Netflix dévoile l’anime original Le Prisme de l’amour qui est réalisé par Wit Studio pour une diffusion le 15 janvier sur la plate forme, l’autrice Yoko Kamio est en charge de cette histoire original et Kazuto Nakazawa (B: The Beginning) est à la réalisation de cette série de 20 épisodes.

Un premier trailer pour l’épisode spécial « Winter » d’Undead Unluck qui sortira le 25 décembre au Japon.

Nouveau visuel pour la saison 2 d’Hell’s Paradise qui débutera le 11 janvier 2026 sur Crunchyroll.

Le remake de l’anime Le Collège Fou fou fou (High School Kimengumi) sortira à partir du 9 janvier 2026 au Japon.

Le manga Girl Crush est adapté en anime, plus d’info prochainement.

Dark Machine the Animation qui est un anime cross média (tiré d’un jeu shooter multi du même nom) s’offre un visuel et un trailer pour une diffusion prochaine en 2026.

La saison 2 de Saga of Tanya the Evil se dévoile en trailer pour une sortie en 2026, le studio Nut est de retour au commande pour la suite de cet Isekai militaire.

Une édition deluxe en deux volumes pour le manga Divines de Kamome Shirahama (L’Atelier des Sorciers) qui sortiront en même temps le 7 janvier au prix de 15€ chacun.

Après 7 ans d’attente, le tome 7 et dernier volume d’Immortal Hounds sortira le 4 décembre.