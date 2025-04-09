accueil
ONE PIECE Gamekyo team
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
One Piece 1159
https://mangamoins.shaeishu.co/?scan=OP1159
tripy73
,
kibix
,
mrponey
,
opthomas
,
nindo64
,
kadaj68800
,
junaldinho
,
zmaragdus
,
sorakairi86
,
kurosagi
posted the 09/04/2025 at 04:34 PM by
yanssou
comments (
33
)
zmaragdus
posted
the 09/04/2025 at 04:45 PM
top !
mrponey
posted
the 09/04/2025 at 04:56 PM
Ptin quel chapitre
jp67110
posted
the 09/04/2025 at 05:01 PM
une dinguerie
fan2jeux
posted
the 09/04/2025 at 05:08 PM
Là c est dingue.
Dragon, le pere de luffy a sauvé et pris en charge Teach.
Nul doute que ce perso aura une importance énorme quand luffy et teach se verront.
Autre chose,
Comme ce que je prevois n arrive jamais, je vais dire que
finalement xebec ne sera pas le perso qui donnera envie à roger d aller chercher le one piece apres god valley, non impossible.
Et puis qu est ce qui va se passer? Sachant qu apres xebec et god valley disparaissent
kikoo31
posted
the 09/04/2025 at 05:44 PM
fan2jeux
zarby cette histoire
Pourquoi avoir attaquer le quartier général Baltigo dans ce cas ?
Même si c est pas teach lui même et qu il était bebe mais bon
kadaj68800
posted
the 09/04/2025 at 05:45 PM
Chapitre de dingue.....parfois il tourne en rond, et parfois il mitraille un paquet de révélations qu'on attendait plus en un seul chapitre
brook1
posted
the 09/04/2025 at 06:04 PM
fan2jeux
Il me semble que c'est Shanks est Shamrock qu'il sauve, c'est leur mère qu'on voit parler a dragon ou alors j'ai rien compris aux cases
fan2jeux
posted
the 09/04/2025 at 06:11 PM
brook1
Attends je vois ce que vous voulez dire.
Je me fie au niveau 0 de la contruction d une bd avec l enchainement des cases.
Pour moi, c est dragon qui parle à la mere de teach, vue que la case suivante c est teach.
Mais ça porte à confusion après relecture, c est peut etre la mere des jumeaux dans une case puis ailleurs dans l autre case
ratchet
posted
the 09/04/2025 at 06:13 PM
Bordel ce chapitre ! La suite va être démentielle !!!
Franchement depuis l’introduction de Xebec c’est caviar chaque semaine, excellent personnage pour l’instant.
jf17
posted
the 09/04/2025 at 06:13 PM
fan2jeux
c'est la mère de shanks qui parle a dragon
ratchet
posted
the 09/04/2025 at 06:14 PM
fan2jeux
c’est Shanks pas Teach
brook1
posted
the 09/04/2025 at 06:16 PM
fan2jeux
Il y a les traces de sang au sol, c'est bien la mère des jumeaux au même moment il nous montre Teach avec ça mère
junaldinho
posted
the 09/04/2025 at 07:09 PM
Énorme ce chapitre !!
khazawi
posted
the 09/04/2025 at 07:12 PM
Garling, le plus grand fdp du manga
kratoszeus
posted
the 09/04/2025 at 07:35 PM
khazawi
le mec tue la mère de ses enfants sans hésitation, j'étais pas prêt
choroq
posted
the 09/04/2025 at 07:50 PM
Enfin, un peu mieux ce mois ci, enfin des révélations à la pelles au lieu de remettre des caisses de doutes ou trainer en longeur, enfin ODA a lâcher du lest, c'est bien, c'est tard, mais enfin on avance un peu sur les questions. Donc un bon chapitre depuis des lustres.
tripy73
posted
the 09/04/2025 at 08:19 PM
Chapitre excellent, vivement la suite
fan2jeux
: le perso qui parle à Teach a des menottes donc ce n'est pas Dragon, la question reste de savoir qui s'est exactement mais je pense que ça se passe sur le bateau des esclaves dans lequel on voit Ivankov et Kuma.
bladagun
posted
the 09/04/2025 at 09:15 PM
La lignée Davy est le secret des plusieurs fruits du démon de teach, le pourquoi il ne dors pas ?
Dragon enfin on commence à en apprendre plus sur lui, ça fait vraiment plaisir, c'était sur que god valley était son turning point.
Ça vas être fooouuuuu ! Les prochain vont être incroyable, j'espère que oda ne vas pas nous faire un truc trop brouillon car il vas se passer 3000 choses sur cette île !
thelastone
posted
the 09/04/2025 at 10:02 PM
Le lien de xebec avec baggy est quand même très fort , maintenant on apprend que que son nom c'est Davy D xebec alors que baggy cherche depuis le début le trésor de Davy Jones .. coïncidence ?
yanssou
posted
the 09/04/2025 at 10:29 PM
Tellement prévisible le trésor Shakky.. Son enlèvement est d'ailleurs hors champs dommage.
brook1
posted
the 09/05/2025 at 01:38 AM
thelastone
bien vu
kikoo31
posted
the 09/05/2025 at 04:35 AM
thelastone
brook1
C'est pas le trésor du captaine John le pichtronbqu'il cherche ??
Vous confondez Jones et John
kikoo31
posted
the 09/05/2025 at 04:47 AM
Oda il te reste plus qu'une chose à faire....
Faire un film Rocks après Red
jf17
posted
the 09/05/2025 at 07:15 AM
kikoo31
exact c'est le trésor de John silver qu'il cherche mais c'est surtout un clin d'œil au roman
thelastone
posted
the 09/05/2025 at 07:52 AM
Kikoo31
T'as raison il m'embrouille avec tout ses persos
kikoo31
posted
the 09/05/2025 at 09:44 AM
jf17
La cult G de monstre qu'a Oda ..
thelastone
malroth
posted
the 09/05/2025 at 09:44 AM
c'est ouf
Teach
shanks
posted
the 09/05/2025 at 12:24 PM
mrponey
La trad a été changé depuis cette nuit ?
Pourquoi la mère de Teach dit « mes enfants » ?
yanssou
posted
the 09/05/2025 at 01:32 PM
shanks
apparemment Teach aurait deux petites sœurs.
bladagun
posted
the 09/06/2025 at 12:09 PM
yanssou
shanks
mais c'est deux cases différentes celle avec dragon c'est la mère de shanks et shamrock puis la case en dessous avec des barreaux c'est la mère à teach qui sont prisonniers.
yanssou
posted
the 09/06/2025 at 12:14 PM
bladagun
ouais j'avais mal vu.
ioda
posted
the 09/06/2025 at 01:46 PM
Si on suit la logique, les D signifie Davy et donc
"Monkey Davy Luffy"
bladagun
posted
the 09/06/2025 at 06:52 PM
ioda
ouais non c'est pas aussi simple
