ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
10/09/2025
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
425
visites since opening :
2088048
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
One Piece 1162
https://mangamoins.com/?scan=OP1162
tags :
2
Likes
Who likes this ?
bladagun
,
junaldinho
posted the 10/09/2025 at 02:46 PM by
yanssou
comments (
15
)
ratchet
posted
the 10/09/2025 at 02:49 PM
Chapitre de fou mais mini aventure la plus pourrie jamais faite
tellement inutile bordel…
bladagun
posted
the 10/09/2025 at 03:24 PM
Ça vas vraiment être quelque chose en anime ! Ça se vois que Oda accélère dans certaines pages ! C'est assez expéditif !
Repose semaine pro du coup vu que la pause de la semaine dernière était du à Oda malade pas a sa pause habituelle
malroth
posted
the 10/09/2025 at 03:35 PM
c'est OUF
et aussi j'avais raison pour Garp, à aucun moment il etait au courant de ce qui se trame sur l'ile, il etait venu juste pour la bagarre contre Roger ^^ et donc il apprends sur place ce qui se passe réellement.
certains ça n'arrange pas leur agenda anti garp
fan2jeux
posted
the 10/09/2025 at 03:59 PM
Il faut que harald revienne faire quelque chose de spécial pour que le flashback retombe sur loki, puis le temps present
malroth
posted
the 10/09/2025 at 04:12 PM
fan2jeux
putain j'avais complétement zappé Harald et loki
s'il faut Oda aussi a zappé
khazawi
posted
the 10/09/2025 at 04:44 PM
Grosse incohérence entre les propos de Big Mom à Wa no Kuni sur le fruit de Kaido. Ou alors le coup de Kaido à Linlin lui a fait oublié qu'elle s'est fait voler
ratchet
posted
the 10/09/2025 at 05:00 PM
khazawi
incohérence aussi avec Katakuri. Il a mangé son FDD à l’âge de 5ans hors là dans le flashback il a dit 10ans et BM veut lui donner le fruit du dragon (techniquement il a déjà son fruit du mochi)
thelastone
posted
the 10/09/2025 at 05:08 PM
Ratchet
Khazawi
Il commence a se faire vieux le Oda c'est normal
khazawi
posted
the 10/09/2025 at 05:09 PM
ratchet
Oui lol. D'ailleurs, aucune mention de Mother Carmel sur Elbaph depuis le début du long flash-back alors qu'elle était un élément central...Y en a un paquet des choses bizarres, incohérentes
Oda commence a être de plus en plus fatigué avec l'âge et son rythme de travail. Les mangeras ont des vies plus courtes que la moyenne...Il ne faudrait pas que sa santé soit en péril
jf17
posted
the 10/09/2025 at 05:09 PM
Absolute cinema
tsume94
posted
the 10/09/2025 at 05:13 PM
Ratchet
Peux tu me donner le chapitre de cette incohérence sur Katakuri que je vérifie rapidement dans mes tomes parce que j'en ai pas le souvenir ?! ????????
yanssou
posted
the 10/09/2025 at 05:16 PM
thelastone
khazawi
il rajoute au fur et mesure d'où le nombre incroyable d'incohérence, il avoue lui même check les wiki pour ce souvenirs de certaines choses.
khazawi
posted
the 10/09/2025 at 05:23 PM
yanssou
oui c'est logique, depuis 1997 ! Mais tant que ça ne gêne pas la cohérence globale, bien que le fait que Imu soit connu de beaucoup de monde, ça me titille un peu par ex
choroq
posted
the 10/09/2025 at 05:24 PM
Si on enlève le truc bidon de sauvez la fille, tout autour est pas mal dans cet arc, enfin un arc du passé intéressant, ça fait un bail.
yanssou
posted
the 10/09/2025 at 05:36 PM
khazawi
bah disons que pas mal de truc sont dérangeant depuis l'éclipse.
