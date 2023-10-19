SynopsisDepuis des générations, la famille Gero règne sur l’art de l’assassinat, avec une maîtrise singulière des poisons. Héritier de cette lignée redoutée, Hikaru Gero a grandi loin de toute lumière, enfermé dans l’univers clandestin des tueurs à gages, sans jamais envisager l’amour ni le mariage. Mais lorsque son père, patriarche du clan, décrète que sa petite sœur devra enfanter pour préserver le sang des Gero, Hikaru refuse de la laisser subir un tel destin.
C’est dans ce contexte qu’il croise la route de Mei Kinosaki, une arnaqueuse de génie spécialisée dans les mariages… et accessoirement sa cible actuelle. Au lieu d’exécuter son contrat, Hikaru prend une décision inattendue : demander à Mei de l’aider à trouver une épouse. De cette alliance improbable naît un duo explosif : un assassin d’élite guidé par une escroc redoutable, lancés ensemble dans la mission la plus périlleuse qui soit… décrocher le mariage parfait !
La saison 2 de Demon Slave sortira à partir du 8 janvier 2026 au Japon.
L’épisode spécial d’Undead Unluck Arc Winter sortira le 25 décembre prochain au Japon.
Nouveau teaser pour l’anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers la suite de l’anime Les Samouraïs de l’Éternel, qui est toujours prévu en janvier 2026.
SynopsisArago, seigneur des démons, Empereur de l’outre-monde (Yojakai), revient à la vie dans le Japon de la fin du 20e siècle, après un sommeil de 1000 ans.
Il envahit la ville de Tokyo et la place sous son contrôle, grâce aux pouvoirs qu’il possède. Il souhaite contrôler le monde réel (Ningenkai), mais son armure a été brisée en 9 parties, et il doit les réunir pour retrouver sa puissance d’autrefois.
Le responsable de sa défaite, Kaosu, attribua à chaque partie de la gigantesque armure, une vertu essentielle de la pensée du Bushido ou du confucianisme. Les 9 parties d’armure sont transformées en armure complète de taille humaine, chacune ayant une vertu et un élément associé.
Arago en a récupéré 4, qu’il a confié à des humains pour le servir ; les cinq autres sont utilisées par 5 adolescents qui vont s’opposer au plan de Arago, aidés par Kaosu lui-même.
Proposé par les éditions Petit à Petit dans la collection manga documentaire Kotodama, le manga 14 août 1945 - Le jour le plus long du Japon de Yukinobu Hoshino (2001 Night Stories, Blue Hole, Rain Man) sortira le 19 novembre au prix de 15,90€, au programme , 480 pages manga et 16 pages de documentaire en grand format.
SynopsisAprès que les deux bombes atomiques ont embrasé Hiroshima et Nagasaki, le monde n'attend plus que la reddition sans condition du Japon. Cependant, dans le gouvernement et les corps d'armée, certains ne sont pas de cet avis...
Cette journée du 14 août 1945 devient alors une course contre la montre opposant les partisans du maintien du conflit et ceux souhaitant mettre fin à une guerre déjà perdue.
Les éditions Meian sortiront le 12 décembre le premier tome du manga Gekiko Kamen de Takayuki Yamaguchi (Shigurui , Les 7 Ninjas d'Efu) , comptant 7 volumes au Japon, chaque tomes sortiront en grand format de 280 pages avec 8 pages couleurs au prix de 9,95€.
SynopsisUne époque ? La nôtre. Un thème ? Le tokusatsu... Le protagoniste ? Peut-être pas humain ?!
"Les kaijûs et les super-héros n'existent qu'à l'intérieur des œuvres tokusatsu. C'est ce que je vous ai dit, mais je vais corriger cette affirmation."
Otoya Jissôji, 29 ans, enchaîne les petits boulots et mène une existence morne.
Mais lors des funérailles d'un ancien camarade d'université, il est confronté à une dernière volonté qui va bouleverser sa vie. Son passé refait surface : les années au sein du club Toku Arts, où lui et ses amis rêvaient de créer le costume tokusatsu idéal.
Et si, pour donner un sens à son existence, Otoya devait à présent devenir ce héros masqué qu'ils imaginaient autrefois : Gekiko Kamen ?
Recommandé par les auteurs ONE (One-Punch Man) et Kotoyama (Call of the Night), le premier tome du manga Rai Rai Rai de Kei Yoshiaki sortira le 5 mars 2026 au prix de 7,95€ , ce récit de science fiction mélange comédie, action, horreur, et tranche de vie.
SynopsisAu cours d'une terrible guerre, les humains ont réussi à vaincre les aliens, mais ceux-ci ont laissé derrière eux certaines de leurs créatures... Sumire fait partie d'une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens les plus inoffensifs. Son morne quotidien est bouleversé quand des extraterrestres l'enlèvent et lui greffent un guerrier assoiffé de sang !
Quand elle est attaquée par un monstre géant en vadrouille, elle tente le tout pour le tout en abandonnant le contrôle au parasite ! Il balaie leur adversaire... et est sur le point de reprendre son plan d'extermination de l'humanité quand une guerrière anti-alien le décapite. De nouveau aux manettes, Sumire doit maintenant survivre en mode colocation corporelle interespèce !
Changer de vie, oui, perdre son humanité, non ! Dans cette comédie à la sauce science-fiction, gags et action s'enchaînent à un rythme endiablé. Acclamé dès sa sortie, Rai Rai Rai a été propulsé dans le top des titres les plus prometteurs du Japon !
Pour le lancement de la nouvelle maison d'éditions de mangas Raion Éditions basée à Toulouse, qui proposera des œuvres internationales et française , ce nouvelle éditeur sortira deux manga entre cette fin d’année et début 2026, l’une est une création française qui se nomme Anhuman d'Yvan Narfez et sortira le mois prochain.
Synopsis"Tout corps persévère dans l'état dans lequel il se trouve, à moins que quelque force ne le contraigne à changer d'état."
Les humains exterminent les animaux, souillent et pillent la terre depuis des siècles en toute impunité, jusqu'à aujourd'hui. Un mystérieux être hybride se dresse pour devenir la voix du vivant et sa rage est à la hauteur des crimes de l'humanité.
Anhuman, le premier manga éco-furieux nous invite à vivre avec les yeux ce que les mots ne peuvent pas dire.