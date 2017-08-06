Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[NS2] Orbitals / Trailer
Action





Éditeur : Kepler Interactive
Développeur : Shapefarm
Genre : Action
Prévu sur NS2
Date de sortie : 2026

Vous incarnez Maki et Omura, deux explorateurs inséparables qui ont plus de détermination que d'expérience.
Ensemble, vous affronterez les périls de l'espace pour sauver votre station spatiale en ruine d'une tempête cosmique surnaturelle.


Gematsu
https://www.youtube.com/watch?v=YLXtLqTfV7I&t
    hypermario posted the 12/12/2025 at 01:26 PM
    trop belle la DA
    amario posted the 12/12/2025 at 01:40 PM
    Magique cette DA anime 80. D one
    nicolasgourry posted the 12/12/2025 at 01:46 PM
    hypermario amario En plus, l'animation a l'air tout aussi réussie. Si le gameplay suit, ça pourrait être une belle surprise pour 2026.
    e3ologue posted the 12/12/2025 at 02:10 PM
    Visuellement très énervé
