description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Kepler Interactive
Développeur : Shapefarm
Genre : Action
Prévu sur NS2
Date de sortie : 2026
Vous incarnez Maki et Omura, deux explorateurs inséparables qui ont plus de détermination que d'expérience.
Ensemble, vous affronterez les périls de l'espace pour sauver votre station spatiale en ruine d'une tempête cosmique surnaturelle.