group information
Manga - Verse
11
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 01/23/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 457
visites since opening : 860824
subscribers : 16
bloggers : 7
channel
members (16)
more members
all
Star Wars: Maul - Shadow Lord / Première BA
AnimLand


Les chaînes peuvent être brisées. Les empires peuvent être détruits.

Les deux premiers épisodes de Star Wars : Maul - Shadow Lord seront diffusés le 6 avril en exclusivité sur Disney+.
https://www.youtube.com/watch?v=oonACDq89BY
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    idd, thekingman1, victornewman
    posted the 01/22/2026 at 05:50 PM by yanssou
    comments (4)
    hypermario posted the 01/22/2026 at 06:18 PM
    Bah ca ne donne pas de frisson ...
    pharrell posted the 01/22/2026 at 06:59 PM
    Jamais été trop fan des Star Wars animation 3D… je sais que y a des gros fans de Clone Wars mais moi j’accroche pas…

    Dark Maul ca fait un peu fan service. Je fais pas partie de ceux qui sont fans du personnage. Le look ne m’a jamais trop emballé.

    Bref y a rien de réuni pour que je sois hypé.
    alucardhellsing posted the 01/22/2026 at 07:30 PM
    je le sent bien
    magneto860 posted the 01/23/2026 at 12:54 AM
    Ils font un film au ciné pour conclure toutes les séries starwars et dans le même temps Filoni en remet une couche ? Comprends pas.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo