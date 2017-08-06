description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : AdHoc Studio
Développeur : AdHoc Studio
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5
Prévu sur Switch/NS2
Date de sortie : 29 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.
Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.