La conception de la série Ni no Kuni est le fruit d'une collaboration entre Level-5 et le Studio Ghibli. L’un travaillait sur le gameplay (Level 5) l’autre sur les designs des personnages et les animations (Studio Ghibli), bien que Hayao Miyazaki ne fût pas particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler sur un jeu vidéo, il a été convaincu de s'engager dans le projet grâce à sa confiance en Akihiro Hino, le président de Level-5.
Développée sur Playstation 3, l'histoire du jeu suit les péripéties d'Oliver, un jeune garçon résolu à retrouver sa mère en parcourant un univers parallèle.
Initialement, le protagoniste Oliver était une souris, mais après plusieurs changements, c'est l'apparence d'un jeune garçon qui a été retenue. Par ailleurs, le Studio Ghibli a produit plus de 1000 croquis et illustrations préparatoires pour les personnages, les décors et les créatures du jeu et sa bande son à été composée par Joe Hisaishi (Nausicaä) pour obtenir une ambiance unique à ce titre.
Le développement du jeu n’a pas été de tout repos, en plus des difficultés d’optimisation, Momose-san,l'un des membres de l'équipe, a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture, cela n'a pas empêché l'équipe de continuer à travailler en son honneur, en hommage à son dévouement pour ce projet.
Suite au premier opus, Ni no Kuni II: L'Avènement d'un nouveau royaume sortit en 2018 est toujours développé par le studio Level-5 en collaboration avec le studio Ghibli. D’ailleurs, le personnage de Roland a été conçu pour offrir aux joueurs plus âgés une meilleure immersion dans cette nouvelle histoire.