Nouveau teaser pour la saison 3 de One Punch Man qui est prévu le 5 octobre sur Crunchyroll.

L’anime Tatsuki Fujimoto 17-26 se présente en trailer pour une diffusion le 7 novembre sur Prime Video.

Composé de 8 épisodes , elle adapteront huit one shot du mangaka Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back) entre ses 17 et 26 ans , chaque épisodes auront une production différentes assurés par six studios d’animation : ZEXCS, Lapin Track, STUDIO GRAPH77, 100studio, Studio Kafka et P.A. Works.



- Épisode 1 : A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin’ in the Schoolyard (Studio : ZEXCS)



Synopsis Une histoire post-apocalyptique centrée sur le lien entre deux survivants.



- Épisode 2: Sasaki Stopped a Bullet (Studio Lapin Track)



Synopsis Un récit sur l’adolescence et ses émotions explosives.



- Épisode 3 : Love is Blind (Studio Lapin Track)



Synopsis Une comédie romantique de science-fiction à l’échelle cosmique



- Épisode 4 : Shikaku (Studio GRAPH77)



Synopsis L’amour obsessionnel d’une tueuse à gages instable.



- Épisode 5 : Mermaid Rhapsody (100Studio)



Synopsis Une romance poétique entre un garçon et une sirène autour d’un piano sous-marin.



- Épisode 6 : Woke-Up-as-a-Girl Syndrome (Studio Kafka)



Synopsis Un récit sur l’identité et la quête de soi au-delà des normes de genre.



- Épisode 7 : Nayuta of the Prophecy (100Studio)



Synopsis Le destin tragique de deux frères et sœurs liés par une prophétie.



- Épisode 8 : Sisters (Studio P.A. Works)



Synopsis La rivalité artistique et l’évolution de deux sœurs passionnées.

Première affiche et teaser pour l’anime BAKI-DOU , la suite de Baki Hanma : Son of Ogre qui sortira en 2026 sur Netflix.

Nouveau trailer pour la saison 2 de Demon Slave qui débutera en janvier 2026 sur ADN.

La plate-forme ADN sera disponible le 16 octobre sur Ps5.

Yu-Gi-Oh! , le manga du regretté Kazuki Takahashi reviendra en 2026 sous une nouvelle édition Millénium qui aura comme base la bunkôban japonaise qui était sortit en 22 volumes avec divers bonus.

Réalisé par Ayumu Watanabe (Summer Time Rendering) au studio BUG FILMS , l’anime L’atelier des Sorciers est reporté en 2026 et sortira sur Crunchyroll.