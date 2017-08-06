description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Supergiant Games
Développeur : Supergiant Games
Genre : Action
Disponible sur PC (Accès Anticipé)
Prévu sur PC/Switch2/Switch
Date de sortie : 26 Septembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Grec / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.
Incarnez Mélinoé, l’immortelle Princesse des Enfers, et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Triomphez des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe, le tout accompagné d’une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de vos échecs et de vos succès.
Attaquer Hades 2 après Silksong c’est parfait
"Combattez au-delà des Enfers à partir du 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et l'Epic Games Store."
L'animation sensuelle de Melinoë est trop stylé!