Après Phil Spencer et Xbox, c'est désormais à The Coalition de déclarer que Gears Of War E- Day sortira en 2026 pour fêter dignement les 20 ans de la franchise.
Le message a été partagée dans un article spécial de fin d'année publié par Xbox, qui rassemblait les commentaires des studios responsables de certaines des principales sorties prévues pour 2026.
« L'année prochaine marquera le 20e anniversaire de Gears of War, et nous ne pouvons imaginer meilleure façon de le célébrer que la sortie de Gears of War: E-Day. Il s'agit de notre jeu le plus ambitieux à ce jour, entièrement conçu à partir de zéro dans Unreal Engine 5 pour offrir l'expérience Gears tout en proposant une nouvelle jouabilité.
C'est un retour aux sources, puisque Marcus et Dom affrontent les Locusts pour la toute première fois. C'est le meilleur moyen de se plonger dans l'univers de Gears, et nous sommes impatients de vous en dire plus l'année prochaine. »
Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .
Ma nouvelle TV va avoir son premier grand test
Pour Halo ils le sortent day one partout mais FH6 non.
Du coup je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Gears.
J'espère aussi qu'ils préparent les remaster/remake du 2/3/judgment à la hauteur au moins de reloaded.