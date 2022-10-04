accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Vos jeux de la semaine ?
group information
8
Likes
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
01/18/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
193
visites since opening :
629321
subscribers :
3
bloggers :
1
kevisiano
(creator)
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Y a quoi à se mettre sous la dent ?
tags :
1
Like
Who likes this ?
killia
posted the 01/18/2026 at 10:43 AM by
kevisiano
comments (
13
)
pcverso
posted
the 01/18/2026 at 10:50 AM
Stalker2
Son of forest
Kingdom come delivrance 2
icebergbrulant
posted
the 01/18/2026 at 10:51 AM
Depuis le mois dernier, Everybody's Golf Hot Shots, Tormented Souls 2, Cronos (excellent) et Borderlands 4 (sans surprise mais efficace)
Et le mois prochain, je commencerai Trails Beyond The Horizon et le Resident Evil 9 Requiem
badeuh
posted
the 01/18/2026 at 11:08 AM
DQXI et Hadès sur Switch
Cyberpunk2077, DKB et MKW sur Switch 2
Astrobot et Horizon sur PS5
narustorm
posted
the 01/18/2026 at 11:15 AM
until dawn ps5
daemon x machina 2
Et surment une nouvelle parti ce soir sur RE3
grievous32
posted
the 01/18/2026 at 11:15 AM
J'ai repris Banishers Ghosts of New Eden où je m'étais arrêté (actuellement sur le Game Pass d'ailleurs, donc si vous avez le Game Pass et n'avez pas fait le jeu, foncez)
On continue Hunt Showdown, Party Animals parce que ce sont toujours des jeux très intense pour l'un, très fun pour l'autre. En plus, après 2 ans à avoir demandé un lance flamme sur Hunt Showdown, il est enfin là !
J'ai repris The Finals et j'avais oublié à quel point c'est vraiment excellent
Deep Rock Galactic Survivor qui a merveilleusement adapté cette excellente licence à un tout autre genre, super efficace et addictif
Terminé la campagne de Space Marine II, reste à se mettre sur les opérations, c'est vraiment super beau et ultra kiffant
Et j'ai commencé et pas mal avancé dans Routine que je trouve excellent, qui te tient pas par la main, même si j'ai, je pense, rencontré un bug sur le chapitre 4 qui a un peu cassé le côté horrifique d'une rencontre. Ca va probablement l'acheter à un moment pour le garder dans ma bibliothèque de jeux-vidéo
Prochainement, on attaquera Keeper et possiblement Avatar Frontiers of Pandora en coop' avec tous les DLCs
churos45
posted
the 01/18/2026 at 11:29 AM
J'ai fini Metroid Prime 4 et Beyond a Steel Sky. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain jeu
ziggourat
posted
the 01/18/2026 at 11:31 AM
Je me suis refait Tomb Raider reboot sur S2, un jeu que j'avais trouvé sympa à l'époque, mais qui a vieilli quand même sur certains aspects. Néanmoins, ça manque quand même ce type d'expérience d'une quinzaine d'heures, ça se joue tout seul et ça va à l'essentiel sans rajout artificiel.
Et sinon je suis tjrs sur Xeno 3, je le trouve encore meilleur que ma première partie dessus. Je vais tenter le 100%, ça risque de me prendre deux ans
jenicris
posted
the 01/18/2026 at 11:35 AM
Bientôt fini Death Stranding 2
senseisama
posted
the 01/18/2026 at 11:53 AM
jenicris
raconte. Combien d'heures, ou t'es arrivé, t'aime ou t'aime pas?
killia
posted
the 01/18/2026 at 12:06 PM
La claque que je me prends sur
Kingdom Come Delivrance 1
sur XSX.
Le bac à sable et role play y est tellement satisfaisant.
Haste
qui mêle Sonic et Rogue-Lite. C’est tellement atypique.
Psychonauts 2
sur SteamDeck (j’ai enfin bouclé le 1 que j’avais commencé y a 5 ans).
yanssou
posted
the 01/18/2026 at 01:26 PM
Black myth Wukong et c'est très décevant, un boss rush exigeant à la difficulté wtf, c'est pas aussi punitif qu'un soul c'est juste que l'équilibrage est terriblement mauvais.
fan2jeux
posted
the 01/18/2026 at 01:28 PM
ball x pitt
cyr
posted
the 01/18/2026 at 01:28 PM
Toujours sur faming. Je me suis remis sur donkey kong tropical freeze, du disney dreamlight valley, mario kart world, animal crossing.....principalement.
Finis walking dead season 1, commencer le 2....
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Son of forest
Kingdom come delivrance 2
Et le mois prochain, je commencerai Trails Beyond The Horizon et le Resident Evil 9 Requiem
Cyberpunk2077, DKB et MKW sur Switch 2
Astrobot et Horizon sur PS5
daemon x machina 2
Et surment une nouvelle parti ce soir sur RE3
On continue Hunt Showdown, Party Animals parce que ce sont toujours des jeux très intense pour l'un, très fun pour l'autre. En plus, après 2 ans à avoir demandé un lance flamme sur Hunt Showdown, il est enfin là !
J'ai repris The Finals et j'avais oublié à quel point c'est vraiment excellent
Deep Rock Galactic Survivor qui a merveilleusement adapté cette excellente licence à un tout autre genre, super efficace et addictif
Terminé la campagne de Space Marine II, reste à se mettre sur les opérations, c'est vraiment super beau et ultra kiffant
Et j'ai commencé et pas mal avancé dans Routine que je trouve excellent, qui te tient pas par la main, même si j'ai, je pense, rencontré un bug sur le chapitre 4 qui a un peu cassé le côté horrifique d'une rencontre. Ca va probablement l'acheter à un moment pour le garder dans ma bibliothèque de jeux-vidéo
Prochainement, on attaquera Keeper et possiblement Avatar Frontiers of Pandora en coop' avec tous les DLCs
Et sinon je suis tjrs sur Xeno 3, je le trouve encore meilleur que ma première partie dessus. Je vais tenter le 100%, ça risque de me prendre deux ans
Le bac à sable et role play y est tellement satisfaisant.
Haste qui mêle Sonic et Rogue-Lite. C’est tellement atypique.
Psychonauts 2 sur SteamDeck (j’ai enfin bouclé le 1 que j’avais commencé y a 5 ans).
Finis walking dead season 1, commencer le 2....