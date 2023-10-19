Synopsis

Si tout le monde connaît la licence Dragon Quest qui ne se présente plus, le manga est directement inspiré de celui-ci sous la supervision direct du créateur de la série Yūji Horii. Connu sous le titre de Fly aux éditions «J’ai lu» qui à finalement fermer en 2006 mettant à l’arrêt la série, elle sera reprise plus tard en 2022 par Delcourt/Tonkam et fut renommée The Adventure of Daï.



Les histoires des Dragon Quest ont toujours été très classiques dans leur approche, ici La quête de Daï reprend cette force d’héroic fantasy tout en y ajoutant sa propre identité, on y retrouve un scénario maîtrisé, des personnages développées et son lot de rebondissements crédibles.



En somme un shōnen qui fonctionne parfaitement, on est immédiatement plongé dans cette quête d’aventure qui se renforcera au fur et mesure et qui saura satisfaire les fans de la franchise.



Son animé que la plupart connaissent sous le nom de Fly a été réalisé par la Toei Animation et a été diffusé au Club Dorothée, bien qu’incomplète une nouvelle adaptation a vu le jour en 2020 couvrant ainsi tout le manga et à été diffusée jusqu’en 2022.



La nouvelle adaptation du manga Dragon Quest : Dai no Daibouken est une réussite totale, c’est coloré, bien animé et les ost sont plutôt bien travaillées, cent épisodes composent cette merveilleuse quête d’aventure, de l’action et de l’émottions sont au cœur de cette série.