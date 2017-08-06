Éditeur : Dotemu

Développeur : Tribute Games

Genre : Beat Them All

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2025

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Par le développeur deAinsi s'exprime Annihilus, la Mort qui marche !La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie.Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse.De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion !