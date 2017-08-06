Éditeur : Supergiant Games

Développeur : Supergiant Games

Genre : Action

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/Switch2/Switch

Date de sortie : 26 Septembre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Grec / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Incarnez Mélinoé, l’immortelle Princesse des Enfers, et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Triomphez des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe, le tout accompagné d’une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de vos échecs et de vos succès.