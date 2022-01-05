Divers





Avec qui veux-tu manger ?

C'est la question que pose le compte japonais de McDonald's sur ex-Twitter. Alors si vous deviez choisir une parmi les 3, quelle héroïne de Dragon Quest V ce serait ?- Nera avec un burger au tartare de chili et poulet.- Bianca avec un burger au pomme de terre et boeuf.- Deborah avec un burger Teriyaki double fromage.* on sait que McDonald's n'est pas sain pour la santé, c'est juste pour le jeuAnnoncé au Noël dernier, Dragon Quest est la collaboration actuellement court depuis hier dans les McDonald's japonais.