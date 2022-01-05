profile
Hollow Knight Silksong
2
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/14/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 169
visites since opening : 430187
subscribers : 4
bloggers : 1
[Cosplay] Hornet (Hollow Knight: Silksong)
Cosplay
A vrai dire je comptais faire un article plus complet dans la catégorie Divers puisque ce "costume" est actuellement en tendance avec divers artistes sur Internet qui s'amusent à dessiner des héroïnes de JV, anime/manga et autres médias en combinaison moulante noire avec la cape rouge et le masque de Hornet. Mais bon on va se contenter des cosplay... .

Petite sélection de cosplay sexy dédiés sur le personnage de Hornet du jeu Hollow Knight: Silksong enfin disponible en ce début septembre.

@tanukiicos



@patji27



Ji Hime



@tteasabii



@lizyhsan178




@alexibodler


    tags : hollow knight team cherry silksong
    onsentapedequijesuis
    posted the 09/14/2025 at 04:59 PM by masharu
    comments (3)
    volran posted the 09/14/2025 at 05:40 PM
    Excellent les cosplays
    onsentapedequijesuis posted the 09/14/2025 at 05:52 PM
    J'avoue qu'en terme de prix, c'est un cosplay pas cher du tout Hornet.
    Une combi noire, un draps rouge, et un masque.
    jacquescechirac posted the 09/14/2025 at 07:00 PM
    ça perd pas de temps pour montrer sa schnek et surfer sur un "buzz" hein, comme d'hab avec ses meufs là
