name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
group information
Gears of War France
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 12/18/2025
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 360
visites since opening : 1310413
subscribers : 13
bloggers : 1
Gears E-Day est l'opus le plus ambitieux de la franchise
Gears Of War : E-Day




Après Phil Spencer et Xbox, c'est désormais à The Coalition de déclarer que Gears Of War E- Day sortira en 2026 pour fêter dignement les 20 ans de la franchise.

Le message a été partagée dans un article spécial de fin d'année publié par Xbox, qui rassemblait les commentaires des studios responsables de certaines des principales sorties prévues pour 2026.

« L'année prochaine marquera le 20e anniversaire de Gears of War, et nous ne pouvons imaginer meilleure façon de le célébrer que la sortie de Gears of War: E-Day. Il s'agit de notre jeu le plus ambitieux à ce jour, entièrement conçu à partir de zéro dans Unreal Engine 5 pour offrir l'expérience Gears tout en proposant une nouvelle jouabilité.

C'est un retour aux sources, puisque Marcus et Dom affrontent les Locusts pour la toute première fois. C'est le meilleur moyen de se plonger dans l'univers de Gears, et nous sommes impatients de vous en dire plus l'année prochaine. »





Gears Of War E-Day est prévu sur XS/X, PC et Day One dans le Xbox Game Pass .

    posted the 12/18/2025 at 08:45 PM by negan
    comments (10)
    negan posted the 12/18/2025 at 08:46 PM
    Il s'agit de notre jeu le plus ambitieux à ce jour, entièrement conçu à partir de zéro dans Unreal Engine 5

    Ma nouvelle TV va avoir son premier grand test
    altendorf posted the 12/18/2025 at 09:00 PM
    https://www.youtube.com/shorts/vMpFtHOvFwU
    negan posted the 12/18/2025 at 09:01 PM
    altendorf Paga
    altendorf posted the 12/18/2025 at 09:02 PM
    negan
    jenicris posted the 12/18/2025 at 09:11 PM
    Curieux de voir s'ils vont faire comme FH6.
    negan posted the 12/18/2025 at 09:21 PM
    jenicris Une sortie plus tard tu veux dire ?
    jenicris posted the 12/18/2025 at 09:24 PM
    negan ouaip.
    Pour Halo ils le sortent day one partout mais FH6 non.
    Du coup je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Gears.
    negan posted the 12/18/2025 at 09:27 PM
    jenicris Moi je serai pour ne sortie partout en même temp, mais si ca se fait pas c'est surement une question de développement de portage pas prêt.
    jenicris posted the 12/18/2025 at 09:30 PM
    negan
    roivas posted the 12/18/2025 at 09:41 PM
    On croise les doigts pour que ca soit pas que du bla bla marketing.
    J'espère aussi qu'ils préparent les remaster/remake du 2/3/judgment à la hauteur au moins de reloaded.
