Nouveau trailer pour l’anime Yomi no Tsugai qui sortira à partir du 4 avril sur Crunchyroll pour un total de 24 épisodes.

L’anime Rooster Fighter : Coq de Baston sortira à partir du 5 avril au Japon.

La saison 6 de DanMachi est annoncée, plus d’info prochainement.

Mobile Suit GUNDAM Hathaway – The Sorcery of Nymph Circe s’offre un quatrième trailer qui présente son ending, aucune info sur une sortie chez nous pour l’instant.

Crunchyroll augmente de nouveau ces tarifs, depuis le 2 février, les nouveaux venus paieront l’abonnement mensuel Fan 6,99 € par mois (anciennement 5,99 €) tandis que l’abonnement Mega Fan mensuel passe à 8,99 € par mois. L’annuel passe donc de 59,99 € à 69,99 € ainsi que l’offre Mega Fan à 89,99 €. A noter que pour les abonnés, ces tarifs rentreront en vigueur à partir du 4 mars.

Alors que la saison 4 de Welcome to Demon School Iruma-kun sortira en avril, son spin of If Episode of Mafia se dévoile dans une première affiche pour une sortie en janvier 2027.

Nouveau trailer pour Baki Dou : Le samurai invincible qui débute le 26 Février sur Netflix.

Glénat annonce une édition deluxe pour le manga Bleach qui sortira à partir de septembre, plus d’info prochainement.

Glénat annonce aussi la sortie du nouvel artbook de Berserk pour la fin d’année, au programme des illustrations et des planches ainsi qu'une interview du regretté Kentaro Miura.

Dans la foulée, Glénat sortira un coffret qui réuni les trois tomes de la perfect edition de Ghost in the Shell, pas encore de date pour l’instant.

Kurokawa sortira un collector pour le dernier tome de Vinland Saga, qui sortira le 13 mai au prix de 20,99€.

Ki-oon ont acquis le manga Gaslight Stray Dog Detectives, le tome 1 sortira le 7 mai au prix de 7,95€.

Annoncée l’année dernière, Yu-Gi-Oh sera de retour à partir du 10 juillet dans une édition « Millénium », en 22 tomes grand format proposant par la même occasion un nouveau lettrage et une traduction revisitée. Les tomes seront au prix de 13,95 chacun.