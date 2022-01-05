Avec qui veux-tu manger ?
C'est la question que pose le compte japonais de McDonald's sur ex-Twitter
. Alors si vous deviez choisir une parmi les 3, quelle héroïne de Dragon Quest V ce serait ?
- Nera avec un burger au tartare de chili et poulet.
- Bianca avec un burger au pomme de terre et boeuf.
- Deborah avec un burger Teriyaki double fromage.
* on sait que McDonald's n'est pas sain pour la santé, c'est juste pour le jeu
.
Annoncé au Noël dernier, Dragon Quest est la collaboration actuellement court depuis hier dans les McDonald's japonais.