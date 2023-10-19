Nouveau teaser pour la saison 3 de One Punch Man qui est prévu le 5 octobre sur Crunchyroll.
L’anime Tatsuki Fujimoto 17-26 se présente en trailer pour une diffusion le 7 novembre sur Prime Video.
Composé de 8 épisodes , elle adapteront huit one shot du mangaka Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back) entre ses 17 et 26 ans , chaque épisodes auront une production différentes assurés par six studios d’animation : ZEXCS, Lapin Track, STUDIO GRAPH77, 100studio, Studio Kafka et P.A. Works.
- Épisode 1 : A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin’ in the Schoolyard (Studio : ZEXCS)
SynopsisUne histoire post-apocalyptique centrée sur le lien entre deux survivants.
- Épisode 2: Sasaki Stopped a Bullet (Studio Lapin Track)
SynopsisUn récit sur l’adolescence et ses émotions explosives.
- Épisode 3 : Love is Blind (Studio Lapin Track)
SynopsisUne comédie romantique de science-fiction à l’échelle cosmique
- Épisode 4 : Shikaku (Studio GRAPH77)
SynopsisL’amour obsessionnel d’une tueuse à gages instable.
- Épisode 5 : Mermaid Rhapsody (100Studio)
SynopsisUne romance poétique entre un garçon et une sirène autour d’un piano sous-marin.
SynopsisUn récit sur l’identité et la quête de soi au-delà des normes de genre.
- Épisode 7 : Nayuta of the Prophecy (100Studio)
SynopsisLe destin tragique de deux frères et sœurs liés par une prophétie.
- Épisode 8 : Sisters (Studio P.A. Works)
SynopsisLa rivalité artistique et l’évolution de deux sœurs passionnées.
Première affiche et teaser pour l’anime BAKI-DOU , la suite de Baki Hanma : Son of Ogre qui sortira en 2026 sur Netflix.
Nouveau trailer pour la saison 2 de Demon Slave qui débutera en janvier 2026 sur ADN.
La plate-forme ADN sera disponible le 16 octobre sur Ps5.
Yu-Gi-Oh! , le manga du regretté Kazuki Takahashi reviendra en 2026 sous une nouvelle édition Millénium qui aura comme base la bunkôban japonaise qui était sortit en 22 volumes avec divers bonus.
SynopsisYûgi Muto est un jeune adolescent qui mène une existence tranquille et va, comme tout bon garçon de son âge, au lycée où il est parfois un peu chahuté. Il est élevé par son grand-père qui tient une boutique de jeux et objets divers. Ce dernier fait un jour cadeau à Yûgi d’un puzzle millénaire dont on prétend qu’il renferme un secret, secret jusqu’alors inviolé. Comme un signe du destin, Yûgi parvient à reconstituer le puzzle en forme de petite pyramide. Se révèle alors en lui une seconde personnalité, celle d’un Yugi beaucoup plus sombre et qui ne tolère aucune injustice. Les deux personnalités, tels Dr Jekyll et Mr Hyde, sont diamétralement opposées et Yûgi "le bon" ignore jusqu’à l’existence même de son double. Lors de jeux toujours plus subtils les uns que les autres, Yûgi "le sombre" rend la justice arbitrairement et ne se fait pas que des amis.
Réalisé par Ayumu Watanabe (Summer Time Rendering) au studio BUG FILMS , l’anime L’atelier des Sorciers est reporté en 2026 et sortira sur Crunchyroll.
SynopsisDans un monde où la magie n’est réservée qu’à une poignée d’élus choisis dès leur naissance, Coco rêve d’en percer les mystères. Passionnée depuis l’enfance par cet art ancestral, la jeune fille croise un jour la route de Kieffrey, un sorcier itinérant de passage dans son village. Convaincue d’avoir enfin trouvé une piste pour découvrir les secrets de la magie, elle l’espionne et reproduit un sort issu d’un vieux grimoire qu’elle avait acquis dans son enfance auprès d’un mystérieux inconnu.
Mais son audace tourne rapidement au drame : l’incantation qu’elle tente provoque la pétrification de sa mère. Sauvée in extremis par Kieffrey, Coco obtient toutefois une opportunité inespérée. Le sorcier décide de la prendre comme disciple, l’ouvrant ainsi à un monde nouveau dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Dès lors, la jeune fille s’engage dans l’étude de la magie, guidée par l’espoir d’un jour réussir à libérer sa mère…
Pourtant c est une série parodie avec beaucoup d action et zéro sakuga
Par rapport a Fujimoto
Vous êtes serieux?