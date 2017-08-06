Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PC/Switch/NS2] Hades 2 / Date de sortie
Action




Éditeur : Supergiant Games
Développeur : Supergiant Games
Genre : Action
Disponible sur PC (Accès Anticipé)
Prévu sur PC/Switch2/Switch
Date de sortie : 26 Septembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Grec / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Incarnez Mélinoé, l’immortelle Princesse des Enfers, et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Triomphez des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe, le tout accompagné d’une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de vos échecs et de vos succès.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=U8lJRcUeEMs
    posted the 09/12/2025 at 01:45 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    wazaaabi posted the 09/12/2025 at 01:47 PM
    Cool
    Attaquer Hades 2 après Silksong c’est parfait
    kevisiano posted the 09/12/2025 at 01:49 PM
    Il sort sur PC aussi le 25/09 c'est sûr ?
    nicolasgourry posted the 09/12/2025 at 01:50 PM
    kevisiano Sous la vidéo
    "Combattez au-delà des Enfers à partir du 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et l'Epic Games Store."
    aozora78 posted the 09/12/2025 at 02:13 PM
    Let's Fucking GO

    L'animation sensuelle de Melinoë est trop stylé!
    mrvince posted the 09/12/2025 at 02:14 PM
    Le trailer défonce ! juste le temps de finir Silksong. Cet enchainement de fou. Il était déjà super y'a quelques mois en early sur PC. Hate de faire la 1.0 !
    kevisiano posted the 09/12/2025 at 02:35 PM
    nicolasgourry ok parce que je cherchais la mention, merci !
