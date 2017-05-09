« L'année prochaine marquera le 20e anniversaire de Gears of War, et nous ne pouvons imaginer meilleure façon de le célébrer que la sortie de Gears of War: E-Day. Il s'agit de notre jeu le plus ambitieux à ce jour, entièrement conçu à partir de zéro dans Unreal Engine 5 pour offrir l'expérience Gears tout en proposant une nouvelle jouabilité.



C'est un retour aux sources, puisque Marcus et Dom affrontent les Locusts pour la toute première fois. C'est le meilleur moyen de se plonger dans l'univers de Gears, et nous sommes impatients de vous en dire plus l'année prochaine. »