La saison 3 de Spy x Family s’offre un nouveau trailer pour une diffusion le 4 octobre sur Crunchyroll.

Première affiche et trailer pour le film d’animation Assassination Classroom : Minna no Jikan qui sortira le 20 mars au Japon. Ce projet prévu pour le 10e anniversaire de l’anime adaptera plusieurs chapitres qui n’étaient pas dans la série animé , par faute de temps à l’époque. Masaki Kitamura réalise ce film au studio Lerche.

L’anime Ninja Vs. Gokudo s’offre deux nouveaux trailer pour une diffusion prévu le 7 octobre sur Prime video.

Nouveau trailer pour l’anime Shabake qui débutera le 3 octobre au Japon.

Nouveau trailer pour la saison final de My Hero Academia qui sortira le 4 octobre sur Crunchyroll.

Nouveau trailer pour l’anime The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife qui sortira en janvier 2026.

Kingdom saison 6 s’offre un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 4 octobre sur ADN.

Nouveau teaser pour l’anime Yoroi Shin Den Samurai Troopers réalisé par Yoichi Fujita (ClassicaLoid, saga Gintama) qui est prévu en janvier 2026 au Japon.

Les éditions Ynnis proposeront le livre « Les mondes de Hayao Miyazaki » , l'auteur Nicolas Rapold explorera les différentes sources d'inspiration de Miyazaki. Prévu le 15 octobre au prix de 38€ pour 224 pages.

Mangetsu sortira l’ouvrage de Junji Ito « Froid Glaciale » le 22 octobre au prix 24,95€ contenant huit histoires de 400 pages.

Toujours dans l’horreur , Pika Edition sortira le manga Yomotsuhegui, le Fruit des Enfers de Masasumi Kakizaki. Sortit en 3 tomes au Japon , en France le manga sera proposé dans un unique volume de 640 pages en grand format qui sortira le 19 novembre au prix de 25€.

Les éditions Delcourt/Tonkam annoncent une édition prestige pour le manga Printemps Bleu de Taiyou Matsumoto pour début 2026.

Pour rappel , le remake de l’anime Cats Eye débutera le 26 septembre sur Disney + et comptera 12 épisodes , pour l’occasion son opening à été revisité par la chanteuse Ado , qui est à découvrir juste en dessous.

La partie 2 de la saison 3 de Fire Force s’offre un nouveau teaser pour un retour attendu en janvier 2026 sur Crunchyroll.

Second trailer pour l’anime Gnosia qui débute le 11 octobre.

Premier teaser pour l’anime Yuusha no Kuzu qui sortira en janvier 2026 au Japon. Adapté du manga de Nakashima723 , Shinji Ushiro réalise le projet au studio OLM.

Second trailer pour l’anime Fate Strange Fake qui sortira finalement le 3 janvier 2026.