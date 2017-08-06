Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Dispatch aussi sur Switch/NS2
Aventure




Éditeur : AdHoc Studio
Développeur : AdHoc Studio
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5
Prévu sur Switch/NS2
Date de sortie : 29 Janvier 2026
Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.

Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.




Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87% IGNFrance 9/10 ActuGaming 8,5/10 GAC 8,5/10 Gamekult 8/10
    6
    Likes
    Who likes this ?
    rendan, kali, tripy73, kisukesan, yukilin, junaldinho
    posted the 12/17/2025 at 01:45 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    suzukube posted the 12/17/2025 at 02:17 PM
    Top !!!!
    rendan posted the 12/17/2025 at 02:45 PM
    Poh Poh Poh ÉNORME!! SWITCH 2 DIRECT!!
    akinen posted the 12/17/2025 at 03:08 PM
    Énorme oui, magnifique!
    judebox posted the 12/17/2025 at 03:21 PM
    Cool ! Un jeu qui se prête bien au côté portable
