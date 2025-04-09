ONE PIECE Gamekyo team
group information
La one piece team
47
Likes
Likers
name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 09/04/2025
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
articles : 421
visites since opening : 2071608
subscribers : 49
bloggers : 9
channel
members (49)
more members
all
One Piece 1159
https://mangamoins.shaeishu.co/?scan=OP1159
    tags :
    10
    Likes
    Who likes this ?
    tripy73, kibix, mrponey, opthomas, nindo64, kadaj68800, junaldinho, zmaragdus, sorakairi86, kurosagi
    posted the 09/04/2025 at 04:34 PM by yanssou
    comments (33)
    zmaragdus posted the 09/04/2025 at 04:45 PM
    top !
    mrponey posted the 09/04/2025 at 04:56 PM
    Ptin quel chapitre
    jp67110 posted the 09/04/2025 at 05:01 PM
    une dinguerie
    fan2jeux posted the 09/04/2025 at 05:08 PM
    Là c est dingue.

    Dragon, le pere de luffy a sauvé et pris en charge Teach.
    Nul doute que ce perso aura une importance énorme quand luffy et teach se verront.

    Autre chose,
    Comme ce que je prevois n arrive jamais, je vais dire que
    finalement xebec ne sera pas le perso qui donnera envie à roger d aller chercher le one piece apres god valley, non impossible.

    Et puis qu est ce qui va se passer? Sachant qu apres xebec et god valley disparaissent
    kikoo31 posted the 09/04/2025 at 05:44 PM
    fan2jeux zarby cette histoire
    Pourquoi avoir attaquer le quartier général Baltigo dans ce cas ?

    Même si c est pas teach lui même et qu il était bebe mais bon
    kadaj68800 posted the 09/04/2025 at 05:45 PM
    Chapitre de dingue.....parfois il tourne en rond, et parfois il mitraille un paquet de révélations qu'on attendait plus en un seul chapitre
    brook1 posted the 09/04/2025 at 06:04 PM
    fan2jeux Il me semble que c'est Shanks est Shamrock qu'il sauve, c'est leur mère qu'on voit parler a dragon ou alors j'ai rien compris aux cases
    fan2jeux posted the 09/04/2025 at 06:11 PM
    brook1
    Attends je vois ce que vous voulez dire.

    Je me fie au niveau 0 de la contruction d une bd avec l enchainement des cases.
    Pour moi, c est dragon qui parle à la mere de teach, vue que la case suivante c est teach.

    Mais ça porte à confusion après relecture, c est peut etre la mere des jumeaux dans une case puis ailleurs dans l autre case
    ratchet posted the 09/04/2025 at 06:13 PM
    Bordel ce chapitre ! La suite va être démentielle !!!

    Franchement depuis l’introduction de Xebec c’est caviar chaque semaine, excellent personnage pour l’instant.
    jf17 posted the 09/04/2025 at 06:13 PM
    fan2jeux c'est la mère de shanks qui parle a dragon
    ratchet posted the 09/04/2025 at 06:14 PM
    fan2jeux c’est Shanks pas Teach
    brook1 posted the 09/04/2025 at 06:16 PM
    fan2jeux Il y a les traces de sang au sol, c'est bien la mère des jumeaux au même moment il nous montre Teach avec ça mère
    junaldinho posted the 09/04/2025 at 07:09 PM
    Énorme ce chapitre !!
    khazawi posted the 09/04/2025 at 07:12 PM
    Garling, le plus grand fdp du manga
    kratoszeus posted the 09/04/2025 at 07:35 PM
    khazawi le mec tue la mère de ses enfants sans hésitation, j'étais pas prêt
    choroq posted the 09/04/2025 at 07:50 PM
    Enfin, un peu mieux ce mois ci, enfin des révélations à la pelles au lieu de remettre des caisses de doutes ou trainer en longeur, enfin ODA a lâcher du lest, c'est bien, c'est tard, mais enfin on avance un peu sur les questions. Donc un bon chapitre depuis des lustres.
    tripy73 posted the 09/04/2025 at 08:19 PM
    Chapitre excellent, vivement la suite

    fan2jeux : le perso qui parle à Teach a des menottes donc ce n'est pas Dragon, la question reste de savoir qui s'est exactement mais je pense que ça se passe sur le bateau des esclaves dans lequel on voit Ivankov et Kuma.
    bladagun posted the 09/04/2025 at 09:15 PM
    La lignée Davy est le secret des plusieurs fruits du démon de teach, le pourquoi il ne dors pas ?

    Dragon enfin on commence à en apprendre plus sur lui, ça fait vraiment plaisir, c'était sur que god valley était son turning point.

    Ça vas être fooouuuuu ! Les prochain vont être incroyable, j'espère que oda ne vas pas nous faire un truc trop brouillon car il vas se passer 3000 choses sur cette île !
    thelastone posted the 09/04/2025 at 10:02 PM
    Le lien de xebec avec baggy est quand même très fort , maintenant on apprend que que son nom c'est Davy D xebec alors que baggy cherche depuis le début le trésor de Davy Jones .. coïncidence ?
    yanssou posted the 09/04/2025 at 10:29 PM
    Tellement prévisible le trésor Shakky.. Son enlèvement est d'ailleurs hors champs dommage.
    brook1 posted the 09/05/2025 at 01:38 AM
    thelastone bien vu
    kikoo31 posted the 09/05/2025 at 04:35 AM
    thelastone brook1
    C'est pas le trésor du captaine John le pichtronbqu'il cherche ??
    Vous confondez Jones et John
    kikoo31 posted the 09/05/2025 at 04:47 AM
    Oda il te reste plus qu'une chose à faire....

    Faire un film Rocks après Red
    jf17 posted the 09/05/2025 at 07:15 AM
    kikoo31 exact c'est le trésor de John silver qu'il cherche mais c'est surtout un clin d'œil au roman
    thelastone posted the 09/05/2025 at 07:52 AM
    Kikoo31 T'as raison il m'embrouille avec tout ses persos
    kikoo31 posted the 09/05/2025 at 09:44 AM
    jf17
    La cult G de monstre qu'a Oda ..
    thelastone
    malroth posted the 09/05/2025 at 09:44 AM
    c'est ouf

    Teach
    shanks posted the 09/05/2025 at 12:24 PM
    mrponey
    La trad a été changé depuis cette nuit ?

    Pourquoi la mère de Teach dit « mes enfants » ?
    yanssou posted the 09/05/2025 at 01:32 PM
    shanks apparemment Teach aurait deux petites sœurs.
    bladagun posted the 09/06/2025 at 12:09 PM
    yanssou shanks mais c'est deux cases différentes celle avec dragon c'est la mère de shanks et shamrock puis la case en dessous avec des barreaux c'est la mère à teach qui sont prisonniers.
    yanssou posted the 09/06/2025 at 12:14 PM
    bladagun ouais j'avais mal vu.
    ioda posted the 09/06/2025 at 01:46 PM
    Si on suit la logique, les D signifie Davy et donc "Monkey Davy Luffy"
    bladagun posted the 09/06/2025 at 06:52 PM
    ioda ouais non c'est pas aussi simple
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo