Éditeur : Kepler Interactive

Développeur : Shapefarm

Genre : Action

Prévu sur NS2

Date de sortie : 2026

Vous incarnez Maki et Omura, deux explorateurs inséparables qui ont plus de détermination que d'expérience.Ensemble, vous affronterez les périls de l'espace pour sauver votre station spatiale en ruine d'une tempête cosmique surnaturelle.