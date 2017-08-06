Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Marvel Cosmic Invasion
name : Marvel Cosmic Invasion
platform : PC
editor : DotEmu
developer : Tribute Games
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
[PC] MARVEL Cosmic Invasion / Démo dispo
Beat Them All




Éditeur : Dotemu
Développeur : Tribute Games
Genre : Beat Them All
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Par le développeur de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Ainsi s'exprime Annihilus, la Mort qui marche !
La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie.
Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse.
De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion !


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=IYxemvK0fEI&t
    posted the 10/01/2025 at 03:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    onsentapedequijesuis posted the 10/01/2025 at 03:51 PM
    Je DL maintenant !
    Et ils ont confirmé pendant leur stream qu'il sortira bien cette année, à moins d'une "cosmic invasion il n'y aura aucun report"
    kisukesan posted the 10/01/2025 at 05:22 PM
    C'est cruel ! Pourquoi pas de démo console ?
