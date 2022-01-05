profile
Dragon Quest VII Reimagined
1
Likers
name : Dragon Quest VII Reimagined
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X Switch -
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 01/07/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 235
visites since opening : 551669
subscribers : 4
bloggers : 1
Japon - McDonald's vous invite à faire un choix avec Dragon Quest
Divers


Avec qui veux-tu manger ?


C'est la question que pose le compte japonais de McDonald's sur ex-Twitter . Alors si vous deviez choisir une parmi les 3, quelle héroïne de Dragon Quest V ce serait ?
- Nera avec un burger au tartare de chili et poulet.
- Bianca avec un burger au pomme de terre et boeuf.
- Deborah avec un burger Teriyaki double fromage.

* on sait que McDonald's n'est pas sain pour la santé, c'est juste pour le jeu .

Annoncé au Noël dernier, Dragon Quest est la collaboration actuellement court depuis hier dans les McDonald's japonais.
ex-Twitter - https://x.com/McDonaldsJapan/status/2009029783745646664
    tags : square enix dragon quest mcdonalds
    posted the 01/07/2026 at 11:54 PM by masharu
    comments (1)
    micheljackson posted the 01/08/2026 at 12:55 AM
    Dans DQ5 c'est Bianca, toujours, en choisir une autre c'est ne pas avoir de coeur
