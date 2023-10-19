La saison 3 de Spy x Family s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 4 octobre sur Crunchyroll.
Première affiche et trailer pour le film d’animation Assassination Classroom : Minna no Jikan qui sortira le 20 mars au Japon. Ce projet prévu pour le 10e anniversaire de l’anime adaptera plusieurs chapitres qui n’étaient pas dans la série animé , par faute de temps à l’époque. Masaki Kitamura réalise ce film au studio Lerche.
L’anime Ninja Vs. Gokudo s’offre deux nouveaux trailer pour une diffusion prévu le 7 octobre sur Prime video.
SynopsisDepuis des temps immémoriaux, ninjas et yakuzas s’affrontent dans l’ombre, leur rivalité traversant les âges au gré des empires qui s’élèvent et s’effondrent. Aujourd’hui, ce conflit ancestral refait surface sous une forme inattendue lorsque Shinoha, un ninja marqué par un sombre passé, croise la route de Kiwami, un gangster suivant à la lettre le gokudo, le code des yakuzas.
Tout semble les opposer, si ce n’est un terrain d’entente improbable qui émerge malgré les cicatrices de l’histoire. Cette alliance fragile pourrait-elle briser une rancune vieille de 300 ans ?
Nouveau trailer pour l’anime Shabake qui débutera le 3 octobre au Japon.
SynopsisAu cours de l’époque Edo, le magasin Nagasakiya, l’une des plus grandes boutiques du quartier des affaires, est tenu par Ichitaro, un jeune homme à la santé fragile, qui ne peut pas sortir de chez lui. Heureusement, il peut compter sur le soutien et la protection de Shirasawa et Inugami, des démons qui lui sont dévoués.
Une nuit, Ichitaro sort en secret et est témoin d’un meurtre. Dès lors, d’autres meurtres mystérieux commencent à se produire les uns après les autres un peu partout dans Edo. Avec l’aide de ses démons protecteurs, Ichitaro entame alors une quête pour découvrir qui se cache derrière ces atrocités !
Nouveau trailer pour la saison final de My Hero Academia qui sortira le 4 octobre sur Crunchyroll.
Nouveau trailer pour l’anime The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife qui sortira en janvier 2026.
Kingdom saison 6 s’offre un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 4 octobre sur ADN.
Nouveau teaser pour l’anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers réalisé par Yoichi Fujita (ClassicaLoid, saga Gintama) qui est prévu en janvier 2026 au Japon.
SynopsisArago, seigneur des démons, Empereur de l’outre-monde (Yojakai), revient à la vie dans le Japon de la fin du 20e siècle, après un sommeil de 1000 ans.
Il envahit la ville de Tokyo et la place sous son contrôle, grâce aux pouvoirs qu’il possède. Il souhaite contrôler le monde réel (Ningenkai), mais son armure a été brisée en 9 parties, et il doit les réunir pour retrouver sa puissance d’autrefois.
Le responsable de sa défaite, Kaosu, attribua à chaque partie de la gigantesque armure, une vertu essentielle de la pensée du Bushido ou du confucianisme. Les 9 parties d’armure sont transformées en armure complète de taille humaine, chacune ayant une vertu et un élément associé.
Arago en a récupéré 4, qu’il a confié à des humains pour le servir ; les cinq autres sont utilisées par 5 adolescents qui vont s’opposer au plan de Arago, aidés par Kaosu lui-même.
Les éditions Ynnis proposeront le livre « Les mondes de Hayao Miyazaki » , l'auteur Nicolas Rapold explorera les différentes sources d'inspiration de Miyazaki. Prévu le 15 octobre au prix de 38€ pour 224 pages.
SynopsisMon voisin Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké... Toutes ces œuvres sont autant de films inoubliables qui ont captivé le public du monde entier. Les longs métrages de Hayao Miyazaki ont marqué durablement l'histoire du cinéma d'animation. Au fil des pages de ce livre, partez pour un voyage à travers les sources d'inspiration du réalisateur de génie. Du folklore japonais aux souvenirs d'enfance de l'animateur, de l'architecture européenne aux grands classiques du cinéma, en passant par les événements politiques du xxe siècle, vous verrez comment la vision de Hayao Miyazaki lui a permis de créer des mondes aussi fantastiques que réalistes et aux thématiques centrales telles que l'enfance, la nature ou la résistance. Que vous soyez fan ou cinéphile, vous y découvrirez un riche mélange des influences culturelles, historiques et artistiques qui façonné l'univers narratif du cofondateur du mythique studio Ghibli, qui a fait rêver des générations d'enfants, petits ou grands.
Mangetsu sortira l’ouvrage de Junji Ito « Froid Glaciale » le 22 octobre au prix 24,95€ contenant huit histoires de 400 pages.
