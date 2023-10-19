Annoncée en 2017, Patlabor EZY se montre dans un premier trailer pour une sortie en trois parties dans les salles japonaises (8 épisodes compilés), le « File 1 » sortira le 15 mai 2026, le « File 2 » le 14 août 2026, et le « File 3 » en mars 2027. Réalisé par Yutaka Izubuchi au studio d'animation J.C. Staff, cette nouvelle série animée dans l'univers de Mobile Police Patlabor inclut à la fois des nouveaux et anciens protagonistes de la série.

Sortit le 4 octobre dernier, le film Fureru est disponible sur Crunchyroll.

Les éditions naBan sortiront prochainement l’intégral des OAV de Black Jack d’Osamu Tezuka en blu ray.

Les éditions Kana dévoile Lupin III: La Merveille, une BD au scénario inédit imaginé par José-Luis Munuera et Kid Toussaint. Ce one shot est prévu prochainement pour le premier semestre 2026.

Glénat Manga sortira le manga Alice au-delà des étoiles de Kiko Urino, le premier volume est a découvrir le 20 mai, son prix sera dévoiler prochainement.

L’anime The World is Dancing se dévoile dans un premier teaser, adapté du manga de Kazuto Mihara, sa diffusion est prévu cet été, Toshimasa Kuroyanagi réalise le projet au studio d’animation CygamesPictures.

Mappa et Netflix ont récemment signé un partenariat stratégique mondial avec plusieurs animes non annoncés et en cours de production pour une sortie directement sur la plate-forme. Mappa vise à élargir sa vision globale de l’animation à l’international grâce à Netflix.



Manabu Otsuka (PDG de MAPPA) : « Jusqu’à présent, nous avons mené diverses initiatives avec Netflix, mais ce renforcement du partenariat s’inscrit dans la vision que MAPPA défend depuis longtemps comme l’un de ses principes fondateurs : être un studio indépendant, aussi bien sur le plan créatif que commercial. Les studios d’animation japonais doivent désormais adopter une perspective globale, comprendre les attentes du public international et assumer un rôle moteur et responsable à chaque étape, depuis le développement des projets jusqu’à leur diffusion finale auprès des spectateurs, sans oublier les activités commerciales associées. »

Le manga Les Nations du Soleil Sanglant est adapté en anime, plus d’info prochainement.