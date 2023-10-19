Annoncée en 2017, Patlabor EZY se montre dans un premier trailer pour une sortie en trois parties dans les salles japonaises (8 épisodes compilés), le « File 1 » sortira le 15 mai 2026, le « File 2 » le 14 août 2026, et le « File 3 » en mars 2027. Réalisé par Yutaka Izubuchi au studio d'animation J.C. Staff, cette nouvelle série animée dans l'univers de Mobile Police Patlabor inclut à la fois des nouveaux et anciens protagonistes de la série.
SynopsisÀ la fin des années 1990, parallèlement aux progrès technologiques rapides, les machines humanoïdes polyvalentes appelées « Labor » ont fait leur apparition dans tous les domaines. Cependant, cela a également donné lieu à une nouvelle menace sociale : les crimes commis par les Labor. Pour lutter contre l'escalade de ces crimes, le département de police métropolitaine a créé la section 2 des véhicules spéciaux au sein de son département de sécurité. C'est ainsi qu'est née l'unité de patrouille Labor de la division 2 des véhicules spéciaux, communément appelée « Patlabor ».
Et ainsi, le temps passa…
Dans les années 2030, la main-d'œuvre japonaise était en déclin constant, l'automatisation poussée par la technologie de l'IA progressant rapidement. Les « Labor », qui étaient autrefois une technologie de pointe, s'étaient solidement implantés dans l'infrastructure sociale. Les Labor autonomes pilotés étaient de plus en plus remplacés par des robots autonomes, devenant obsolètes.
Mais quelle que soit l'évolution des temps, la mission de la Section 2 des véhicules spéciaux reste la même : protéger les personnes et la ville. La Division 2, équipée de l'AV-98Plus Ingram, une version améliorée du Type AV 98 Ingram désormais obsolète, fait face aux nouveaux crimes technologiques avec sagesse et courage.
Sortit le 4 octobre dernier, le film Fureru est disponible sur Crunchyroll.
SynopsisAmis d’enfance, Aki, Ryô et Yûta ont grandi sur la même île. À présent âgés de 20 ans, ils partent vivre ensemble à Tokyo. L’un travaille à temps partiel dans un bar, l’autre comme vendeur dans une agence immobilière et le troisième est étudiant dans une école professionnelle de stylisme. Les trois amis sont toujours liés dans leur cœur car de mystérieuses créatures venues de leur île, les Fureru, leur confèrent un mystérieux pouvoir similaire à de la télépathie. Ils vont cependant découvrir un autre aspect de ce pouvoir…
Les éditions naBan sortiront prochainement l’intégral des OAV de Black Jack d’Osamu Tezuka en blu ray.
SynopsisBlackjack est un homme mystérieux, défiguré qui pratique la médecine en marge de la société contre quelques millions de yens... On fait appel à lui quand tout espoir à disparu, ou pour garder le secret sur les maladies de personnalités importante. Au travers des histoires, Osamu Tezuka le génie du manga nous livre une oeuvre sensible, humaine...
Les éditions Kana dévoile Lupin III: La Merveille, une BD au scénario inédit imaginé par José-Luis Munuera et Kid Toussaint. Ce one shot est prévu prochainement pour le premier semestre 2026.
Glénat Manga sortira le manga Alice au-delà des étoiles de Kiko Urino, le premier volume est a découvrir le 20 mai, son prix sera dévoiler prochainement.
SynopsisSur le point d’entrer au collège, Alice est une jeune fille intelligente mais “semilingue” : née de parents japonais mais ayant grandi à l’étranger, elle ne maîtrise aucune des deux langues, que ce soit le japonais ou l’anglais. C’est alors qu’un camarade de classe lui promet de l’aider à réaliser son rêve : devenir astronaute pour “ressentir” la présence de ses parents dans l’espace. Commence alors pour la jeune Alice un périple autant scolaire qu’humain, pour devenir la première astronaute japonaise capitaine de vaisseau spatial…
L’anime The World is Dancing se dévoile dans un premier teaser, adapté du manga de Kazuto Mihara, sa diffusion est prévu cet été, Toshimasa Kuroyanagi réalise le projet au studio d’animation CygamesPictures.
SynopsisEn 1374, en pleine période de troubles politiques entre les Cours du Nord et du Sud, naît un garçon nommé Oniyasha au sein d’une famille de sarugaku, une forme ancienne de théâtre japonais mêlant danse, musique et jeu dramatique, ancêtre direct du théâtre Nô.
Élevé au sein de la troupe dirigée par son père Kan’ami, Oniyasha grandit dans une atmosphère empreinte de traditions, mais reste habité par une question obsédante : pourquoi les hommes dansent-ils ?
D’un tempérament introspectif, il peine à trouver sa place et à comprendre le sens profond de cet art transmis depuis des générations. Un jour, Oniyasha assiste à une danse qui le bouleverse profondément, une performance qu’il ressent comme authentique et juste. Cette révélation marque le début de son éveil artistique. Dès lors, Oniyasha cherche à dépasser les formes établies du sarugaku pour capturer ce qu’il appelle le rythme du monde.
Son talent singulier attire bientôt l’attention du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mécène des arts, et ouvre à Oniyasha un chemin qui le mènera à devenir Zeami Motokiyo, figure majeure de l’histoire du théâtre japonais et fondateur du Nô tel qu’on le connaît aujourd’hui.
Mappa et Netflix ont récemment signé un partenariat stratégique mondial avec plusieurs animes non annoncés et en cours de production pour une sortie directement sur la plate-forme. Mappa vise à élargir sa vision globale de l’animation à l’international grâce à Netflix.
Manabu Otsuka (PDG de MAPPA) : « Jusqu’à présent, nous avons mené diverses initiatives avec Netflix, mais ce renforcement du partenariat s’inscrit dans la vision que MAPPA défend depuis longtemps comme l’un de ses principes fondateurs : être un studio indépendant, aussi bien sur le plan créatif que commercial. Les studios d’animation japonais doivent désormais adopter une perspective globale, comprendre les attentes du public international et assumer un rôle moteur et responsable à chaque étape, depuis le développement des projets jusqu’à leur diffusion finale auprès des spectateurs, sans oublier les activités commerciales associées. »
Le manga Les Nations du Soleil Sanglant est adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisDans un futur proche, à la fin de l’ère Reiwa, le Japon s’effondre progressivement. Incapable de suivre la révolution de l’intelligence artificielle, le pays est ensuite frappé indirectement par une guerre nucléaire mondiale, provoquant un afflux massif de réfugiés, une épidémie et une succession de catastrophes naturelles. Ces crises entraînent une insurrection généralisée et un recul brutal de la société, comparable à celui de la fin du XIXᵉ siècle.
Le Japon finit par se fragmenter en trois nations rivales : Yamato à l’ouest, Buo à l’est et Seii au nord, chacune engagée dans une lutte armée pour le pouvoir, dans une structure narrative inspirée du roman chinois Les Trois Royaumes.
L’histoire débute dans une zone rurale du territoire de Yamato, où le jeune Aoteru Misumi, âgé de 15 ans, voit sa vie basculer lorsque son épouse Saki est brutalement exécutée par un officier du régime peu après leur mariage. Yamato est alors gouverné par le clan Taira, dirigé par Denki Taira, un seigneur dont l’influence dépasserait même celle de l’empereur.
Animé par le désir de transformer cette société corrompue et de mettre fin aux injustices, Aoteru se rend à Osaka, capitale de Yamato, afin de passer l’examen lui permettant d’entrer au service du général Mitsuhide Ryumon, un stratège réputé pour son sens moral. Contrairement aux figures héroïques traditionnelles, Aoteru ne combat pas par la force : son arme est la parole. Par ses discours rationnels et sa capacité à démontrer l’injustice du système, il parvient à ébranler même les plus puissants.