Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
11/09/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles :
183
channel
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
more members
Vos jeux de la semaine ?
Let's go les guys !
2
Likes
Who likes this ?
killia
,
kevinmccallisterrr
posted the 11/09/2025 at 12:02 PM by
kevisiano
comments (
21
)
osiris67
posted
the 11/09/2025 at 12:04 PM
Tormented souls 2. Excellent, malgré une ou deux enigues assez vagues.
snave
posted
the 11/09/2025 at 12:05 PM
Ghost of Yotei
Dispatch
The Outer Worlds 2
Hyrule Warriors 3
pcsw2
posted
the 11/09/2025 at 12:12 PM
Arc raiders mon jeu de l'année, jurassic world evolution 3, bf6 ,smt5 v sur switch que j'adore.
walterwhite
posted
the 11/09/2025 at 12:27 PM
BF6
rbz
posted
the 11/09/2025 at 12:28 PM
Ffxv
zekk
posted
the 11/09/2025 at 12:33 PM
Outer worlds 2 et Arc raiders
cyr
posted
the 11/09/2025 at 01:01 PM
pcsw2
il est bien jurassik world evolution 3?
Perso xenoblade x. Mais bon....j'ai essayer de finir le chapitre 12.
A cours de carburant.....et en gros les skell détruit, le réservoir a sec....try again. Surtous qu'on peut pas se téléporté
Toi avoir échoué avec 4 skell niveau 50, full carburant...
Réessaie de battre avec 1 skell a vide.....
Bref j'ai quitter le jeux. Et va falloir rebattre les precedent boss..ça fait chier...
pcsw2
posted
the 11/09/2025 at 01:06 PM
cyr
il est très bien , si tu as aimé les anciens celui la est un cran au dessus .
cyr
posted
the 11/09/2025 at 01:08 PM
pcsw2
le premier je l'ai retourner. Le deuxième j'ai pas accrocher.
churos45
posted
the 11/09/2025 at 01:16 PM
Wuchang terminé, mais à cause d'un choix à la con j'ai raté un boss et donc une fin. Les sous-like me font bien ch*er avec ce genre de truc, surtout que y'a qu'une save.
pcsw2
posted
the 11/09/2025 at 01:22 PM
cyr
oui comme moi et je kiff bien le 3 apres a toi de voir . Mais pour moi ce troisième opus et le plus complet avec un très bon mode histoire .
jenicris
posted
the 11/09/2025 at 01:32 PM
BF6
Back 4 Blood
TLOU2 Roguelite
Hollow Knight
wazaaabi
posted
the 11/09/2025 at 02:25 PM
Encore et toujours Silksong. Je galère pour chopper l’acte 3
mazeofgalious
posted
the 11/09/2025 at 02:28 PM
Mario Galaxy 2
Ridge Racer 4
Démo de Death Stranding 2 (qui m'a donné envie de l'acheter)
Démo de Indiana Jones (qui m'a fait l'effet inverse, alors qu'il me tentait initialement)
killia
posted
the 11/09/2025 at 02:28 PM
J'ai fini de poncer Absolum. Il doit me rester 3/4 accomplissement avant le 100%.
Sinon j’ai repris Trails in The Sky 1st et je vais lancer 1000xResist cet aprèm.
mazeofgalious
posted
the 11/09/2025 at 02:39 PM
cyr
Idem pas accroché au 2.
J'aimerais relancer Xeno X, que je n'ai pas terminé sur Wii U, sais- tu si une MAJ Switch 2 est prévue? je n'arrive pas à trouver d'info pertinente à ce sujet. Est-ce qu'il rend bien en l'état?
ratchet
posted
the 11/09/2025 at 03:13 PM
ZA
famimax
posted
the 11/09/2025 at 03:17 PM
Le remaster de Mario Galaxy
Mario Kart World
Dragon Quest III HD-2D Remake (Mais ça m’endort)
kevinmccallisterrr
posted
the 11/09/2025 at 04:05 PM
Kingdom Two Crowns (coop)
fan2jeux
posted
the 11/09/2025 at 04:06 PM
the rogue prince of persia
marchand2sable
posted
the 11/09/2025 at 04:22 PM
Platine Ninja Gaiden 4.
