Actu anime / manga et bien plus !
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
,
gunotak
Star Wars: Maul - Shadow Lord / Première BA
AnimLand
Les chaînes peuvent être brisées. Les empires peuvent être détruits.
Les deux premiers épisodes de Star Wars : Maul - Shadow Lord seront diffusés le 6 avril en exclusivité sur Disney+.
https://www.youtube.com/watch?v=oonACDq89BY
3
Likes
Who likes this ?
idd
,
thekingman1
,
victornewman
posted the 01/22/2026 at 05:57 PM by
yanssou
comments (
4
)
hypermario
posted
the 01/22/2026 at 06:18 PM
Bah ca ne donne pas de frisson ...
pharrell
posted
the 01/22/2026 at 06:59 PM
Jamais été trop fan des Star Wars animation 3D… je sais que y a des gros fans de Clone Wars mais moi j'accroche pas…
Dark Maul ca fait un peu fan service. Je fais pas partie de ceux qui sont fans du personnage. Le look ne m'a jamais trop emballé.
Bref y a rien de réuni pour que je sois hypé.
alucardhellsing
posted
the 01/22/2026 at 07:30 PM
je le sent bien
magneto860
posted
the 01/23/2026 at 12:54 AM
Ils font un film au ciné pour conclure toutes les séries starwars et dans le même temps Filoni en remet une couche ? Comprends pas.
