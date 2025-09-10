ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
47
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 10/09/2025
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 425
visites since opening : 2088048
subscribers : 49
bloggers : 9
channel
members (49)
more members
all
One Piece 1162
https://mangamoins.com/?scan=OP1162
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    bladagun, junaldinho
    posted the 10/09/2025 at 02:46 PM by yanssou
    comments (15)
    ratchet posted the 10/09/2025 at 02:49 PM
    Chapitre de fou mais mini aventure la plus pourrie jamais faite tellement inutile bordel…
    bladagun posted the 10/09/2025 at 03:24 PM
    Ça vas vraiment être quelque chose en anime ! Ça se vois que Oda accélère dans certaines pages ! C'est assez expéditif !
    Repose semaine pro du coup vu que la pause de la semaine dernière était du à Oda malade pas a sa pause habituelle
    malroth posted the 10/09/2025 at 03:35 PM
    c'est OUF

    et aussi j'avais raison pour Garp, à aucun moment il etait au courant de ce qui se trame sur l'ile, il etait venu juste pour la bagarre contre Roger ^^ et donc il apprends sur place ce qui se passe réellement.

    certains ça n'arrange pas leur agenda anti garp
    fan2jeux posted the 10/09/2025 at 03:59 PM
    Il faut que harald revienne faire quelque chose de spécial pour que le flashback retombe sur loki, puis le temps present
    malroth posted the 10/09/2025 at 04:12 PM
    fan2jeux putain j'avais complétement zappé Harald et loki

    s'il faut Oda aussi a zappé
    khazawi posted the 10/09/2025 at 04:44 PM
    Grosse incohérence entre les propos de Big Mom à Wa no Kuni sur le fruit de Kaido. Ou alors le coup de Kaido à Linlin lui a fait oublié qu'elle s'est fait voler
    ratchet posted the 10/09/2025 at 05:00 PM
    khazawi incohérence aussi avec Katakuri. Il a mangé son FDD à l’âge de 5ans hors là dans le flashback il a dit 10ans et BM veut lui donner le fruit du dragon (techniquement il a déjà son fruit du mochi)
    thelastone posted the 10/09/2025 at 05:08 PM
    Ratchet Khazawi Il commence a se faire vieux le Oda c'est normal
    khazawi posted the 10/09/2025 at 05:09 PM
    ratchet Oui lol. D'ailleurs, aucune mention de Mother Carmel sur Elbaph depuis le début du long flash-back alors qu'elle était un élément central...Y en a un paquet des choses bizarres, incohérentes

    Oda commence a être de plus en plus fatigué avec l'âge et son rythme de travail. Les mangeras ont des vies plus courtes que la moyenne...Il ne faudrait pas que sa santé soit en péril
    jf17 posted the 10/09/2025 at 05:09 PM
    Absolute cinema
    tsume94 posted the 10/09/2025 at 05:13 PM
    Ratchet Peux tu me donner le chapitre de cette incohérence sur Katakuri que je vérifie rapidement dans mes tomes parce que j'en ai pas le souvenir ?! ????????
    yanssou posted the 10/09/2025 at 05:16 PM
    thelastone khazawi il rajoute au fur et mesure d'où le nombre incroyable d'incohérence, il avoue lui même check les wiki pour ce souvenirs de certaines choses.
    khazawi posted the 10/09/2025 at 05:23 PM
    yanssou oui c'est logique, depuis 1997 ! Mais tant que ça ne gêne pas la cohérence globale, bien que le fait que Imu soit connu de beaucoup de monde, ça me titille un peu par ex
    choroq posted the 10/09/2025 at 05:24 PM
    Si on enlève le truc bidon de sauvez la fille, tout autour est pas mal dans cet arc, enfin un arc du passé intéressant, ça fait un bail.
    yanssou posted the 10/09/2025 at 05:36 PM
    khazawi bah disons que pas mal de truc sont dérangeant depuis l'éclipse.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo