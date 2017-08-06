Éditeur : Shin'en Multimedia

Développeur : Shin'en Multimedia

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Prévu sur NS2

Date de sortie : 25 Septembre 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais.

Deluxe :

-Une nouvelle île

-Des objets, des quêtes, des commandes améliorées

-Des graphismes améliorés.

-4k/60FPS (salon) / 1080p/60FPS (portable)

Site officiel



Vous venez d'arriver aux Monument Islands. Tu veux aller nager ? Ou plutôt plonger dans les profondeurs de l'océan ? Ou voulez-vous visiter la salle de jeux, faire du shopping, danser à la fête de la plage ? Envie de surfer ? Ou parlerez-vous avec le vieux touriste étrange et écouterez-vous ce qu'il a à dire au sujet de ces anciens monuments mystérieux...