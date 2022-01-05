Cosplay
A vrai dire je comptais faire un article plus complet dans la catégorie Divers puisque ce "costume" est actuellement en tendance avec divers artistes sur Internet qui s'amusent à dessiner des héroïnes de JV, anime/manga et autres médias en combinaison moulante noire avec la cape rouge et le masque de Hornet. Mais bon on va se contenter des cosplay...
.
Petite sélection de cosplay sexy dédiés sur le personnage de Hornet du jeu Hollow Knight: Silksong enfin disponible en ce début septembre.
posted the 09/14/2025 at 04:59 PM by masharu
Une combi noire, un draps rouge, et un masque.