction de Louis le mènent au meurtrier, qui est interpellé... seulement, l'orphelin n'est pas satisfait. Il jure de se venger du détective, qu'il considère comme le premier responsable de la mort de Nina. Son nom : Sherlock Holmes, nouveau venu à Baker Street !
Annoncée l’année dernière, Yu-Gi-Oh sera de retour à partir du 10 juillet dans une édition « Millénium », en 22 tomes grand format proposant par la même occasion un nouveau lettrage et une traduction revisitée. Les tomes seront au prix de 13,95 chacun.
SynopsisYûgi Muto est un jeune adolescent, élevé par son grand-père qui tient une boutique de jeux et objets divers. Ce dernier fait un jour cadeau à Yûgi d’un puzzle millénaire dont on prétend qu’il renferme un secret. Comme un signe du destin, Yûgi parvient à reconstituer le puzzle en forme de petite pyramide. Se révèle alors en lui une seconde personnalité, celle d’un Yugi beaucoup plus sombre et qui ne tolère aucune injustice. Le jeu des ténèbres peut commencer !