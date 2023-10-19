group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 01/23/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 457
visites since opening : 860826
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Lupin III : la lignée immortelle est reporté d'1 mois
Actu Manga / Anime


Bon cette fois ci c'est la bonne, le film Lupin III : La lignée immortelle sortira finalement le 25 mars au cinéma.
https://www.manga-news.com/index.php/actus/2026/01/21/Nouveau-report-pour-la-sortie-de-Lupin-III-:-La-lignee-immortelle-au-cinema
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    gaeon, burningcrimson, bourbon
    posted the 01/23/2026 at 08:01 AM by yanssou
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo