[NS2] The Touryst : Deluxe / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Shin'en Multimedia
Développeur : Shin'en Multimedia
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 25 Septembre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais.

Vous venez d'arriver aux Monument Islands. Tu veux aller nager ? Ou plutôt plonger dans les profondeurs de l'océan ? Ou voulez-vous visiter la salle de jeux, faire du shopping, danser à la fête de la plage ? Envie de surfer ? Ou parlerez-vous avec le vieux touriste étrange et écouterez-vous ce qu'il a à dire au sujet de ces anciens monuments mystérieux...

Deluxe :
-Une nouvelle île
-Des objets, des quêtes, des commandes améliorées
-Des graphismes améliorés.
-4k/60FPS (salon) / 1080p/60FPS (portable)
Site officiel



Steam -une démo est aussi disponible sur l'eShop-
Quelques tests :
OpenCritic 79%
https://www.youtube.com/watch?v=q29f25RMdbc
    posted the 09/17/2025 at 04:20 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    seb84 posted the 09/17/2025 at 04:54 PM
    exclu NS2?
    kidicarus posted the 09/17/2025 at 05:04 PM
    seb84 oui pour le moment. Du moins je crois, mais en y réfléchissant je ne suis pas sûr.
    nicolasgourry posted the 09/18/2025 at 09:15 AM
    seb84 kidicarus le trailer est arrivé ^^
