Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Stardew Valley
5
Likers
name : Stardew Valley
platform : PC
editor : Chucklefish
developer : Indépendant
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/25/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3957
visites since opening : 16124639
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[NS2] Stardew Valley NS2 Edition / Disponible
Simulation




Éditeur : ConcernedApe
Développeur : ConcernedApe
Genre : Simulation
Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/NS2/PSVita/Mobile
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père à Stardew Valley. Servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne.
Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l'abandon en terre prospère ? Depuis l'arrivée de l'entreprise Joja Corporation, tout a changé et votre tâche ne sera pas simple. Le centre communautaire, auparavant le lieu le plus animé du village, est désormais en ruine. Mais la vallée regorge d'opportunités.
Avec un peu de persévérance, vous pourriez bien être celui ou celle qui rendra à Stardew Valley sa grandeur d'antan !

NS2 Edition
-Jouable à la souris.
-Un mode coopératif en écran scindé pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.
-En ligne il sera possible de créer une partie jusqu’à huit participants.
-Compatible GameShare, pour jouer jusqu’à quatre en local avec une seule copie du jeu.



Steam
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/25/2025 at 10:40 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo