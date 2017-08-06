Éditeur : AdHoc Studio

Développeur : AdHoc Studio

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5

Prévu sur Switch/NS2

Date de sortie : 29 Janvier 2026

Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.

Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.