SynopsisUn nouvel élève aux étranges aptitudes qui vient semer la discorde dans le club des adeptes de phénomènes paranormaux, des canalisations dont s’échappent de déchirants râles d’agonie, une forêt aux fruits gorgés de sang, de sinistres ballons arborant des visages humains qui flottent comme des pendus, des pantins aux allures maléfiques, un avion de ligne qui disparaît dans le ciel avec tous ses passagers…
Pressentez-vous déjà le glaçant frisson qui parcourra votre colonne vertébrale à mesure que vous tournerez les pages de ces huit effroyables nouvelles signées par le maître de l’horreur ?
Toujours dans l’horreur , Pika Edition sortira le manga Yomotsuhegui, le Fruit des Enfers de Masasumi Kakizaki. Sortit en 3 tomes au Japon , en France le manga sera proposé dans un unique volume de 640 pages en grand format qui sortira le 19 novembre au prix de 25€.
SynopsisConsumé par la rage après le meurtre de son épouse et de sa fille, le policier Kanetsugu Nawa n’a pas hésité à tout sacrifier pour tuer leurs deux assassins. Mais l’un d’eux a miraculeusement survécu et, à sa sortie de prison, Nawa n’a qu’un objectif : finir ce qu’il a commencé ! Sa cible se révèle cependant être bien plus qu’un simple meurtrier… Manger le fruit des enfers en a fait un monstre immortel que rien ni personne ne peut arrêter ! S’il veut espérer se faire justice, Nawa n’a qu’une option : s’allier à une mystérieuse déesse de la mort et devenir un monstre à son tour…
Les éditions Delcourt/Tonkam annoncent une édition prestige pour le manga Printemps Bleu de Taiyou Matsumoto pour début 2026.
SynopsisPrintemps bleu comporte sept nouvelles. Chacune possède des protagonistes différents, jeunes garçons, adolescents, voyous... mais tous retranscrivent la même violence urbaine, les mêmes désillusions, et surtout le même mal être d'une société malade. Cette fascination pour l'étrangeté, la folie, sont de nouveau mélangées à la poésie morbide du maître Matsumoto.
Pour rappel , le remake de l’anime Cats Eye débutera le 26 septembre sur Disney + et comptera 12 épisodes , pour l’occasion son opening à été revisité par la chanteuse Ado , qui est à découvrir juste en dessous.
La partie 2 de la saison 3 de Fire Force s’offre un nouveau teaser pour un retour attendu en janvier 2026 sur Crunchyroll.
Second trailer pour l’anime Gnosia qui débute le 11 octobre.
SynopsisDans un futur lointain, l’humanité est devenue une civilisation spatiale gigantesque, menacée par les Gnosia, une entité mystérieuse qui transforme des individus en meurtriers dévoués à un dieu énigmatique.
Le jeune Yuri se retrouve piégé à bord d’un vaisseau avec des Gnosia parmi les passagers. Chaque nuit, un membre de l’équipage est infecté, et les autres doivent démasquer le coupable avant que le vaisseau ne s’autodétruise. Cependant, à chaque erreur ou succès, le temps se remet inexplicablement à zéro, plongeant Yuri dans une boucle sans fin.
Aidé par Setsu, une autre passagère également prisonnier de cette répétition, Yuri doit naviguer entre mensonges et alliances. Alors que les identités des Gnosia changent à chaque cycle, Yuri découvre peu à peu l’origine de cette menace, les secrets de cette boucle temporelle, et le véritable but du Silver Key, l’entité qui piège les passagers dans cette répétition.
Premier teaser pour l’anime Yuusha no Kuzu qui sortira en janvier 2026 au Japon. Adapté du manga de Nakashima723 , Shinji Ushiro réalise le projet au studio OLM.
SynopsisDans un futur où Tokyo est sous l’emprise des Seigneurs Démoniaques, des mafieux transformés par des modifications à l’Éther, la seule réponse du système est l’institutionnalisation d’une nouvelle caste de tueurs à gages : les Héros. Grâce à un puissant stimulant, le E3, ces chasseurs de primes sont autorisés à traquer et éliminer ces criminels aux capacités surnaturelles, faisant de l’assassinat un métier à part entière.
Au cœur de ce chaos, Yashiro, un mercenaire solitaire surnommé « Le Faucheur », mène sa vie sans attaches. Mais son quotidien bascule lorsqu’une lycéenne, Shiromine, débarque en proclamant vouloir devenir son apprentie. D’abord réticent, il se retrouve malgré lui embarqué dans une série d’événements explosifs où la morale n’a plus sa place.
Second trailer pour l’anime Fate Strange Fake qui sortira finalement le 3 janvier 2026.