screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website : http://
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 11/09/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles : 183
visites since opening : 569747
subscribers : 3
bloggers : 1
Let's go les guys !
    2
    killia, kevinmccallisterrr
    posted the 11/09/2025 at 12:02 PM by kevisiano
    comments (21)
    osiris67 posted the 11/09/2025 at 12:04 PM
    Tormented souls 2. Excellent, malgré une ou deux enigues assez vagues.
    snave posted the 11/09/2025 at 12:05 PM
    Ghost of Yotei
    Dispatch
    The Outer Worlds 2
    Hyrule Warriors 3
    pcsw2 posted the 11/09/2025 at 12:12 PM
    Arc raiders mon jeu de l'année, jurassic world evolution 3, bf6 ,smt5 v sur switch que j'adore.
    walterwhite posted the 11/09/2025 at 12:27 PM
    BF6
    rbz posted the 11/09/2025 at 12:28 PM
    Ffxv
    zekk posted the 11/09/2025 at 12:33 PM
    Outer worlds 2 et Arc raiders
    cyr posted the 11/09/2025 at 01:01 PM
    pcsw2 il est bien jurassik world evolution 3?


    Perso xenoblade x. Mais bon....j'ai essayer de finir le chapitre 12.
    A cours de carburant.....et en gros les skell détruit, le réservoir a sec....try again. Surtous qu'on peut pas se téléporté

    Toi avoir échoué avec 4 skell niveau 50, full carburant...
    Réessaie de battre avec 1 skell a vide.....

    Bref j'ai quitter le jeux. Et va falloir rebattre les precedent boss..ça fait chier...
    pcsw2 posted the 11/09/2025 at 01:06 PM
    cyr il est très bien , si tu as aimé les anciens celui la est un cran au dessus .
    cyr posted the 11/09/2025 at 01:08 PM
    pcsw2 le premier je l'ai retourner. Le deuxième j'ai pas accrocher.
    churos45 posted the 11/09/2025 at 01:16 PM
    Wuchang terminé, mais à cause d'un choix à la con j'ai raté un boss et donc une fin. Les sous-like me font bien ch*er avec ce genre de truc, surtout que y'a qu'une save.
    pcsw2 posted the 11/09/2025 at 01:22 PM
    cyr oui comme moi et je kiff bien le 3 apres a toi de voir . Mais pour moi ce troisième opus et le plus complet avec un très bon mode histoire .
    jenicris posted the 11/09/2025 at 01:32 PM
    BF6
    Back 4 Blood
    TLOU2 Roguelite
    Hollow Knight
    wazaaabi posted the 11/09/2025 at 02:25 PM
    Encore et toujours Silksong. Je galère pour chopper l’acte 3
    mazeofgalious posted the 11/09/2025 at 02:28 PM
    Mario Galaxy 2
    Ridge Racer 4
    Démo de Death Stranding 2 (qui m'a donné envie de l'acheter)
    Démo de Indiana Jones (qui m'a fait l'effet inverse, alors qu'il me tentait initialement)
    killia posted the 11/09/2025 at 02:28 PM
    J'ai fini de poncer Absolum. Il doit me rester 3/4 accomplissement avant le 100%.

    Sinon j’ai repris Trails in The Sky 1st et je vais lancer 1000xResist cet aprèm.
    mazeofgalious posted the 11/09/2025 at 02:39 PM
    cyr Idem pas accroché au 2.

    J'aimerais relancer Xeno X, que je n'ai pas terminé sur Wii U, sais- tu si une MAJ Switch 2 est prévue? je n'arrive pas à trouver d'info pertinente à ce sujet. Est-ce qu'il rend bien en l'état?
    ratchet posted the 11/09/2025 at 03:13 PM
    ZA
    famimax posted the 11/09/2025 at 03:17 PM
    Le remaster de Mario Galaxy
    Mario Kart World
    Dragon Quest III HD-2D Remake (Mais ça m’endort)
    kevinmccallisterrr posted the 11/09/2025 at 04:05 PM
    Kingdom Two Crowns (coop)
    fan2jeux posted the 11/09/2025 at 04:06 PM
    the rogue prince of persia
    marchand2sable posted the 11/09/2025 at 04:22 PM
    Platine Ninja Gaiden 4.
