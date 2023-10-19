L’anime MarriageToxin sera diffusé en avril 2026.

La saison 2 de Demon Slave sortira à partir du 8 janvier 2026 au Japon.

L’épisode spécial d’Undead Unluck Arc Winter sortira le 25 décembre prochain au Japon.

Nouveau teaser pour l’anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers la suite de l’anime Les Samouraïs de l’Éternel, qui est toujours prévu en janvier 2026.

Proposé par les éditions Petit à Petit dans la collection manga documentaire Kotodama, le manga 14 août 1945 - Le jour le plus long du Japon de Yukinobu Hoshino (2001 Night Stories, Blue Hole, Rain Man) sortira le 19 novembre au prix de 15,90€, au programme , 480 pages manga et 16 pages de documentaire en grand format.

Les éditions Meian sortiront le 12 décembre le premier tome du manga Gekiko Kamen de Takayuki Yamaguchi (Shigurui , Les 7 Ninjas d'Efu) , comptant 7 volumes au Japon, chaque tomes sortiront en grand format de 280 pages avec 8 pages couleurs au prix de 9,95€.

Recommandé par les auteurs ONE (One-Punch Man) et Kotoyama (Call of the Night), le premier tome du manga Rai Rai Rai de Kei Yoshiaki sortira le 5 mars 2026 au prix de 7,95€ , ce récit de science fiction mélange comédie, action, horreur, et tranche de vie.

Pour le lancement de la nouvelle maison d'éditions de mangas Raion Éditions basée à Toulouse, qui proposera des œuvres internationales et française , ce nouvelle éditeur sortira deux manga entre cette fin d’année et début 2026, l’une est une création française qui se nomme Anhuman d'Yvan Narfez et sortira le mois prochain.

Hokuto no Ken (Ken le survivant) débarque en intégralité sur Crunchyroll en version originale sous-titrée.