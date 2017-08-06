description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Shin'en Multimedia
Développeur : Shin'en Multimedia
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 25 Septembre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais.
Vous venez d'arriver aux Monument Islands. Tu veux aller nager ? Ou plutôt plonger dans les profondeurs de l'océan ? Ou voulez-vous visiter la salle de jeux, faire du shopping, danser à la fête de la plage ? Envie de surfer ? Ou parlerez-vous avec le vieux touriste étrange et écouterez-vous ce qu'il a à dire au sujet de ces anciens monuments mystérieux...
Deluxe :
-Une nouvelle île
-Des objets, des quêtes, des commandes améliorées
-Des graphismes améliorés.
-4k/60FPS (salon) / 1080p/60FPS (portable)