28 ans auparavant, 11 jeunes femmes passionnées de dessin qui étaient inscrites au même cours se réunissaient pour produire dans un premier temps des doujinshi (des recueils autoédités), par la suite, elles finissent par créer leurs propres histoires en 1989 en fondant un collectif nommé Clamp . Du manga fantastique Derayd - Moon of boundary balance la même année, c’est sans compter sur le shojo RG Veda créée par 7 membres qui propulse ce groupe vers le succès en ouvrant la voie vers d’autres titres notamment le manga Tokyo Babylon en 1990.

L’année suivante , 7 d’entre eux partent pour d’autres aventures , le groupe Clamp n’est maintenant composé que de quatre membres qui ne se quitteront plus , on retrouve donc :



Nanase Ohkawa la scénariste et cheffe de projet, Mokona la dessinatrice principale, Tsubaki Nekoi à l’encrage, et Satsuki Igarashi qui est la responsable des décors.

Mehdi Benrabah, directeur éditorial chez Pika : « Avec le temps, elles ont accédé au statut de mythe et sont même parfois surnommées les “Reines du manga” , Elles font partie du patrimoine de la bande dessinée japonaise. »

Travaillant collectivement sur diverses œuvres , le groupe a eu une certaine cote de popularité, responsable du shojo magical girl Sakura, chasseuse de carte , ou encore le manga xxxHolic de 2003 à 2011, Clamp à un certain talent pour se diversifier tout en gardant une patte graphique unique.