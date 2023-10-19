Netflix dévoile l’anime original Le Prisme de l’amour qui est réalisé par Wit Studio pour une diffusion le 15 janvier sur la plate forme, l’autrice Yoko Kamio est en charge de cette histoire original et Kazuto Nakazawa (B: The Beginning) est à la réalisation de cette série de 20 épisodes.
SynopsisLondres, 1914. Une jeune Japonaise inscrite à une académie des beaux-arts ne s'attendait pas à ce que sa rivalité avec un talentueux camarade se transforme en histoire d'amour.
Un premier trailer pour l’épisode spécial « Winter » d’Undead Unluck qui sortira le 25 décembre au Japon.
Nouveau visuel pour la saison 2 d’Hell’s Paradise qui débutera le 11 janvier 2026 sur Crunchyroll.
Le remake de l’anime Le Collège Fou fou fou (High School Kimengumi) sortira à partir du 9 janvier 2026 au Japon.
Le manga Girl Crush est adapté en anime, plus d’info prochainement.
SynopsisTenka est la fille la plus populaire de son école. Quoi qu'elle entreprenne, le succès est toujours au rendez-vous. Sa rencontre avec Erian et le monde de la K-Pop va changer sa vie.
Jalouse de la candeur d'Erian, Tenka va apprendre grâce à elle, qu'être parfaite ne suffit pas pour atteindre le bonheur.
Dark Machine the Animation qui est un anime cross média (tiré d’un jeu shooter multi du même nom) s’offre un visuel et un trailer pour une diffusion prochaine en 2026.
SynopsisL’histoire se déroule en 2079. L’humanité vit dans une bulle énergétique depuis la découverte du cristal de Palmer par le Dr. Robert Palmer, offrant à l’humanité toute l’énergie nécessaire et plus encore. Cependant, tout le monde n’a pas profité de cette source hyper énergétique, et des batailles souterraines pour cette énergie se sont développées à l’échelle mondiale. Les robots d’usine qui cultivaient cette énergie future ont été transformés en mecha de combat par ces factions souterraines, luttant pour des enjeux énormes.
On dit que de l’énergie sombre réside en petites quantités dans le cristal de Palmer. L’utilisation de technologies hyper IA a été tentée pour exploiter cette énergie sombre et l’utiliser pour des avantages au combat. Il n’est pas encore clair si cette énergie sombre peut être contrôlée par les mechs…
La saison 2 de Saga of Tanya the Evil se dévoile en trailer pour une sortie en 2026, le studio Nut est de retour au commande pour la suite de cet Isekai militaire.
SynopsisSaga of Tanya the Evil suit Tanya Degurechaff, une jeune fille froide et impitoyable devenue l’une des meilleures soldats-mages de l’Empire. Mais derrière ce visage juvénile se cache en réalité l’esprit d’un ancien salarié japonais, réincarné dans un monde ravagé par une guerre qui mêle magie, technologie et puissances impérialistes.
Pour survivre à ce nouveau destin, Tanya adopte une stratégie brutale, prête à tout pour grimper les échelons militaires et défier Being X, l’entité qui l’a condamnée à cette existence.
Une édition deluxe en deux volumes pour le manga Divines de Kamome Shirahama (L’Atelier des Sorciers) qui sortiront en même temps le 7 janvier au prix de 15€ chacun.
SynopsisQuand Eniale, l’ange, et Dewiela, la démone, ne sont pas occupées à se livrer bataille, elles s’unissent malgré elles pour toute sorte d’actions sur notre Terre ! Retrouver la mère d’un bébé abandonné, arpenter Paris en quête des dernières tendances, échapper à un exorciste fou furieux, répondre à la prière d’une enfant dont la mère est souffrante… Eniale et Dewiela ont fort à faire et lorsqu’elles débarquent, c’est la pagaille assurée. Le monde des mortels va être diablement secoué !
Après 7 ans d’attente, le tome 7 et dernier volume d’Immortal Hounds sortira le 4 décembre.
SynopsisL’immortalité est ce qui différencie l’homme de l’animal. Depuis cette évolution majeure, chaque être humain est capable de ressusciter en quelques secondes, en pleine possession de ses moyens et avec son apparence initiale, quelles que soient les blessures subies. Avec ça, une balle dans la tête suivie d’une résurrection est souvent le remède le plus expéditif pour guérir d’un simple rhume !
Mais cet état des choses est menacé par l’expansion d’un terrible fléau : le RDS, ou Resurrection Deficit Syndrom. Toute personne infectée perd à jamais sa capacité de régénération ! Il n’existe pas de vaccin, et les informations sur l’origine du mal sont rares… Tout ce qu’on sait, c’est que la transmission se fait par des vecteurs, des agents déjà mortels. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Mystère ! Ils ont l’apparence des humains, parlent comme des humains, et se fondent dans la masse…
L’ONU a décrété la guerre à ces porteurs de virus, et la police est autorisée à les éliminer à vue. L’inspecteur Kenzaki est un fervent chasseur de vecteurs. Et pour cause, sa petite sœur adorée est morte à cause de l’un d’eux… Mais face à lui se dresse une professionnelle du combat dotée de capacités physiques surhumaines et d’armes inconnues, qui apparaît à chaque fois qu’un vecteur est en danger. Sa mission : les exfiltrer et les aider à disparaître…