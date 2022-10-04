Vos jeux de la semaine ?
group information
Vos jeux de la semaine ?
8
Likes
Likers
name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 01/18/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles : 193
visites since opening : 629321
subscribers : 3
bloggers : 1
channel
members (3)
more members
Vos jeux de la semaine ?
Y a quoi à se mettre sous la dent ?
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    killia
    posted the 01/18/2026 at 10:43 AM by kevisiano
    comments (13)
    pcverso posted the 01/18/2026 at 10:50 AM
    Stalker2
    Son of forest
    Kingdom come delivrance 2
    icebergbrulant posted the 01/18/2026 at 10:51 AM
    Depuis le mois dernier, Everybody's Golf Hot Shots, Tormented Souls 2, Cronos (excellent) et Borderlands 4 (sans surprise mais efficace)
    Et le mois prochain, je commencerai Trails Beyond The Horizon et le Resident Evil 9 Requiem
    badeuh posted the 01/18/2026 at 11:08 AM
    DQXI et Hadès sur Switch
    Cyberpunk2077, DKB et MKW sur Switch 2
    Astrobot et Horizon sur PS5
    narustorm posted the 01/18/2026 at 11:15 AM
    until dawn ps5
    daemon x machina 2
    Et surment une nouvelle parti ce soir sur RE3
    grievous32 posted the 01/18/2026 at 11:15 AM
    J'ai repris Banishers Ghosts of New Eden où je m'étais arrêté (actuellement sur le Game Pass d'ailleurs, donc si vous avez le Game Pass et n'avez pas fait le jeu, foncez)

    On continue Hunt Showdown, Party Animals parce que ce sont toujours des jeux très intense pour l'un, très fun pour l'autre. En plus, après 2 ans à avoir demandé un lance flamme sur Hunt Showdown, il est enfin là !

    J'ai repris The Finals et j'avais oublié à quel point c'est vraiment excellent

    Deep Rock Galactic Survivor qui a merveilleusement adapté cette excellente licence à un tout autre genre, super efficace et addictif

    Terminé la campagne de Space Marine II, reste à se mettre sur les opérations, c'est vraiment super beau et ultra kiffant

    Et j'ai commencé et pas mal avancé dans Routine que je trouve excellent, qui te tient pas par la main, même si j'ai, je pense, rencontré un bug sur le chapitre 4 qui a un peu cassé le côté horrifique d'une rencontre. Ca va probablement l'acheter à un moment pour le garder dans ma bibliothèque de jeux-vidéo

    Prochainement, on attaquera Keeper et possiblement Avatar Frontiers of Pandora en coop' avec tous les DLCs
    churos45 posted the 01/18/2026 at 11:29 AM
    J'ai fini Metroid Prime 4 et Beyond a Steel Sky. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain jeu
    ziggourat posted the 01/18/2026 at 11:31 AM
    Je me suis refait Tomb Raider reboot sur S2, un jeu que j'avais trouvé sympa à l'époque, mais qui a vieilli quand même sur certains aspects. Néanmoins, ça manque quand même ce type d'expérience d'une quinzaine d'heures, ça se joue tout seul et ça va à l'essentiel sans rajout artificiel.

    Et sinon je suis tjrs sur Xeno 3, je le trouve encore meilleur que ma première partie dessus. Je vais tenter le 100%, ça risque de me prendre deux ans
    jenicris posted the 01/18/2026 at 11:35 AM
    Bientôt fini Death Stranding 2
    senseisama posted the 01/18/2026 at 11:53 AM
    jenicris raconte. Combien d'heures, ou t'es arrivé, t'aime ou t'aime pas?
    killia posted the 01/18/2026 at 12:06 PM
    La claque que je me prends sur Kingdom Come Delivrance 1 sur XSX.
    Le bac à sable et role play y est tellement satisfaisant.

    Haste qui mêle Sonic et Rogue-Lite. C’est tellement atypique.

    Psychonauts 2 sur SteamDeck (j’ai enfin bouclé le 1 que j’avais commencé y a 5 ans).
    yanssou posted the 01/18/2026 at 01:26 PM
    Black myth Wukong et c'est très décevant, un boss rush exigeant à la difficulté wtf, c'est pas aussi punitif qu'un soul c'est juste que l'équilibrage est terriblement mauvais.
    fan2jeux posted the 01/18/2026 at 01:28 PM
    ball x pitt
    cyr posted the 01/18/2026 at 01:28 PM
    Toujours sur faming. Je me suis remis sur donkey kong tropical freeze, du disney dreamlight valley, mario kart world, animal crossing.....principalement.
    Finis walking dead season 1, commencer le 2....
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo