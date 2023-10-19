SynopsisIl y a 15 ans, Hadlar, le Roi du Mal, qui terrorisait le monde avec ses hordes de monstres, a été vaincu par un grand héros. Libérés de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du Sud, l'île de Dermline.
C'est sur cette île que Daï a été élevé, par son grand-père adoptif Brass.
Daï, un jeune garçon de 12 ans, rêve de devenir un héros et de protéger l'île, alors que son grand-père, un sage incube d'environ 180 ans, veut à tout prix qu'il soit mage. Mais, le jeune garçon n'est pas doué pour la magie...
Malheureusement, le Roi du Mal ressuscite, grâce à l'empereur du Mal, et recommence à semer la terreur dans le monde. Daï est alors formé aux techniques de combat par maître Avan, en vue de défaire le Dieu du Mal... Mais alors que son entraînement est à peine entamé, Avan se sacrifie pour sauver ses disciples de Hadlar, le Roi du Mal.
C'est pour venger sa mémoire que Daï se battra, aidé par ses amis, Pop, Maam, et d'autres... Ainsi débute sa quête...
Si tout le monde connaît la licence Dragon Quest qui ne se présente plus, le manga est directement inspiré de celui-ci sous la supervision direct du créateur de la série Yūji Horii. Connu sous le titre de Fly aux éditions «J’ai lu» qui à finalement fermer en 2006 mettant à l’arrêt la série, elle sera reprise plus tard en 2022 par Delcourt/Tonkam et fut renommée The Adventure of Daï.
Les histoires des Dragon Quest ont toujours été très classiques dans leur approche, ici La quête de Daï reprend cette force d’héroic fantasy tout en y ajoutant sa propre identité, on y retrouve un scénario maîtrisé, des personnages développées et son lot de rebondissements crédibles.
En somme un shōnen qui fonctionne parfaitement, on est immédiatement plongé dans cette quête d’aventure qui se renforcera au fur et mesure et qui saura satisfaire les fans de la franchise.
Son animé que la plupart connaissent sous le nom de Fly a été réalisé par la Toei Animation et a été diffusé au Club Dorothée, bien qu’incomplète une nouvelle adaptation a vu le jour en 2020 couvrant ainsi tout le manga et à été diffusée jusqu’en 2022.
La nouvelle adaptation du manga Dragon Quest : Dai no Daibouken est une réussite totale, c’est coloré, bien animé et les ost sont plutôt bien travaillées, cent épisodes composent cette merveilleuse quête d’aventure, de l’action et de l’émottions sont au cœur de cette série.
La deuxième moitié est un peu moins bonne que la première, mais il vaut vraiment le coup d'être regarder.